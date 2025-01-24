Bodrum FK Enis Bardhi’yi transfer etti

Ege temsilcisi Kuzey Makedonyalı oyuncu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. 2022-23 sezonundan beri bordo-mavililerde top koşturan Bardhi, bu sene 8 lig maçına çıktı. Trabzonspor formasıyla 376 dakika Süper Lig'de görev yapan Bardhi 1 asist yaptı. Kuzey Makedonya A Milli Takımı'nda ise toplam 70 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu 18 kez fileleri sarstı.