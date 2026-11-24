Beşiktaş Fuzul-Paris Basketbol maçı (AA)

MAÇTAN NOTLAR

Karşılaşmaya hem hücumda hem de savunmada etkili başlayan Fransız temsilcisi, siyah-beyazlılara sayı şansı tanımadığı bölümde 12-0'lık üstünlük yakaladı. Beşinci dakikadan itibaren rakibine karşılık vermeye başlayan Beşiktaş, kalan bölümde daha fazla sayı üreterek farkı 3'e indirse de konuk ekip ilk çeyreği 21-18 önde tamamladı.

İkinci periyodun başında Brown'ın üç sayılık basketiyle skoru dengeleyen Beşiktaş, karşılıklı basketlerle devam eden mücadelenin son bölümünde hücumda istediği verimi alamadı. Siyah-beyazlıların sonuçsuz kalan hücumlarını değerlendiren Paris Basketbol, soyunma odasına 45-33 üstünlükle gitti.

Üçüncü çeyreğe art arda üç sayılık basketlerle başlayan Beşiktaş, savunmada istediği performansı sergileyemeyince rakibinin üstünlüğünü kırmakta zorlandı. Pota altında etkili olan ve siyah-beyazlıları dış şutlara yönlendiren Paris Basketbol, skor üstünlüğünü korudu. Son saniyeye 8 sayı farkla önde giren Fransız ekibi, Wilbekin'in orta sahaya yakın bölgeden kaydettiği üç sayılık basketin ardından üçüncü periyodu 63-58 önde tamamladı.

Büyük çekişmeye sahne olan son periyotta skoru lehine çevirmek için mücadele eden Beşiktaş, savunmada istediği performansı ortaya koyamadı. Rakibinin pota altından sayı üretmesini engelleyemeyen ve skor üstünlüğünü ele geçirecek fırsatları bulmakta zorlanan siyah-beyazlılar, karşılaşmadan 88-76 mağlup ayrıldı.