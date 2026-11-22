Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Konyaspor-Beşiktaş karşılaşması, Turkuvaz Medya Grubu'nun dijital spor markası Libero'da masaya yatırılıyor. Haşmet Babaoğlu, İbrahim Yavuz ve Serkan Korkmaz, mücadelede yaşanan gelişmeleri canlı yayında değerlendiriyor.

Turkuvaz Medya Grubu'nun dijital spor yayıncılığındaki yeni markası Libero, futbol gündemini deneyimli isimlerin yorumlarıyla izleyicilere aktarmaya devam ediyor. Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Konyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşma, Libero'nun maç sonu canlı yayınında ele alınıyor. Spor yorumcuları Haşmet Babaoğlu, İbrahim Yavuz ve Serkan Korkmaz, Konyaspor-Beşiktaş mücadelesini canlı yayında değerlendiriyor. LİBERO MAÇ SONU CANLI YAYININI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ "BEŞİKTAŞ'IN DEPLASMAN KORKUSU ARTIK RAFA KALKTI" Beşiktaş'ın performansını değerlendiren Haşmet Babaoğlu, "Bir futbolsever için goller açısından tam izlenecek bir maçtı. Beşiktaş'ın iki sıkıntısı vardı: Deplasman korkusu ve skoru koruyamama problemi. Bence ilk sorun, yani deplasman korkusu artık rafa kalktı" ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ'IN SKORU KORUYAMAMA SORUNUNU ÇÖZMESİ GEREKİYOR" Beşiktaş'ın skoru koruyamama sorununa dikkat çeken Babaoğlu, "İkinci soruna gelince, haftaya derbi izleyeceğiz. Derbinin havası farklı olacak. O maçın atmosferi bambaşka olacak. Ancak Beşiktaş'ın skoru koruyamama sorununu derhal çözmesi gerekiyor. Konyaspor karşısında 2-0'dan 2-2'ye gelen skoru 4-2'ye taşıyabilirsin ama bunu Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, Amedspor'a ve Trabzonspor'a karşı yapamazsın. Beşiktaş'ın devre arasında acil takviyelerle bu problemin üzerine gitmesi gerekiyor" dedi.

"ATILAN GOLLER MAÇIN ÖNÜNE GEÇTİ" Karşılaşmayı değerlendiren İbrahim Yavuz, "En azından gelecek adına Beşiktaş taraftarını ümitlendirecek bir oyun vardı. Aslında atılan goller maçın önüne geçti. Her iki takım açısından da aşırı iyi bir oyun yoktu" ifadelerini kullandı.