Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Karşıyaka, sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı son saniyeye kadar büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada 84-83 mağlup etti. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda taraftarının desteğiyle rakibini yenen yeşil-kırmızılı ekip, 7 maç sonunda 4 galibiyete ulaştı. Beşiktaş ise 3 galibiyette kaldı.

Karşıyaka-Beşiktaş maçı (A Haber Foto Arşiv)

MAÇTAN NOTLAR

Karşılaşmanın ilk bölümünde Karşıyaka'dan El-Amin'in sayılarına Beşiktaş, Dotson ile karşılık verdi. Periyodun bitimine 1 dakika 10 saniye kala Furkan Korkmaz'ın üç sayılık basketiyle öne geçen konuk ekip, Wilbekin'in de üçlüğüyle ilk 10 dakikayı 22-17 üstün tamamladı.

İkinci periyodun başında Beşiktaş, Furkan Korkmaz, Gabriel ve Omoruyi'nin sayılarıyla farkı 9'a kadar çıkardı. Ancak Karşıyaka, Enoch, Starks ve Kelly'nin katkılarıyla oyunda yeniden dengeyi sağladı.

Bu bölümde 18-7'lik seri yakalayan ev sahibi ekip, Kelly'nin serbest atışıyla eşitliği sağladı. Ardından Enoch'un basketiyle öne geçen Karşıyaka, ilk yarıyı 40-38 üstün tamamladı.

Üçüncü periyodun başında Walker'ın üç sayılık basketiyle yeniden öne geçen Beşiktaş, aynı oyuncunun etkili performansıyla farkı tekrar 9 sayıya çıkardı.

Siyah-beyazlılar, üçüncü periyodu 59-52 önde tamamladı.

Dördüncü periyodun ilk dakikasında Morgan'ın üç sayılık basketine Hakan Sayılı yanıt vererek farkın açılmasını önledi.

Karşılaşmanın bitimine 5 dakika 28 saniye kala Starks'ın turnikesiyle skor 67-69'a geldi ve fark 2 sayıya indi. Weber'in basketiyle eşitliği sağlayan Karşıyaka, ardından Starks'ın üç sayılık isabetiyle 72-71 öne geçti.

Son 2 dakikaya girilirken Metecan Birsen'in üçlüğüyle Beşiktaş skoru 77-75'e getirdi. Karşıyaka ise Yavuz Gültekin'in turnikesiyle son 1 dakikaya 81-79 üstün girdi.

Gabriel'in serbest atışlardan bulduğu sayılarla skor 81-81'e gelirken günün etkili isimlerinden Yavuz Gültekin, pota altından kaydettiği basketle Karşıyaka'yı yeniden 83-81 öne taşıdı.

Bitime 8 saniye kala pozisyonu inceleyen hakemler, Beşiktaş lehine sportmenlik dışı faul kararı verdi.

Wilbekin'in serbest atışlarıyla fark 1 sayıya inerken kenardan başlayan hücumda Beşiktaş, Karşıyaka'nın etkili savunmasını aşamadı. Brown'ın son saniyelerdeki üç sayılık atış denemesi isabetli olmayınca Karşıyaka, mücadeleden 84-83 galip ayrıldı.