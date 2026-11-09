Karşıyaka 84-83 Beşiktaş! Son saniyede büyük heyecan
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Karşıyaka, sahasında konuk ettiği Beşiktaş'ı son saniyeye kadar büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada 84-83 mağlup etti. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan mücadelede son hücumdan sonuç alamayan siyah-beyazlılar, parkeden 1 sayı farkla mağlup ayrıldı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Karşıyaka, sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı son saniyeye kadar büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada 84-83 mağlup etti. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda taraftarının desteğiyle rakibini yenen yeşil-kırmızılı ekip, 7 maç sonunda 4 galibiyete ulaştı. Beşiktaş ise 3 galibiyette kaldı.MAÇ ÖNCESİNDE ATATÜRK ANILDI
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938'deki vefatının 88. yıl dönümünde Karşıyaka, ısınmaya Atatürk'ün fotoğrafının yer aldığı siyah tişörtlerle çıktı.
Karşıyaka taraftarları parkeye karanfiller atarken karşılaşma öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
MAÇTAN NOTLAR
Karşılaşmanın ilk bölümünde Karşıyaka'dan El-Amin'in sayılarına Beşiktaş, Dotson ile karşılık verdi. Periyodun bitimine 1 dakika 10 saniye kala Furkan Korkmaz'ın üç sayılık basketiyle öne geçen konuk ekip, Wilbekin'in de üçlüğüyle ilk 10 dakikayı 22-17 üstün tamamladı.
İkinci periyodun başında Beşiktaş, Furkan Korkmaz, Gabriel ve Omoruyi'nin sayılarıyla farkı 9'a kadar çıkardı. Ancak Karşıyaka, Enoch, Starks ve Kelly'nin katkılarıyla oyunda yeniden dengeyi sağladı.
Bu bölümde 18-7'lik seri yakalayan ev sahibi ekip, Kelly'nin serbest atışıyla eşitliği sağladı. Ardından Enoch'un basketiyle öne geçen Karşıyaka, ilk yarıyı 40-38 üstün tamamladı.
Üçüncü periyodun başında Walker'ın üç sayılık basketiyle yeniden öne geçen Beşiktaş, aynı oyuncunun etkili performansıyla farkı tekrar 9 sayıya çıkardı.
Siyah-beyazlılar, üçüncü periyodu 59-52 önde tamamladı.
Dördüncü periyodun ilk dakikasında Morgan'ın üç sayılık basketine Hakan Sayılı yanıt vererek farkın açılmasını önledi.
Karşılaşmanın bitimine 5 dakika 28 saniye kala Starks'ın turnikesiyle skor 67-69'a geldi ve fark 2 sayıya indi. Weber'in basketiyle eşitliği sağlayan Karşıyaka, ardından Starks'ın üç sayılık isabetiyle 72-71 öne geçti.
Son 2 dakikaya girilirken Metecan Birsen'in üçlüğüyle Beşiktaş skoru 77-75'e getirdi. Karşıyaka ise Yavuz Gültekin'in turnikesiyle son 1 dakikaya 81-79 üstün girdi.
Gabriel'in serbest atışlardan bulduğu sayılarla skor 81-81'e gelirken günün etkili isimlerinden Yavuz Gültekin, pota altından kaydettiği basketle Karşıyaka'yı yeniden 83-81 öne taşıdı.
Bitime 8 saniye kala pozisyonu inceleyen hakemler, Beşiktaş lehine sportmenlik dışı faul kararı verdi.
Wilbekin'in serbest atışlarıyla fark 1 sayıya inerken kenardan başlayan hücumda Beşiktaş, Karşıyaka'nın etkili savunmasını aşamadı. Brown'ın son saniyelerdeki üç sayılık atış denemesi isabetli olmayınca Karşıyaka, mücadeleden 84-83 galip ayrıldı.
MAÇIN KÜNYESİ
Salon: Mustafa Kemal Atatürk
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Can Mavisu, Tolga Akkuşoğlu
Karşıyaka: Weber 12, El-Amin 15, Kelly 13, Yavuz Gültekin 9, Enoch 12, Muhaymin Mustafa 2, Starks 13, Hakan Sayılı 5, Egemen Yapıcı, Quattara 3
Beşiktaş: Dotson 12, Walker 17, Metecan Birsen 3, Brown 6, Zizic 8, Berk Uğurlu 2, Morgan 7, Wilbekin 10, Omoruyi 2, Furkan Korkmaz 8, Gabriel 8
1. periyot: 17-22
İlk yarı: 40-38
3. periyot: 52-59
5 faul: Walker (39.46) (Beşiktaş)