Dusan Vlahovic'ten milli takım kararı! Nedeni açıklandı
Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Dusan Vlahovic, özel durumunu gerekçe göstererek Sırbistan Milli Takımı'nın davetini geri çevirdi. Teknik Direktör Veljko Paunovic'in açıkladığı kararın ardından yıldız oyuncunun çalışmalarına İstanbul'da devam edeceği belirtildi.
Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Dusan Vlahovic, özel durumunu gerekçe göstererek Sırbistan Milli Takımı'nın davetini geri çevirdi. Sırbistan Milli Takımı Teknik Direktörü Veljko Paunovic, yıldız oyuncunun çözmesi gereken özel bir durumu bulunduğunu açıkladı.
PAUNOVIC'TEN VLAHOVIC AÇIKLAMASI
Sırbistan Milli Takımı Teknik Direktörü Veljko Paunovic, UEFA Uluslar Ligi'nde Almanya ve Yunanistan ile oynanacak karşılaşmalar öncesinde düzenlediği basın toplantısında Dusan Vlahovic'in kadroda bulunmama nedenini açıkladı.
Paunovic, "Onu büyük bir heyecanla görmek istiyordunuz. Dusan Vlahovic bana çözmesi gereken özel bir durumu olduğunu söyledi. Sadece bunu söyleyebilirim, onun adına konuşmak doğru olmaz. Eğer yanıtlamaya istekliyse, bunu kendisine sormalısınız." ifadelerini kullandı.
Vlahovic'in yokluğunun takım açısından önemli olduğunu belirten Paunovic, "Bizim için bir kayıp olsa da, diğer oyuncuların hazır olduklarını, sadakatlerini ve milli takıma olan aidiyetlerini göstermeleri için bir fırsat." dedi.
Sırp teknik adam, "Aramızda olsaydı bize çok yardımcı olabileceğini düşünüyorum; son toplanma döneminde de öyleydi, hatta şu an bile takımımız, grubumuz ve ulaşmak istediğimiz hedefler açısından onun varlığı çok faydalı olurdu." sözlerini kullandı.
VLAHOVIC'İN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Beşiktaş'ın Sırp golcüsü Dusan Vlahovic, bu sezon siyah-beyazlı formayla tüm kulvarlarda 14 karşılaşmada görev aldı. Süper Lig'de 9 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 9 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Ligde 725 dakika sahada kalan Vlahovic, Avrupa Ligi'nde 3 maçta 125 dakika, Avrupa Ligi elemelerinde ise 2 karşılaşmada 95 dakika süre aldı. Sırp futbolcu, toplam 945 dakika sahada kalırken 9 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
SIRBİSTAN MİLLİ TAKIMI'NDA 16 GOL ATTI
Sırbistan Milli Takımı formasını ilk kez 11 Ekim 2020'de giyen Dusan Vlahovic, bugüne kadar 41 karşılaşmada görev aldı. Milli takım kariyerinde 16 kez rakip fileleri havalandıran 26 yaşındaki golcü futbolcu, Sırbistan'ın hücum hattında önemli isimlerden biri oldu. Son olarak 13 Kasım 2025'te İngiltere karşısında milli formayı giyen Vlahovic, özel durumu nedeniyle kasım ayında Almanya ve Yunanistan ile oynanacak UEFA Uluslar Ligi karşılaşmalarında yer almayacak.