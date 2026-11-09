Dusan Vlahovic (AA)

PAUNOVIC'TEN VLAHOVIC AÇIKLAMASI

Sırbistan Milli Takımı Teknik Direktörü Veljko Paunovic, UEFA Uluslar Ligi'nde Almanya ve Yunanistan ile oynanacak karşılaşmalar öncesinde düzenlediği basın toplantısında Dusan Vlahovic'in kadroda bulunmama nedenini açıkladı.

Paunovic, "Onu büyük bir heyecanla görmek istiyordunuz. Dusan Vlahovic bana çözmesi gereken özel bir durumu olduğunu söyledi. Sadece bunu söyleyebilirim, onun adına konuşmak doğru olmaz. Eğer yanıtlamaya istekliyse, bunu kendisine sormalısınız." ifadelerini kullandı.

Vlahovic'in yokluğunun takım açısından önemli olduğunu belirten Paunovic, "Bizim için bir kayıp olsa da, diğer oyuncuların hazır olduklarını, sadakatlerini ve milli takıma olan aidiyetlerini göstermeleri için bir fırsat." dedi.

Sırp teknik adam, "Aramızda olsaydı bize çok yardımcı olabileceğini düşünüyorum; son toplanma döneminde de öyleydi, hatta şu an bile takımımız, grubumuz ve ulaşmak istediğimiz hedefler açısından onun varlığı çok faydalı olurdu." sözlerini kullandı.