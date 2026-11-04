Martin O'Neill'den Beşiktaş maçı öncesi iddialı sözler! "Kendimizi kanıtlamamız gerek"
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek Celtic'te teknik direktör Martin O'Neill, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. İlk 3 maçta puan alamadıklarını belirten O'Neill, "Kendimizi kanıtlamamız gereken bir maç." dedi.
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında 5 Kasım Perşembe günü Beşiktaş ile karşılaşacak İskoçya temsilcisi Celtic'in teknik direktörü Martin O'Neill, Celtic Park'ta düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
"KENDİMİZİ KANITLAMAMIZ GEREKEN BİR MAÇ"
Karşılaşma öncesinde takımın son durumunu değerlendiren O'Neill, bazı oyuncuların yeniden forma giyebileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Yarın için hazır olmasını umduğum oyuncular var, onları oynatmayı planlıyorum. Bazı oyuncularım pazar günkü maça kadar dakika alamadılar ama seçeneklerim, kullanabileceğim alternatif oyuncularım var. Kendimizi kanıtlamamız gereken bir maç. 3 maçtan puan alamamış olmamız bunun böyle devam edeceği anlamına gelmez."
"EN İYİ 11'İMİZİ OLUŞTURURSAK MAÇLARI KAZANACAĞIZ"
UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura yükselmeyi hedeflediklerini belirten deneyimli teknik adam, şunları kaydetti:
"İlk maçlardaki sonuçlar bizim için üzücü ve hayal kırıklığı ama bundan sonrası için başka bir şey yapmak istiyoruz. Dördüncü maça çıkacağız, kazanamadığımızın farkındayız ama istatistiklere bakacak olursak ilk maçlarda istediğimiz verimi alamadık. Bu maçtan itibaren ne yapabileceğimize bakmalıyız. En iyi 11'imizi oluşturursak maçları kazanacağız ve bir sonraki tura geçeceğiz. Yapmamız gereken tek şey tüm gücünüzü sahaya koymak ve kazanmak için sahaya çıkmak."
"ARTIK PUAN KAZANMAMIZ GEREKTİĞİNİN FARKINDAYIZ"
Oyuncularına öz güven kazandırmaya çalıştığını ifade eden O'Neill, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Celtic taraftarı için zor bir dönem olabilir, kolay bir zaman değil. Geçmişe bakarsak oyunculara aynı öz güveni kazandırmak önemli. Ben de burada ne yapabilirsem yapıyorum. Oyuncularıma önem veriyorum. Güvenlerini en yüksek seviyede tutmaları gerektiğini ve o öz güvene sığınmaları gerektiğini söylüyorum. Önceki maçlarda öz güven kaybetmiş olabiliriz ama oyuncularımız bu öz güveni korumaya çalışıyorlar. Takım olarak ne yaptığımızı ve ne yapabileceğimizi biliyoruz. Belli bir rutinimiz var ve bunu uygulamamız gerektiğini biliyoruz. Artık puan kazanmamız gerektiğinin farkındayız. Her oyuncunun dakika almak için beklediğini biliyorum. Herkes dakika almayı hak ediyor."
"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OLMADIKLARI İÇİN HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORLAR"
Geçmişte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettiklerini ancak şu anda UEFA Avrupa Ligi'nde yer aldıklarını hatırlatan O'Neill, "Geçmişe baktığınızda kendimizi teskin edebiliriz. Yaptıklarımızı referans alabiliriz. Hala bunu yapabilecek bir takımız. Oyuncularımın hepsi Şampiyonlar Ligi'nde olmadıkları için hayal kırıklığı yaşıyor." dedi.