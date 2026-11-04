Celtic'in teknik direktörü Martin O'Neill (AA)

"KENDİMİZİ KANITLAMAMIZ GEREKEN BİR MAÇ"

Karşılaşma öncesinde takımın son durumunu değerlendiren O'Neill, bazı oyuncuların yeniden forma giyebileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Yarın için hazır olmasını umduğum oyuncular var, onları oynatmayı planlıyorum. Bazı oyuncularım pazar günkü maça kadar dakika alamadılar ama seçeneklerim, kullanabileceğim alternatif oyuncularım var. Kendimizi kanıtlamamız gereken bir maç. 3 maçtan puan alamamış olmamız bunun böyle devam edeceği anlamına gelmez."

"EN İYİ 11'İMİZİ OLUŞTURURSAK MAÇLARI KAZANACAĞIZ"

UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura yükselmeyi hedeflediklerini belirten deneyimli teknik adam, şunları kaydetti:

"İlk maçlardaki sonuçlar bizim için üzücü ve hayal kırıklığı ama bundan sonrası için başka bir şey yapmak istiyoruz. Dördüncü maça çıkacağız, kazanamadığımızın farkındayız ama istatistiklere bakacak olursak ilk maçlarda istediğimiz verimi alamadık. Bu maçtan itibaren ne yapabileceğimize bakmalıyız. En iyi 11'imizi oluşturursak maçları kazanacağız ve bir sonraki tura geçeceğiz. Yapmamız gereken tek şey tüm gücünüzü sahaya koymak ve kazanmak için sahaya çıkmak."