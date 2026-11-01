"2-0'dan sonra galibiyete yakındık. Sonrasında bir düşüş oldu. 2-1'den sonra rakibimiz maça dahil oldu. Daha uyanık olmamız gerekiyordu. Özellikle ilk yarıda şanslar da bulduk. Deplasman galibiyetini yaklaşmıştık. Azıcık daha konsantre olsak işler farklı olabilirdi. Deplasmanlarda tutumumuzu değiştirmemiz gerekebilir. Topsuz oyunu daha iyi yapabiliriz. Üzgünüm, kazanacağımız 2 puan ligde bize daha yardımcı olacaktı"

Deplasmanda oyunu domine etmenin kolay olmadığını belirten Italiano, 2-0'lık üstünlüğü koruyamadıkları için üzgün olduğunu söyledi. Rakibin gol bulmasının ardından oyunun dengesinin değiştiğine dikkat çeken tecrübeli teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

"2-0'ken maç tempoyu biz kontrol ediyorduk. Topa sahip olduğumuzu düşünüyorum. Daha iyi pas verip daha çok oyunu tutabilirdik. Dikine oynamaya çalıştık. Rakibe şansı ellerimizle verdik. Bu durumdan dolayı üzgünüm. Deplasmanda uzun süre sonra galibiyet alacaktık. Maalesef bunu başaramadık. 3 puan bizim çok işimize yarayacaktı. Kaybettiğimiz 2 puan için üzgünüm. Maçın genelinde iyi oynadık. Sadece ikinci yarıda 20 dakika boyunca konsantrasyonu kaybettik. Yorgunluk da var. Ama arka tarafta daha dikkatli olsak 3 puanı alabilirdik. Bundan sonraki deplasmanda umarım 3 puanı alabiliriz."

Karşılaşmanın büyük bölümünde oyunu kontrol ettiklerini ancak ikinci yarıda yaşanan konsantrasyon kaybının sonuca etki ettiğini belirten Italiano, Orkun ve Miretti'nin pas kalitesini aradıklarını söyledi.

"Arka tarafta dikkatin düştüğünü hissettim. Sonrasında Rıdvan formunu yakaladı. O yüzden değişikliklerden vazgeçtim. Trossard da yorulmuştu. Tek değişiklik hakkımız kalmıştı. Orada kullanmak istemedim. Trossard harika bir maç çıkarttı. 2'nci golünü de atabilirdi. Yorulduğu için değişiklik yapmak istedim. Maç elimizdeydi. Özellikle deplasmanlarda rakibi işin içine dahil ederseniz böyle oluyor. Ouattara'yı almama sebebim oyunu okuduktan sonra yapılan bir şeydi. Bugünkü maçtan dolayı üzgünüm"

Rıdvan'ın oyun içindeki performansını artırması ve Leandro Trossard'ın yorulması nedeniyle son değişiklik hakkını farklı şekilde kullanmayı tercih ettiğini anlatan Italiano, şu ifadeleri kullandı:

Vincenzo Italiano (AA)

"GEÇEN HAFTAKİ GİBİ OLMASINI İSTEDİK AMA OLMADI"

Italiano, oyuncu değişikliğine ilişkin değerlendirmesinde şu sözleri kullandı:

"Olaitan'ı çıkarttım. Zaten bütün maç boyunca ikinci forvet gibi oynadı. Orada Oh'u almayı tercih ettim. Vlahovic'e yardımcı olabileceğini düşündüm. Ndidi ve Salih'i çift 6 numara gibi kullanmak istedim. Zorluklar çıktı. İkili mücadeleler oldu. Dengeyi sağlamaya çalıştık. Olaitan 9 numara gibi oynuyordu. Oh önemli bir oyuncu. Başakşehir maçı böyle oldu. O maçı Oh'un aldığını söyleyebiliriz. Geçen haftaki gibi olmasını istedik ama olmadı."

Oyuncu değişikliklerine ilişkin kararlarının arkasında olduğunu belirten Italiano, "O anda doğru karar gibi geldi. Bence değişiklikler doğruydu." ifadelerini kullandı.