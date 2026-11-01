DEPLASMAN KABUSU SÜRÜYOR

Ligdeki tüm puan kayıplarını deplasmanda yaşayan Beşiktaş, üst üste üçüncü dış saha maçını kazanamadı.

Bu sezon deplasmanda sadece Fenerbahçe'yi yenerek evine 3 puanla dönen siyah-beyazlılar, Amed Sportif Faaliyetler ve Trabzonspor deplasmanlarının ardından Kasımpaşa'ya da takıldı.

Bu sezon ligdeki ilk beraberliğini alan siyah-beyazlılar, 2-0 üstünlüğünü koruyamadığı maçta 1 puana razı oldu.

KASIMPAŞA'DA YİNE 3 PUAN GELMEDİ

Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanındaki galibiyet hasretini 4 sezona çıkardı.

Kasımpaşa'da son galibiyetini 2022-23 sezonunda 5-2'lik skorla elde eden siyah-beyazlılar daha sonra oynadığı 4 maçtan da puan kaybıyla ayrıldı. Siyah-beyazlılar bu galibiyetin ardından rakibiyle oynadığı 4 maçta 1 kez yenilirken geri kalan 3 maç da beraberlikle sona erdi