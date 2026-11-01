Beşiktaş deplasmanda son anda yıkıldı: Kasımpaşa karşısında beraberlik
Süper Lig’de 18 puanla 4. sırada bulunan Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında galibiyet aradı. Saat 19.00’da başlayan mücadelede Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı ve önemli puan kayıpları yaşadı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaştı. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayan mücadele, beIN Sports 1'den naklen yayınlandı. Karşılaşmayı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetti.
Beşiktaş, Kasımpaşa'yı yenerek haftayı kayıpsız geçen lider Galatasaray'ı takibini sürdürmek hedefledi.
Kıran kırana geçen maçta Beşiktaş, Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı.
İLK YARIDAN NOTLAR
6. dakikada Ndidi'nin pasıyla topla buluşan Trossard'ın ceza sahası içi sol çaprazından şutunda kaleci Gianniotis, üzerine gelen topun ağlarla buluşmasına izin vermedi.
12. dakikada Agbadou'nun ters kanada uzun pasında ceza sahasına sol çaprazdan giren Trossard'ın sert şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
15. dakikada ceza sahası içindeki Ndidi, pasını sağındaki Cerny'ye çıkardı. Penaltı noktasının gerisindeki Çek oyuncunun sol ayakla gelişine şutunda top, direğin yanından dışarı çıktı.
28. dakikada sol kanattan içe kat eden Rıdvan Yılmaz'ın pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Trossard, altıpasın gerisinden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlarla buluşturdu: 0-1.
37. dakikada Hajradinovic'in ara pasıyla ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Benedyczak'ın plase şutunda Nübel, açıyı iyi kapatarak gole engel oldu.
Beşiktaş, maçın ilk yarısını 1-0 önde kapattı.
İKİNCİ YARIDAN NOTLAR
47. dakikada Beşiktaş ikinci golü buldu. Sağ kanattan Olaitan'ın savunma arkasına attığı pasa Ndidi hareketlendi ancak savunma da Nijeryalı oyuncu da topa sahip olamadı. Boşta kalan meşin yuvarlağı gerilerden gelen Murillo, kontrol edip kale önündeki Vlahovic'e çıkardı. Sırp golcü, müsait durumda topu bekletmeden uzak köşeden ağlara gönderdi: 0-2.
52. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Ali Yavuz Kol'un sert şutunda kaleci Nübel'in sektirdiği topu savunma son anda araya girerek kornere gönderdi.
60. dakikada Kasımpaşa farkı 1'e indirdi. Sol kanatta Hajradinovic'in arka direğe açtığı ortaya boş pozisyonda düzgün bir kafa vuruşu yapan Winck, meşin yuvarlağı direk dibinden filelerle buluşturdu: 1-2.
62. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın sol kanattan ceza alanı ön çizgisi üzerine yerden çevirdiği meşin yuvarlağı Olaitan takım arkadaşına bıraktı. Ceza yayının sağında boş pozisyonda topu önüne alan İlhan Fakılı'nın sert şutunda kaleci Gianniotis, iyi uzandı ve meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.
78. dakikada Güven Yalçın'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Mendes'in gelişine yaptığı vuruşta kaleci Nübel, topu köşeden çeldi.
87. dakikada Kasımpaşa eşitliği yakaladı. Sol kanattan Kerem Demirbay'ın ön direğe yaptığı ortaya boş pozisyonda kafa vuruşunu yapan Rafferty, topu ağlara göndererek eşitliği sağladı: 2-2.
Müsabaka, 2-2 beraberlikle sona erdi.