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Beşiktaş deplasmanda son anda yıkıldı: Kasımpaşa karşısında beraberlik

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Beşiktaş deplasmanda son anda yıkıldı: Kasımpaşa karşısında beraberlik

Süper Lig’de 18 puanla 4. sırada bulunan Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında galibiyet aradı. Saat 19.00’da başlayan mücadelede Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı ve önemli puan kayıpları yaşadı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaştı. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayan mücadele, beIN Sports 1'den naklen yayınlandı. Karşılaşmayı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetti.

Beşiktaş, Kasımpaşa'yı yenerek haftayı kayıpsız geçen lider Galatasaray'ı takibini sürdürmek hedefledi.

Kıran kırana geçen maçta Beşiktaş, Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı.

Beşiktaş deplasmanda son anda yıkıldı: Kasımpaşa karşısında beraberlik - 1

İLK YARIDAN NOTLAR

6. dakikada Ndidi'nin pasıyla topla buluşan Trossard'ın ceza sahası içi sol çaprazından şutunda kaleci Gianniotis, üzerine gelen topun ağlarla buluşmasına izin vermedi.

12. dakikada Agbadou'nun ters kanada uzun pasında ceza sahasına sol çaprazdan giren Trossard'ın sert şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

15. dakikada ceza sahası içindeki Ndidi, pasını sağındaki Cerny'ye çıkardı. Penaltı noktasının gerisindeki Çek oyuncunun sol ayakla gelişine şutunda top, direğin yanından dışarı çıktı.

28. dakikada sol kanattan içe kat eden Rıdvan Yılmaz'ın pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Trossard, altıpasın gerisinden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlarla buluşturdu: 0-1.

37. dakikada Hajradinovic'in ara pasıyla ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Benedyczak'ın plase şutunda Nübel, açıyı iyi kapatarak gole engel oldu.

Beşiktaş, maçın ilk yarısını 1-0 önde kapattı.

Beşiktaş deplasmanda son anda yıkıldı: Kasımpaşa karşısında beraberlik - 2

İKİNCİ YARIDAN NOTLAR

47. dakikada Beşiktaş ikinci golü buldu. Sağ kanattan Olaitan'ın savunma arkasına attığı pasa Ndidi hareketlendi ancak savunma da Nijeryalı oyuncu da topa sahip olamadı. Boşta kalan meşin yuvarlağı gerilerden gelen Murillo, kontrol edip kale önündeki Vlahovic'e çıkardı. Sırp golcü, müsait durumda topu bekletmeden uzak köşeden ağlara gönderdi: 0-2.

52. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Ali Yavuz Kol'un sert şutunda kaleci Nübel'in sektirdiği topu savunma son anda araya girerek kornere gönderdi.

60. dakikada Kasımpaşa farkı 1'e indirdi. Sol kanatta Hajradinovic'in arka direğe açtığı ortaya boş pozisyonda düzgün bir kafa vuruşu yapan Winck, meşin yuvarlağı direk dibinden filelerle buluşturdu: 1-2.

62. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın sol kanattan ceza alanı ön çizgisi üzerine yerden çevirdiği meşin yuvarlağı Olaitan takım arkadaşına bıraktı. Ceza yayının sağında boş pozisyonda topu önüne alan İlhan Fakılı'nın sert şutunda kaleci Gianniotis, iyi uzandı ve meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

78. dakikada Güven Yalçın'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Mendes'in gelişine yaptığı vuruşta kaleci Nübel, topu köşeden çeldi.

87. dakikada Kasımpaşa eşitliği yakaladı. Sol kanattan Kerem Demirbay'ın ön direğe yaptığı ortaya boş pozisyonda kafa vuruşunu yapan Rafferty, topu ağlara göndererek eşitliği sağladı: 2-2.

Müsabaka, 2-2 beraberlikle sona erdi.

Beşiktaş deplasmanda son anda yıkıldı: Kasımpaşa karşısında beraberlik - 3

DEPLASMAN KABUSU SÜRÜYOR

Ligdeki tüm puan kayıplarını deplasmanda yaşayan Beşiktaş, üst üste üçüncü dış saha maçını kazanamadı.

Bu sezon deplasmanda sadece Fenerbahçe'yi yenerek evine 3 puanla dönen siyah-beyazlılar, Amed Sportif Faaliyetler ve Trabzonspor deplasmanlarının ardından Kasımpaşa'ya da takıldı.

Bu sezon ligdeki ilk beraberliğini alan siyah-beyazlılar, 2-0 üstünlüğünü koruyamadığı maçta 1 puana razı oldu.

KASIMPAŞA'DA YİNE 3 PUAN GELMEDİ

Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanındaki galibiyet hasretini 4 sezona çıkardı.

Kasımpaşa'da son galibiyetini 2022-23 sezonunda 5-2'lik skorla elde eden siyah-beyazlılar daha sonra oynadığı 4 maçtan da puan kaybıyla ayrıldı. Siyah-beyazlılar bu galibiyetin ardından rakibiyle oynadığı 4 maçta 1 kez yenilirken geri kalan 3 maç da beraberlikle sona erdi

Beşiktaş deplasmanda son anda yıkıldı: Kasımpaşa karşısında beraberlik - 4

TARAFTAR DESTEĞİ

Beşiktaş taraftarı, Kasımpaşa deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma için kendilerine ayrılan bölümü tamamen dolduran siyah-beyazlı futbolseverler, maç öncesinde tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

Beşiktaş deplasmanda son anda yıkıldı: Kasımpaşa karşısında beraberlik - 5

SERGEN YALÇIN STADYUMDA

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kasımpaşa-Beşiktaş maçını yerine izledi.

Yalçın, karşılaşmayı Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ve iki kulübün yöneticileriyle yan yana takip etti.

Öte yandan, haziran ayında Fenerbahçe Kulübünde yapılan seçimlerde başkan adayı olan Hakan Safi de mücadeleyi izleyenler arasında yer aldı.

Beşiktaş deplasmanda son anda yıkıldı: Kasımpaşa karşısında beraberlik - 6

TROSSARD GOLÜ HATIRLADI

Beşiktaş'ta Leandro Trossard, Kasımpaşa maçında suskunluğuna son verdi.

Siyah-beyazlı formayla tek golünü Erzurumspor FK karşısında kaydeden tecrübeli oyuncu, Kasımpaşa karşısında ikinci kez fileleri havalandırdı.

Sakatlığı nedeniyle oynayamadığı Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından Kocaelispor, Trabzonspor, İstanbul Başakşehir maçlarını boş geçen Trossard, Rıdvan Yılmaz'ın pasıyla yakaladığı fırsatı gole çevirerek kazanılan 3 puanda kritik rol oynadı.

VLAHOVIC'TEN GOLLE GERİ DÖNÜŞ

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Dusan Vlahovic, 3 maç sonra gol sevinci yaşadı.

Siyah-beyazlı formayla 7. golünü kaydeden Sırp futbolcu, Kocaelispor karşısında attığı golün ardından ligde Trabzonspor ve Başakşehir maçlarında rakip fileleri havalandıramazken UEFA Avrupa Ligi'nde Crystal Palace karşılaşmasını da boş geçti.

Vlahovic yaşadığı bağırsak enfeksiyonu sebebiyle Hoffenheim deplasmanına götürülmemişti.

Öte yandan ligde puan durumu şu şekilde:

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