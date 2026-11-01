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CANLI Beşiktaş'ın deplasmanda kritik Kasımpaşa sınavı!

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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CANLI Beşiktaş'ın deplasmanda kritik Kasımpaşa sınavı!

Süper Lig’de 18 puanla 4. sırada bulunan Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında galibiyet arıyor. Bu sezon dış sahadaki 4 maçından yalnızca birini kazanan siyah-beyazlılarda Orkun Kökçü ve Fabio Miretti kadroda yok. Saat 19.00’da başlayan mücadelede Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa'yı yenerek zirve yarışında hata yapmak istemiyor.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayan mücadele, beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor. Karşılaşmayı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetiyor.

Ligde oynadığı 9 maçta 6 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, haftaya 18 puanla 4. sırada girdi. Beşiktaş, Kasımpaşa'yı yenerek haftayı kayıpsız geçen lider Galatasaray'ı takibini sürdürmek istiyor.

Mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

CANLI Beşiktaş'ın deplasmanda kritik Kasımpaşa sınavı! - 1

KASIMPAŞA'NIN İLK 11'İ

Gianniotis, Winck, Arous, Ilie, Ayberk, Kerem, Mendes, Hajradinovic, Rak-Sakyi, Ali Yavuz, Benedyczak

BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ

Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Salih, Ndidi, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic

CANLI Beşiktaş'ın deplasmanda kritik Kasımpaşa sınavı! - 2

EMİRHAN TOPÇU VE TROSSARD İÇİN KART UYARISI

Siyah-beyazlı ekipte üç futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Emirhan Topçu ve Leandro Trossard, Kasımpaşa karşılaşmasında sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta Gençlerbirliği maçında forma giyemiyor.

CANLI Beşiktaş'ın deplasmanda kritik Kasımpaşa sınavı! - 3

KASIMPAŞA İLE SON 5 MAÇTA TEK GALİBİYET

Beşiktaş, Kasımpaşa ile ligde oynadığı son 5 karşılaşmada yalnızca bir kez kazandı.

Siyah-beyazlılar, 2023-2024 sezonunun ikinci yarısında rakibine 2-1 mağlup oldu. Beşiktaş, 2024-2025 sezonunda sahasında 3-1 kaybettiği Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Geçen sezon ise deplasmandaki mücadele 1-1 sona ererken Beşiktaş, sahasındaki karşılaşmayı 2-1 kazandı.

CANLI Beşiktaş'ın deplasmanda kritik Kasımpaşa sınavı! - 4

DEPLASMANDAKİ 4 MAÇTAN 3 PUAN ÇIKARDI

Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de oynadığı dört deplasman maçında 1 galibiyet aldı.

İkinci haftada Corendon Alanyaspor'a 1-0 yenilen siyah-beyazlılar, 4. haftadaki derbide Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Beşiktaş, 6. haftada Amed Sportif Faaliyetler deplasmanından 3-2, 8. haftada ise Trabzonspor deplasmanından 2-0'lık yenilgilerle ayrıldı.

Dış sahada alabileceği 12 puanın 3'ünü toplayan Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında kazanarak deplasmandaki gidişatını değiştirmeyi hedefliyor.

CANLI Beşiktaş'ın deplasmanda kritik Kasımpaşa sınavı! - 5

REKABETTE BEŞİKTAŞ'IN 92, KASIMPAŞA'NIN 55 GOLÜ VAR

İki takım arasındaki karşılaşmaların 10'u beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş bu maçlarda toplam 92 gol atarken Kasımpaşa 55 gol kaydetti.

İki aşamalı oynanan 1962-1963 sezonunda hem beyaz grupta hem de final grubunda yer alan Beşiktaş ile Kasımpaşa, aynı sezon birbirleriyle toplam 4 kez karşılaştı.

CANLI Beşiktaş'ın deplasmanda kritik Kasımpaşa sınavı! - 6

KASIMPAŞA'NIN SAHASINDA 23. RANDEVU

Takımlar, Kasımpaşa'nın ev sahipliğinde 23. kez karşı karşıya geliyor. Beşiktaş, deplasmanda oynadığı 22 maçta rakibine galibiyetlerde 10-5 üstünlük kurdu. Diğer 7 mücadele beraberlikle tamamlandı.

Siyah-beyazlılar bu karşılaşmalarda 40 gol atarken Kasımpaşa 25 gol buldu.

Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nın yapıldığı dönemde Kasımpaşa'yı 2013-2014 sezonunda Atatürk Olimpiyat Stadı'nda, 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarında ise Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda ağırladı.

CANLI Beşiktaş'ın deplasmanda kritik Kasımpaşa sınavı! - 7

REKABETİN EN FARKLI VE EN GOLLÜ SONUÇLARI

Beşiktaş, Kasımpaşa karşısındaki en farklı galibiyetlerini 2014-2015 sezonunda 5-1 ve 1963-1964 sezonunda 4-0'lık skorlarla aldı.

Kasımpaşa ise 2018-2019 sezonunda 4-1, 2020-2021 sezonunda da 3-0 kazanarak rakibi karşısındaki en farklı galibiyetlerini elde etti.

Beşiktaş'ın 2022-2023 sezonunda 5-2 ve 2007-2008 sezonunda 4-2 kazandığı maçlar ve 2015-2016 sezonunda 3-3 tamamlanan karşılaşma, rekabetin en gollü mücadeleleri arasında yer aldı.

Öte yandan ligde puan durumu şu şekilde:

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