CANLI Beşiktaş'ın deplasmanda kritik Kasımpaşa sınavı!
Süper Lig’de 18 puanla 4. sırada bulunan Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında galibiyet arıyor. Bu sezon dış sahadaki 4 maçından yalnızca birini kazanan siyah-beyazlılarda Orkun Kökçü ve Fabio Miretti kadroda yok. Saat 19.00’da başlayan mücadelede Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa'yı yenerek zirve yarışında hata yapmak istemiyor.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayan mücadele, beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor. Karşılaşmayı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetiyor.
Ligde oynadığı 9 maçta 6 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, haftaya 18 puanla 4. sırada girdi. Beşiktaş, Kasımpaşa'yı yenerek haftayı kayıpsız geçen lider Galatasaray'ı takibini sürdürmek istiyor.
Mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz.
KASIMPAŞA'NIN İLK 11'İ
Gianniotis, Winck, Arous, Ilie, Ayberk, Kerem, Mendes, Hajradinovic, Rak-Sakyi, Ali Yavuz, Benedyczak
BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ
Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Salih, Ndidi, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic
EMİRHAN TOPÇU VE TROSSARD İÇİN KART UYARISI
Siyah-beyazlı ekipte üç futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Emirhan Topçu ve Leandro Trossard, Kasımpaşa karşılaşmasında sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta Gençlerbirliği maçında forma giyemiyor.