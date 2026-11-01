Deplasman kabusuna Kasımpaşa'da son! Beşiktaş zirveden kopmak istemiyor
Süper Lig’de 18 puanla 4. sırada bulunan Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında galibiyet arıyor. Bu sezon dış sahadaki 4 maçından yalnızca birini kazanan siyah-beyazlılarda Orkun Kökçü ve Fabio Miretti’nin kadroda yok. Saat 19.00’da başlayacak karşılaşma öncesinde gözler muhtemel 11’lere ve kart sınırındaki oyunculara çevrildi.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadele, beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek.
Ligde oynadığı 9 maçta 6 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, haftaya 18 puanla 4. sırada girdi. Beşiktaş, Kasımpaşa'yı yenerek haftayı kayıpsız geçen lider Galatasaray'ı takibini sürdürmek istiyor.
KASIMPAŞA'NIN MUHTEMEL 11'İ
Gianniotis, Winck, Arous, Ilıe, Ayberk Karapo, Baldursson, Kerem Demirbay, Rak-Sakyi, Elson Mendes, Ali Yavuz, Benedyczak
BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ
Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Ernest Poku, Olaitan, Ndidi, Trossard, Vlahovic