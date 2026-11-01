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Deplasman kabusuna Kasımpaşa'da son! Beşiktaş zirveden kopmak istemiyor

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Deplasman kabusuna Kasımpaşa'da son! Beşiktaş zirveden kopmak istemiyor

Süper Lig’de 18 puanla 4. sırada bulunan Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında galibiyet arıyor. Bu sezon dış sahadaki 4 maçından yalnızca birini kazanan siyah-beyazlılarda Orkun Kökçü ve Fabio Miretti’nin kadroda yok. Saat 19.00’da başlayacak karşılaşma öncesinde gözler muhtemel 11’lere ve kart sınırındaki oyunculara çevrildi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadele, beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek.

Deplasman kabusuna Kasımpaşa'da son! Beşiktaş zirveden kopmak istemiyor - 1

Ligde oynadığı 9 maçta 6 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, haftaya 18 puanla 4. sırada girdi. Beşiktaş, Kasımpaşa'yı yenerek haftayı kayıpsız geçen lider Galatasaray'ı takibini sürdürmek istiyor.

Deplasman kabusuna Kasımpaşa'da son! Beşiktaş zirveden kopmak istemiyor - 2

KASIMPAŞA'NIN MUHTEMEL 11'İ

Gianniotis, Winck, Arous, Ilıe, Ayberk Karapo, Baldursson, Kerem Demirbay, Rak-Sakyi, Elson Mendes, Ali Yavuz, Benedyczak

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Ernest Poku, Olaitan, Ndidi, Trossard, Vlahovic

Deplasman kabusuna Kasımpaşa'da son! Beşiktaş zirveden kopmak istemiyor - 3

EMİRHAN TOPÇU VE TROSSARD İÇİN KART UYARISI

Siyah-beyazlı ekipte üç futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Emirhan Topçu ve Leandro Trossard, Kasımpaşa karşılaşmasında sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.

Deplasman kabusuna Kasımpaşa'da son! Beşiktaş zirveden kopmak istemiyor - 4

KASIMPAŞA İLE SON 5 MAÇTA TEK GALİBİYET

Beşiktaş, Kasımpaşa ile ligde oynadığı son 5 karşılaşmada yalnızca bir kez kazandı.

Siyah-beyazlılar, 2023-2024 sezonunun ikinci yarısında rakibine 2-1 mağlup oldu. Beşiktaş, 2024-2025 sezonunda sahasında 3-1 kaybettiği Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Geçen sezon ise deplasmandaki mücadele 1-1 sona ererken Beşiktaş, sahasındaki karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Deplasman kabusuna Kasımpaşa'da son! Beşiktaş zirveden kopmak istemiyor - 5

DEPLASMANDAKİ 4 MAÇTAN 3 PUAN ÇIKARDI

Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de oynadığı dört deplasman maçında 1 galibiyet aldı.

İkinci haftada Corendon Alanyaspor'a 1-0 yenilen siyah-beyazlılar, 4. haftadaki derbide Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Beşiktaş, 6. haftada Amed Sportif Faaliyetler deplasmanından 3-2, 8. haftada ise Trabzonspor deplasmanından 2-0'lık yenilgilerle ayrıldı.

Dış sahada alabileceği 12 puanın 3'ünü toplayan Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında kazanarak deplasmandaki gidişatını değiştirmeyi hedefliyor.

Deplasman kabusuna Kasımpaşa'da son! Beşiktaş zirveden kopmak istemiyor - 6

REKABETTE BEŞİKTAŞ'IN 92, KASIMPAŞA'NIN 55 GOLÜ VAR

İki takım arasındaki karşılaşmaların 10'u beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş bu maçlarda toplam 92 gol atarken Kasımpaşa 55 gol kaydetti.

İki aşamalı oynanan 1962-1963 sezonunda hem beyaz grupta hem de final grubunda yer alan Beşiktaş ile Kasımpaşa, aynı sezon birbirleriyle toplam 4 kez karşılaştı.

Deplasman kabusuna Kasımpaşa'da son! Beşiktaş zirveden kopmak istemiyor - 7

KASIMPAŞA'NIN SAHASINDA 23. RANDEVU

Takımlar, Kasımpaşa'nın ev sahipliğinde 23. kez karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, deplasmanda oynadığı 22 maçta rakibine galibiyetlerde 10-5 üstünlük kurdu. Diğer 7 mücadele beraberlikle tamamlandı.

Siyah-beyazlılar bu karşılaşmalarda 40 gol atarken Kasımpaşa 25 gol buldu.

Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nın yapıldığı dönemde Kasımpaşa'yı 2013-2014 sezonunda Atatürk Olimpiyat Stadı'nda, 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarında ise Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda ağırladı.

Deplasman kabusuna Kasımpaşa'da son! Beşiktaş zirveden kopmak istemiyor - 8

REKABETİN EN FARKLI VE EN GOLLÜ SONUÇLARI

Beşiktaş, Kasımpaşa karşısındaki en farklı galibiyetlerini 2014-2015 sezonunda 5-1 ve 1963-1964 sezonunda 4-0'lık skorlarla aldı.

Kasımpaşa ise 2018-2019 sezonunda 4-1, 2020-2021 sezonunda da 3-0 kazanarak rakibi karşısındaki en farklı galibiyetlerini elde etti.

Beşiktaş'ın 2022-2023 sezonunda 5-2 ve 2007-2008 sezonunda 4-2 kazandığı maçlarla 2015-2016 sezonunda 3-3 tamamlanan karşılaşma, rekabetin en gollü mücadeleleri arasında yer aldı.

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