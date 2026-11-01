İki aşamalı oynanan 1962-1963 sezonunda hem beyaz grupta hem de final grubunda yer alan Beşiktaş ile Kasımpaşa, aynı sezon birbirleriyle toplam 4 kez karşılaştı.

Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nın yapıldığı dönemde Kasımpaşa'yı 2013-2014 sezonunda Atatürk Olimpiyat Stadı'nda, 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarında ise Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda ağırladı.

Takımlar, Kasımpaşa'nın ev sahipliğinde 23. kez karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, deplasmanda oynadığı 22 maçta rakibine galibiyetlerde 10-5 üstünlük kurdu. Diğer 7 mücadele beraberlikle tamamlandı.

REKABETİN EN FARKLI VE EN GOLLÜ SONUÇLARI

Beşiktaş, Kasımpaşa karşısındaki en farklı galibiyetlerini 2014-2015 sezonunda 5-1 ve 1963-1964 sezonunda 4-0'lık skorlarla aldı.

Kasımpaşa ise 2018-2019 sezonunda 4-1, 2020-2021 sezonunda da 3-0 kazanarak rakibi karşısındaki en farklı galibiyetlerini elde etti.

Beşiktaş'ın 2022-2023 sezonunda 5-2 ve 2007-2008 sezonunda 4-2 kazandığı maçlarla 2015-2016 sezonunda 3-3 tamamlanan karşılaşma, rekabetin en gollü mücadeleleri arasında yer aldı.