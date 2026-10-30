Vincenzo Italiano'dan Beşiktaş ve Napoli açıklaması! "Platonik aşk" itirafı

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, İtalya'da katıldığı programda hem Napoli ile ilgili sürece hem de siyah-beyazlı kulüpteki hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'deki teknik direktörlük deneyiminin yanı sıra İtalya futboluna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Italiano, yaz döneminde Napoli ile adı anılan sürece de açıklık getirdi.

Beşiktaş'ın İtalyan teknik direktörü Vincenzo Italiano, Fayna'nın Stefano Borghi ve Gianluca Di Marzio ile birlikte sunduğu Sky Calcio Unplugged podcastine konuk oldu.

"De Laurentiis ile aramızda platonik bir aşk var ve bu aşk belki de öyle kalmaya mahkum. Bir türlü gerçek anlamda iletişim kuramıyoruz. Bana duyduğu ve her zaman duymuş olduğu saygıdan memnunum ancak sonuçta tercihler yapılıyor."

De Laurentiis'in kendisine gösterdiği saygıdan memnun olduğunu belirten deneyimli teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis ile arasındaki ilişkiyi alışılmışın dışında bir ifadeyle anlatan Italiano, iki taraf arasında gerçek anlamda bir iletişim kurulamadığını söyledi.

"DE LAURENTIIS İLE ARAMIZDA PLATONİK BİR AŞK VAR"

"ŞİMDİ BEŞİKTAŞ İLE ŞAMPİYONLUK KAZANMANIN HAYALİNİ KURUYORUM"

Italiano, açıklamasının devamında Beşiktaş taraftarlarını yakından ilgilendiren şampiyonluk hedefini dile getirdi.

Deneyimli çalıştırıcı, "Onlar kendi yollarında ilerledi, ben de kendi yolumu seçtim. Şimdi Beşiktaş ile şampiyonluk kazanmanın hayalini kuruyorum." dedi.

Italiano'nun bu sözleri, Napoli ile ilgili sürecin ardından kariyerinde açtığı yeni sayfaya ve Beşiktaş'taki hedeflerine ilişkin mesajı olarak öne çıktı.