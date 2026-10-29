Beşiktaş'ta ara transfer dönemi öncesinde orta saha arayışları sürerken gündeme sürpriz bir isim geldi. Siyah-beyazlı yönetimin, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun transfer listesinde yer alan Joe Willock'a alternatif olarak CSKA Moskova'nın genç yıldızı Matvey Kislyak'ı değerlendirdiği öne sürüldü. Rus yıldızın menajeri ise, Türkiye'den dört büyük kulüple de temasların olduğunu belirtti.

CSKA Moskova forması giyen Matvey Kislyak'ın geleceğine ilişkin menajeri Aleksandr Manyakov'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Genç futbolcunun Avrupa'da kariyerini sürdürmek istediğini belirten Manyakov, Rus kulübünün de bu hedefe olumlu yaklaştığını ifade etti. Manyakov, "CSKA yönetimi, Matvey'in Avrupa'da bir ligde oynama isteğine büyük saygı gösteriyor" dedi.

CSKA Moskova ile Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Matvey Kislyak'ın güncel piyasa değerinin 25 milyon euro seviyesinde olduğu belirtildi.

Matvey Kislyak (A Haber Foto Arşiv)

KISLYAK'A TRANSFER İLGİSİ ARTIYOR

Rus futbolcuya yönelik transfer ilgisinin giderek yoğunlaştığını vurgulayan Manyakov, "Bana, Matvey'e ve CSKA yöneticilerine çok sayıda telefon ve mesaj geliyor. Yalnızca resmî başvuruları dikkate alıyoruz. Bu kış transfer döneminde Matvey Kislyak'ın kariyerine devam edebileceği birkaç ilgi çekici seçenek olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN 4 BÜYÜK KULÜBÜYLE TEMASTALAR

Türkiye'den takımlarla yürütülen görüşmelere de değinen Manyakov, Süper Lig'in dört büyük kulübüyle iletişim halinde olduklarını açıkladı. Rus menajer, "Türkiye'nin dört büyük kulübünün tamamıyla iletişim halindeyiz: Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş. Her takımın transfer önceliklerini ve mali imkânlarını çok iyi biliyoruz" sözleriyle transfer sürecine ilişkin son durumu paylaştı.