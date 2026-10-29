Dört büyüklerde transfer rotası Rusya! 25 milyon euroluk yıldız için ilk temaslar
Beşiktaş, ocak ayındaki ara transfer dönemi öncesinde orta saha çalışmalarını hızlandırdı. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun istediği Joe Willock için girişimlerini sürdüren siyah-beyazlıların, alternatif olarak 21 yaşındaki Rus futbolcu Matvey Kislyak'ı gündemine aldığı öne sürüldü. Yönetimin genç oyuncunun menajeriyle temaslara başladığı ve ocak ayında teklif yapmayı planladığı belirtildi. Genç yıldızın menajeri ise Türkiye'den 4 büyük kulüple de temaslarının olduğunu belirtti.
Beşiktaş'ta ara transfer dönemi öncesinde orta saha arayışları sürerken gündeme sürpriz bir isim geldi. Siyah-beyazlı yönetimin, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun transfer listesinde yer alan Joe Willock'a alternatif olarak CSKA Moskova'nın genç yıldızı Matvey Kislyak'ı değerlendirdiği öne sürüldü. Rus yıldızın menajeri ise, Türkiye'den dört büyük kulüple de temasların olduğunu belirtti.
BEŞİKTAŞ'TA YENİ HEDEF MATVEY KISLYAK
SporX'in haberine göre Beşiktaş, orta saha rotasyonunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Siyah-beyazlıların, Newcastle United forması giyen Joe Willock'un yanı sıra CSKA Moskova'da görev yapan Matvey Kislyak'ı da ciddi alternatifler arasında değerlendirdiği belirtildi.
OCAK AYINDA TEKLİF PLANI
Beşiktaş yönetiminin 21 yaşındaki Rus futbolcunun menajeriyle temaslara başladığı öne sürüldü.
Siyah-beyazlıların, ocak ayında başlayacak ara transfer döneminde CSKA Moskova'ya resmi teklif sunmayı planladığı aktarıldı.
25 MİLYON EUROLUK YILDIZ
CSKA Moskova ile Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Matvey Kislyak'ın güncel piyasa değerinin 25 milyon euro seviyesinde olduğu belirtildi.
Rus orta saha oyuncusu, bu sezon forma giydiği 15 karşılaşmada 3 asistlik katkı sağladı.
CSKA Moskova forması giyen Matvey Kislyak'ın geleceğine ilişkin menajeri Aleksandr Manyakov'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Genç futbolcunun Avrupa'da kariyerini sürdürmek istediğini belirten Manyakov, Rus kulübünün de bu hedefe olumlu yaklaştığını ifade etti. Manyakov, "CSKA yönetimi, Matvey'in Avrupa'da bir ligde oynama isteğine büyük saygı gösteriyor" dedi.
KISLYAK'A TRANSFER İLGİSİ ARTIYOR
Rus futbolcuya yönelik transfer ilgisinin giderek yoğunlaştığını vurgulayan Manyakov, "Bana, Matvey'e ve CSKA yöneticilerine çok sayıda telefon ve mesaj geliyor. Yalnızca resmî başvuruları dikkate alıyoruz. Bu kış transfer döneminde Matvey Kislyak'ın kariyerine devam edebileceği birkaç ilgi çekici seçenek olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE'NİN 4 BÜYÜK KULÜBÜYLE TEMASTALAR
Türkiye'den takımlarla yürütülen görüşmelere de değinen Manyakov, Süper Lig'in dört büyük kulübüyle iletişim halinde olduklarını açıkladı. Rus menajer, "Türkiye'nin dört büyük kulübünün tamamıyla iletişim halindeyiz: Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş. Her takımın transfer önceliklerini ve mali imkânlarını çok iyi biliyoruz" sözleriyle transfer sürecine ilişkin son durumu paylaştı.