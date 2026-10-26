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Beşiktaş zirve yarışında kritik virajda: İşte Italiano'nun Başakşehir maçı muhtemel 11'i

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Beşiktaş zirve yarışında kritik virajda: İşte Italiano'nun Başakşehir maçı muhtemel 11'i

UEFA Avrupa Ligi'nde geçtiğimiz perşembe günü geniş rotasyonla sahaya çıkan ve Premier Lig ekibi Crystal Palace'ı elinden kaçıran siyah-beyazlı ekip, Trendyol Süper Lig'e odaklandı. Beşiktaş 9'uncu haftada İstanbul Başakşehir FK'yı konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak zorlu müsabakada hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde geniş rotasyonla çıktığı Crystal Palace karşılaşmasında galibiyeti kaçıran Beşiktaş, yeniden Süper Lig'e odaklandı. Siyah-beyazlı ekip, 9. hafta mücadelesinde İstanbul Başakşehir FK'yı konuk edecek.

Beşiktaş zirve yarışında kritik virajda: İşte Italiano'nun Başakşehir maçı muhtemel 11'i - 1

Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Candaş Elbil yapacak. Dördüncü hakem ise Reşat Onur Coşkunses olacak.

Ligde oynadığı 8 karşılaşmada 5 galibiyet ve 3 yenilgiyle 15 puan toplayan Kara Kartal, taraftarının desteğiyle kazanarak hem Trabzonspor mağlubiyetini telafi etmeyi hem de zirve yarışını sürdürmeyi amaçlıyor.

Beşiktaş zirve yarışında kritik virajda: İşte Italiano'nun Başakşehir maçı muhtemel 11'i - 2

BEŞİKTAŞ-BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Salih, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic

Başakşehir FK: Muhammed, Karbownik, Emin, Ba, Kharebashvili, Kemen, Umut Güneş, Olsen, Brnic, Shomurodov, Umut Bozok

Beşiktaş zirve yarışında kritik virajda: İşte Italiano'nun Başakşehir maçı muhtemel 11'i - 3

ITALIANO'DAN İLK DÜDÜKLE BİRLİKTE PRES EMRİ

Beşiktaş'ta Başakşehir karşılaşmasının hazırlıkları galibiyet hedefiyle yapıldı. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun, oyuncularından ilk düdükten itibaren üçüncü bölgede yoğun pres uygulamalarını istediği öğrenildi.

İtalyan teknik adam, rakibin oyun kurmasını baskıyla engelleyerek hücumda etkili olmayı hedefliyor.

Beşiktaş zirve yarışında kritik virajda: İşte Italiano'nun Başakşehir maçı muhtemel 11'i - 4

KARTAL'DA ÜÇ EKSİK: ORKUN, MIRETTI VE ÜMİT YOK

Siyah-beyazlı takımda Başakşehir mücadelesi öncesinde üç eksik bulunuyor.

Tedavisi devam eden kaptan Orkun Kökçü'nün yanı sıra Crystal Palace karşılaşmasında sağ omzundan sakatlanan Fabio Miretti forma giyemeyecek. Miretti'nin yaklaşık 1,5 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Elinde kırık bulunan stoper Ümit Akdağ da karşılaşmada takımdaki yerini alamayacak.

Beşiktaş zirve yarışında kritik virajda: İşte Italiano'nun Başakşehir maçı muhtemel 11'i - 5

SAVUNMA DÖRTLÜSÜ TAMAMEN DEĞİŞİYOR

Italiano'nun, Crystal Palace maçında görev verdiği savunma dörtlüsünü tamamen değiştirmesi bekleniyor.

Sağ bekte Murillo'nun, savunmanın merkezinde Agbadou ve Emirhan Topçu'nun, sol bekte ise Rıdvan Yılmaz'ın görev yapması öngörülüyor.

Orkun Kökçü ile Fabio Miretti'nin yokluğunda orta sahada Wilfred Ndidi, Salih Özcan ve Junior Olaitan üçlüsünün forma giymesi bekleniyor.

Beşiktaş zirve yarışında kritik virajda: İşte Italiano'nun Başakşehir maçı muhtemel 11'i - 6

EMİRHAN TOPÇU İÇİN KART UYARISI

Beşiktaş'ta Emirhan Topçu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Savunma oyuncusu, Başakşehir karşısında sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 10. haftadaki Kasımpaşa karşılaşmasında görev yapamayacak.

Sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek Orkun Kökçü de ceza sınırındaki diğer oyuncu.

Beşiktaş zirve yarışında kritik virajda: İşte Italiano'nun Başakşehir maçı muhtemel 11'i - 7

SON ALTI MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATAMADI

Siyah-beyazlılar, son dönemde savunmada yaşadığı sorunları aşmak istiyor. Beşiktaş, son 6 resmi karşılaşmasının tamamında gol yedi.

Bu süreçte UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de üçer maça çıkan Kartal, kalesinde 11 gol gördü. Siyah-beyazlılar, rakip fileleri ise 13 kez havalandırdı.

Kaleci Alexander Nübel, son olarak ligde 11 Eylül'de oynanan Erzurumspor FK karşılaşmasında kalesini gole kapatmıştı.

Beşiktaş zirve yarışında kritik virajda: İşte Italiano'nun Başakşehir maçı muhtemel 11'i - 8

AVRUPA DÖNÜŞLERİNDEKİ KAYIPLARI BİTİRMEK İSTİYOR

Beşiktaş, Avrupa maçlarının ardından ligde yaşadığı puan kayıplarına Başakşehir karşısında son vermeyi hedefliyor.

Kauno Zalgiris karşılaşmasının ardından deplasmanda Alanyaspor'a 1-0 yenilen siyah-beyazlılar, Marsilya karşısındaki 4-1'lik galibiyetin ardından Diyarbakır'da Amed'e 3-2 mağlup oldu.

Almanya'da Hoffenheim'i 3-2 yenen Kartal, bu karşılaşmayı takip eden lig mücadelesinde ise Trabzonspor'a 2-0 kaybetti.

GEÇEN SEZON İKİ MAÇI DA BEŞİKTAŞ KAZANDI

Beşiktaş, 2025-2026 sezonunda Başakşehir ile oynadığı iki lig karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı.

Siyah-beyazlı ekip, Dolmabahçe'deki mücadeleyi El Bilal Toure ve Cengiz Ünder'in golleriyle 2-1 kazandı.

Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşmada ise Oh, Orkun Kökçü ve Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun golleriyle sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Beşiktaş'tan Avrupa'da 9 yıl sonra bir ilk! Vincenzo Italiano yönetiminde tarihi başarı
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Beşiktaş'tan Avrupa'da 9 yıl sonra bir ilk! Vincenzo Italiano yönetiminde tarihi başarı
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