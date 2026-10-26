CANLI Beşiktaş zirve yarışında kritik virajda Başakşehir'e karşı
UEFA Avrupa Ligi'nde geçtiğimiz perşembe günü geniş rotasyonla sahaya çıkan ve Premier Lig ekibi Crystal Palace'ı elinden kaçıran siyah-beyazlı ekip, Trendyol Süper Lig'e odaklandı. Beşiktaş 9'uncu haftada İstanbul Başakşehir FK'yı konuk ediyor. Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayan zorlu müsabakada hakem Ümit Öztürk düdük çalıyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde geniş rotasyonla çıktığı Crystal Palace karşılaşmasında galibiyeti kaçıran Beşiktaş, yeniden Süper Lig'e odaklandı. Siyah-beyazlı ekip, 9. hafta mücadelesinde İstanbul Başakşehir FK'yı konuk ediyor.
Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetiyor. Öztürk'ün yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Candaş Elbil yapıyor. Dördüncü hakem ise Reşat Onur Coşkunses.
Ligde oynadığı 8 karşılaşmada 5 galibiyet ve 3 yenilgiyle 15 puan toplayan Kara Kartal, taraftarının desteğiyle kazanarak hem Trabzonspor mağlubiyetini telafi etmeyi hem de zirve yarışını sürdürmeyi amaçlıyor.
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İLK YARIDAN NOTLAR
10. dakikada Nübel'in uzun pasında Vlahovic, topu kafayla savunma arkasına koşu yapan Ndidi'ye aktardı. Meşin yuvarlakla birkaç metre ilerleyen Nijeryalı futbolcunun kaleyi cepheden gören bir noktadan yaptığı vuruşta top az farkla yandan auta gitti.
17. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Cerny'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Ndidi, meşin yuvarlağı kale önüne çıkardı. Kaleci Muhammed Şengezer'den önce kafa vuruşunu yapan Vlahovic'in şutunda top üst direkten döndü.
26. dakikada hücuma çıkan Emirhan Topçu'nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan arka direğe yaptığı ortaya kafa vuruşunu yapan Ndidi'nin şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
45+2. dakikada Olsen'in ceza yayının sağından kaleye yerden gönderdiği şutta top, az farkla yandan auta gitti.
Müsabakanın ilk yarısı, golsüz eşitlikle tamamlandı.
BEŞİKTAŞ-BAŞAKŞEHİR MAÇI MAÇI İLK 11'LERİ
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Salih, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic.
Başakşehir FK: Muhammed, Karbownik, Emin, Ba, Saba, Umut, Kemen, Olsen, Yusuf, Shomurodov, Umut.