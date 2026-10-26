UEFA Avrupa Ligi'nde geniş rotasyonla çıktığı Crystal Palace karşılaşmasında galibiyeti kaçıran Beşiktaş, yeniden Süper Lig'e odaklandı. Siyah-beyazlı ekip, 9. hafta mücadelesinde İstanbul Başakşehir FK'yı konuk ediyor.

Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetiyor. Öztürk'ün yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Candaş Elbil yapıyor. Dördüncü hakem ise Reşat Onur Coşkunses.

Ligde oynadığı 8 karşılaşmada 5 galibiyet ve 3 yenilgiyle 15 puan toplayan Kara Kartal, taraftarının desteğiyle kazanarak hem Trabzonspor mağlubiyetini telafi etmeyi hem de zirve yarışını sürdürmeyi amaçlıyor.

Mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz.