Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Candaş Elbil yapacak. Dördüncü hakem ise Reşat Onur Coşkunses olacak.

Ligde oynadığı 8 karşılaşmada 5 galibiyet ve 3 yenilgiyle 15 puan toplayan Kara Kartal, taraftarının desteğiyle kazanarak hem Trabzonspor mağlubiyetini telafi etmeyi hem de zirve yarışını sürdürmeyi amaçlıyor.