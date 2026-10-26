Beşiktaş zirve yarışında kritik virajda Başakşehir'e karşı
UEFA Avrupa Ligi'nde geçtiğimiz perşembe günü geniş rotasyonla sahaya çıkan ve Premier Lig ekibi Crystal Palace'ı elinden kaçıran siyah-beyazlı ekip, Trendyol Süper Lig'e odaklandı. Beşiktaş 9'uncu haftada İstanbul Başakşehir FK'yı konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak zorlu müsabakada hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde geniş rotasyonla çıktığı Crystal Palace karşılaşmasında galibiyeti kaçıran Beşiktaş, yeniden Süper Lig'e odaklandı. Siyah-beyazlı ekip, 9. hafta mücadelesinde İstanbul Başakşehir FK'yı konuk edecek.
Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Candaş Elbil yapacak. Dördüncü hakem ise Reşat Onur Coşkunses olacak.
Ligde oynadığı 8 karşılaşmada 5 galibiyet ve 3 yenilgiyle 15 puan toplayan Kara Kartal, taraftarının desteğiyle kazanarak hem Trabzonspor mağlubiyetini telafi etmeyi hem de zirve yarışını sürdürmeyi amaçlıyor.
BEŞİKTAŞ-BAŞAKŞEHİR MAÇI MAÇI İLK 11'LERİ
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Salih, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic.
Başakşehir FK: Muhammed, Karbownik, Emin, Ba, Saba, Umut, Kemen, Olsen, Yusuf, Shomurodov, Umut.