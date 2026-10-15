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Kartal Almanya’da sahne alıyor! Hoffenheim deplasmanında hedef galibiyet

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kartal Almanya’da sahne alıyor! Hoffenheim deplasmanında hedef galibiyet

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin ikinci haftasında deplasmanda Hoffenheim ile karşılaşıyor. Rhein-Neckar-Arena’da TSİ 22.00’de başlayan mücadeleyi Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetiyor. Siyah-beyazlılar, Avrupa'daki iyi gidişatını sürürmenin peşinde.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Almanya ekibi Hoffenheim ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Rhein-Neckar-Arena'da oynanan karşılaşma, TSİ 22.00'de başladı.

Müsabakayı Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetiyor. Karşılaşma, TRT 1'den canlı yayımlanıyor. Bu sezon teknik direktör Vincenzo Italiano ile istikrarlı bir görüntü çizen siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarındaki çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Karşılaşmayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

Kartal Almanya’da sahne alıyor! Hoffenheim deplasmanında hedef galibiyet - 1

MAÇTA İLK 11'LER

  • Hoffenheim: Baumann, Coufal, Ozan, Machida, Bernardo, Avdullahu, Burger, Kramaric, Daghim, Hozek, Asllani.

  • Beşiktaş XI: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Ouattra, Ndidi, İlhan, Olaitan, Orkun, Trossard, Oh.

Kartal Almanya’da sahne alıyor! Hoffenheim deplasmanında hedef galibiyet - 2

İLK YARIDAN NOTLAR

3. dakikada Hoffenheim etkili geldi. Ceza sahası sağ çaprazından Bernardo'nun ön direğe yaptığı ortada Machida topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak yan direkten döndü.

20. dakikada uzun pasla ceza sahasına sağ çaprazdan giren Hlozek'in kalesini terk eden Nübel'den sıyrıldıktan sonra kaleye gönderdiği meşin yuvarlak, yakın köşedeki yan ağlarda kaldı.

45+1. dakikada Hoffenheim savunmasında yapılan hatanın ardından araya giren Olaitan'ın son çizgiden altıpas içine çevirdiği top savunmaya çarptı. Kaleye paralel bir şekilde giden meşin yuvarlağı sol çaprazda defans oyuncuları uzaklaştırdı.

Mücadelenin ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmadı.

Hoffenheim-Beşiktaş maçı (AA)Hoffenheim-Beşiktaş maçı (AA)

SALİH YEDEK, OH İSE SAHADA

Beşiktaş'ta orta sahanın önemli isimlerinden Salih Özcan, bu sezon ilk kez bir maçta yedek kulübesinde yer aldı.

Tüm kulvarlarda oynanan toplam 14 maça ilk 11'de başlayan 28 yaşındaki orta saha, Hoffenheim ile oynanan UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde yedek soyundu.

Milli futbolcu, kaptan Orkun Kökçü ve Junior Olaitan ile birlikte teknik direktör Vincenzo Italiano'nun sezon başından bu yana vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.

Salih Özcan'ın yerine Nijeryalı orta saha oyuncusu Ndidi görev yaptı.

Beşiktaş'ın Güney Koreli forveti Hyeon-gyu Oh, üç maç aranın ardından ilk 11'deki yerini aldı.

Sırp golcü Dusan Vlahovic'in mide rahatsızlığı nedeniyle kadroda yer almadığı Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, 25 yaşındaki futbolcuya formayı teslim etti.

Son olarak ligdeki Erzurumspor FK maçında ilk 11'de yer alan Oh, Amed Sportif Faaliyetler, Kocaelispor ve Olimpik Marsilya karşılaşmalarında yedek soyundu.

Hoffenheim-Beşiktaş maçı (AA)Hoffenheim-Beşiktaş maçı (AA)

BEŞİKTAŞLILAR TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

Almanya'da ve çevre ülkelerde yaşayan siyah-beyazlı taraftarlar, Hoffenheim ile oynanan ikinci hafta karşılaşmasında Beşiktaş'ı yalnız bırakmadı.

Mücadelenin oynandığı Rhein-Neckar-Arena'nın çevresinde renkli görüntüler oluşturan siyah-beyazlı futbolseverler, takımlarını maç öncesinde yaptıkları tezahüratlarla destekledi.

Kendilerine ayrılan bölümü tamamen dolduran Beşiktaşlılar, karşılaşmayı Hoffenheimlı taraftarlarla yan yana izledi.

Kartal Almanya’da sahne alıyor! Hoffenheim deplasmanında hedef galibiyet - 3

4 İSİM YOK

Siyah-beyazlı takımda Hoffenheim karşılaşması öncesi 4 eksik futbolcu bulunuyor. Milli takımda sakatlanan ve UEFA listesinde bulunmayan Milot Rashica'nın yanı sıra Süper Lig'de son oynanan Kocaelispor müsabakasında oyuna devam edemeyen Vaclav Cerny ile hasta olan Ümit Akdağ'ın forma giymiyor. Öte yandan Beşiktaş'ta viral gastroenterit tanısıyla tedavisi devam eden Sırp futbolcu Dusan Vlahovic, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda oynanacak Hoffenheim maçının kamp kadrosuna alınmadı.

AVRUPA'DA 7 MAÇIN 6'SINI KAZANDI

Siyah-beyazlı takım, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 7 maçta 6 kez sahadan galip ayrıldı. Avrupa kupalarında Midtjylland'ı 1-0 ve 2-0 yenen Beşiktaş, Hradec Kralove'u da 1-0'lık skorlarla geçti.

Kauno Zalgiris'i ilk karşılaşmada 3-0 yenen ve daha sonra rövanşta 1-0 kaybeden Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında ise Olimpik Marsilya'yı da 4-1 yenmeyi başardı. Söz konusu süreçte 12 kez gol sevinci yaşayan siyah-beyazlılar, 2 defa da topu kendi ağlarında gördü.

Kartal Almanya’da sahne alıyor! Hoffenheim deplasmanında hedef galibiyet - 4

HOFFENHEİM'DA TANIDIK BİR YÜZ: OZAN KABAK

Beşiktaş'ın kozlarını paylaşacağı Hoffenheim'da tanıdık bir yüz dikkati çekiyor. Alman ekibinin savunmasında görev yapan milli futbolcu Ozan Kabak, bu sezon 7 mücadelede sahada yer aldı. Söz konusu maçlarda Ozan, 1 gol kaydetti.

AVRUPA'DA 3 KEZ ÇEYREK FİNAL OYNADI

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlılar, UEFA Kupası'nda 2002-2003'te son 8 takım arasında yer aldı.

Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselirken bu turda penaltılar sonucunda Olimpik Lyon'a elenerek organizasyona veda etti.

Kartal Almanya’da sahne alıyor! Hoffenheim deplasmanında hedef galibiyet - 5

BEŞİKTAŞ'IN UEFA KADROSU

  • Kaleciler: Alexander Nübel, Mehmet Tuğra Yeşilyurt, Doğan Alemdar, Emir Yaşar

  • Savunma: Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Mustafa Azem Yortaç

  • Orta saha: Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Fabio Miretti, İlhan Fakılı, Ali Pağda, Ozan Sevim

  • Forvet: Hyeon-gyu Oh, Ernest Poku, Mustafa Hekimoğlu, Dusan Vlahovic, Ahmet Sami Bircan, Semih Kılıçsoy

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