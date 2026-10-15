Hoffenheim-Beşiktaş maçı (AA) BEŞİKTAŞLILAR TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI Almanya'da ve çevre ülkelerde yaşayan siyah-beyazlı taraftarlar, Hoffenheim ile oynanan ikinci hafta karşılaşmasında Beşiktaş'ı yalnız bırakmadı. Mücadelenin oynandığı Rhein-Neckar-Arena'nın çevresinde renkli görüntüler oluşturan siyah-beyazlı futbolseverler, takımlarını maç öncesinde yaptıkları tezahüratlarla destekledi. Kendilerine ayrılan bölümü tamamen dolduran Beşiktaşlılar, karşılaşmayı Hoffenheimlı taraftarlarla yan yana izledi.

4 İSİM YOK Siyah-beyazlı takımda Hoffenheim karşılaşması öncesi 4 eksik futbolcu bulunuyor. Milli takımda sakatlanan ve UEFA listesinde bulunmayan Milot Rashica'nın yanı sıra Süper Lig'de son oynanan Kocaelispor müsabakasında oyuna devam edemeyen Vaclav Cerny ile hasta olan Ümit Akdağ'ın forma giymiyor. Öte yandan Beşiktaş'ta viral gastroenterit tanısıyla tedavisi devam eden Sırp futbolcu Dusan Vlahovic, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda oynanacak Hoffenheim maçının kamp kadrosuna alınmadı.

AVRUPA'DA 7 MAÇIN 6'SINI KAZANDI

Siyah-beyazlı takım, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 7 maçta 6 kez sahadan galip ayrıldı. Avrupa kupalarında Midtjylland'ı 1-0 ve 2-0 yenen Beşiktaş, Hradec Kralove'u da 1-0'lık skorlarla geçti.

Kauno Zalgiris'i ilk karşılaşmada 3-0 yenen ve daha sonra rövanşta 1-0 kaybeden Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında ise Olimpik Marsilya'yı da 4-1 yenmeyi başardı. Söz konusu süreçte 12 kez gol sevinci yaşayan siyah-beyazlılar, 2 defa da topu kendi ağlarında gördü.