Kartal Almanya’da sahne alıyor! Hoffenheim deplasmanında hedef galibiyet
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin ikinci haftasında deplasmanda Hoffenheim ile karşılaşıyor. Rhein-Neckar-Arena’da TSİ 22.00’de başlayan mücadeleyi Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetiyor. Siyah-beyazlılar, Avrupa'daki iyi gidişatını sürürmenin peşinde.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Almanya ekibi Hoffenheim ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Rhein-Neckar-Arena'da oynanan karşılaşma, TSİ 22.00'de başladı.
Müsabakayı Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetiyor. Karşılaşma, TRT 1'den canlı yayımlanıyor. Bu sezon teknik direktör Vincenzo Italiano ile istikrarlı bir görüntü çizen siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarındaki çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.
Karşılaşmayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz.
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Hoffenheim: Baumann, Coufal, Ozan, Machida, Bernardo, Avdullahu, Burger, Kramaric, Daghim, Hozek, Asllani.
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Beşiktaş XI: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Ouattra, Ndidi, İlhan, Olaitan, Orkun, Trossard, Oh.
İLK YARIDAN NOTLAR
3. dakikada Hoffenheim etkili geldi. Ceza sahası sağ çaprazından Bernardo'nun ön direğe yaptığı ortada Machida topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak yan direkten döndü.
20. dakikada uzun pasla ceza sahasına sağ çaprazdan giren Hlozek'in kalesini terk eden Nübel'den sıyrıldıktan sonra kaleye gönderdiği meşin yuvarlak, yakın köşedeki yan ağlarda kaldı.
45+1. dakikada Hoffenheim savunmasında yapılan hatanın ardından araya giren Olaitan'ın son çizgiden altıpas içine çevirdiği top savunmaya çarptı. Kaleye paralel bir şekilde giden meşin yuvarlağı sol çaprazda defans oyuncuları uzaklaştırdı.
Mücadelenin ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmadı.
SALİH YEDEK, OH İSE SAHADA
Beşiktaş'ta orta sahanın önemli isimlerinden Salih Özcan, bu sezon ilk kez bir maçta yedek kulübesinde yer aldı.
Tüm kulvarlarda oynanan toplam 14 maça ilk 11'de başlayan 28 yaşındaki orta saha, Hoffenheim ile oynanan UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde yedek soyundu.
Milli futbolcu, kaptan Orkun Kökçü ve Junior Olaitan ile birlikte teknik direktör Vincenzo Italiano'nun sezon başından bu yana vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.
Salih Özcan'ın yerine Nijeryalı orta saha oyuncusu Ndidi görev yaptı.
Beşiktaş'ın Güney Koreli forveti Hyeon-gyu Oh, üç maç aranın ardından ilk 11'deki yerini aldı.
Sırp golcü Dusan Vlahovic'in mide rahatsızlığı nedeniyle kadroda yer almadığı Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, 25 yaşındaki futbolcuya formayı teslim etti.
Son olarak ligdeki Erzurumspor FK maçında ilk 11'de yer alan Oh, Amed Sportif Faaliyetler, Kocaelispor ve Olimpik Marsilya karşılaşmalarında yedek soyundu.