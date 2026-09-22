Kara Kartal'a golcüsünden kötü haber! Vlahovic sakatlandı
Beşiktaş'ın yıldız santrforu Dusan Vlahovic'ten siyah-beyazlı camiaya kötü haber geldi. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki Amed Sportif Faaliyetler deplasmanında sakatlanan Sırp golcünün, sakatlığının ciddi olması sebebiyle Sırbistan Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi aday kadrosundan affını istediği öne sürüldü.
Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic'in sağlık durumuna ilişkin endişe yaratan bir iddia gündeme geldi. Siyah-beyazlı ekibin Amedspor ile oynadığı lig karşılaşmasında sakatlandığı öne sürülen golcü futbolcunun Sırbistan Milli Takımı'nın önündeki dört maçta forma giyemeyeceği belirtildi.
UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları için ülkesine giden Vlahovic'in yaşadığı sakatlık nedeniyle milli takım programında görev alamayacağı ifade edildi. Futbolcunun sakatlığının türü ve sahalardan ne kadar uzak kalacağına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.
PAUNOVIC'E DURUMUNU İLETTİ
Tecrübeli santrforun Sırbistan Teknik Direktörü Veljko Paunovic ile görüşerek dört Uluslar Ligi karşılaşmasında milli takıma yardımcı olamayacağını bildirdiği kaydedildi.
Vlahovic'in Beşiktaş'taki maç programını etkileyip etkilemeyeceği ise sağlık durumuna ilişkin yapılacak açıklamanın ardından netlik kazanacak.
SIRBİSTAN'I DÖRT KRİTİK MAÇ BEKLİYOR
Sırbistan Milli Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde 24 Eylül'de Belgrad'da Yunanistan ile karşılaşacak. Paunovic'in ekibi 27 Eylül'de yine sahasında Hollanda'yı ağırlayacak.
Sırbistan daha sonra 1 Ekim'de Almanya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Milli takım, dört maçlık programını 4 Ekim'de Hollanda deplasmanında tamamlayacak.
BEŞİKTAŞ SAĞLIK DURUMUNU BEKLİYOR
Vlahovic'in milli maçlarda oynayamayacağı yönündeki iddia, Beşiktaş cephesinde de gözleri golcü futbolcunun sağlık durumuna çevirdi. Sakatlığın derecesi ve oyuncunun sahalara dönüş takvimi henüz netleşmedi.