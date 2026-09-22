Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic'in sağlık durumuna ilişkin endişe yaratan bir iddia gündeme geldi. Siyah-beyazlı ekibin Amedspor ile oynadığı lig karşılaşmasında sakatlandığı öne sürülen golcü futbolcunun Sırbistan Milli Takımı'nın önündeki dört maçta forma giyemeyeceği belirtildi.

UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları için ülkesine giden Vlahovic'in yaşadığı sakatlık nedeniyle milli takım programında görev alamayacağı ifade edildi. Futbolcunun sakatlığının türü ve sahalardan ne kadar uzak kalacağına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.