Yasin Özcan, Semih Kılıçsoy ve Mustafa Erhan Hekimoğlu da kamp kadrosuna dahil edilmedi. Böylece siyah-beyazlılar deplasmana dört futbolcusundan yoksun gitti.

Beşiktaş ile Amed Sportif Faaliyetler, Süper Lig tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek.

BEŞİKTAŞ DÖRT MAÇTIR KAZANIYOR

Beşiktaş, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son dört karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'in 2. haftasında Alanyaspor'a, ardından UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kauno Zalgiris'e 1-0'lık skorlarla mağlup oldu. Bu iki yenilginin ardından çıkışa geçen Beşiktaş, dört maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Süper Lig'de Çorum FK, Fenerbahçe ve Erzurumspor FK'yi mağlup eden siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nde de Olimpik Marsilya karşısında galibiyete ulaştı. Beşiktaş, Amed Sportif Faaliyetler deplasmanından üç puanla dönerek serisini beş maça çıkarmayı amaçlıyor.