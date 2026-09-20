Süper Lig'de liderlik randevusu: Beşiktaş deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler karşısına çıkıyor
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren dev bir randevu sahne alıyor. Ligde son 3 maçını kazanarak müthiş bir seri yakalayan Beşiktaş, ligin yeni ekibi Amed Sportif Faaliyetler ile deplasmanda liderlik koltuğu için kozlarını paylaşacak.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile Diyarbakır'da karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.
Diyarbakır Stadı'nda oynanacak karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayımlanacak. Ligdeki son üç maçını kazanan siyah-beyazlılar, milli araya üç puan ve liderlik koltuğuyla girmeyi hedefliyor.
AMED-BEŞİKTAŞ MAÇ BİLGİLERİ
|Maç bilgisi
|Ayrıntı
|Organizasyon
|Trendyol Süper Lig
|Hafta
|6. hafta
|Karşılaşma
|Amed Sportif Faaliyetler-Beşiktaş
|Stat
|Diyarbakır Stadı
|Başlama saati
|20.00
|Hakem
|Ali Şansalan
|Yayın kanalı
|beIN SPORTS 1
DİYARBAKIR'DA LİDERLİK DÜĞÜMÜ ÇÖZÜLECEK
Amed Sportif Faaliyetler ile Beşiktaş arasındaki karşılaşmanın sonucu, Süper Lig'deki liderlik yarışını doğrudan etkileyecek.
Mücadeleyi kazanan takım, 6. haftanın sonunda Süper Lig'in yeni lideri olacak. Karşılaşmanın beraberlikle tamamlanması halinde ise liderlik koltuğuna Beşiktaş oturacak.
Siyah-beyazlı ekip, son haftalardaki yükselişini Diyarbakır deplasmanında da sürdürerek milli araya zirvede girmek istiyor.
MUHTEMEL 11'LER
Amed Sportif Faaliyetler: Lafont, Krasniqi, Dellova, Bates, Umut, Raveloson, Furkan, Ballet, Saba, Mohamed, Orban
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Ouattara, Salih, Cerny, Olaitan, Orkun, İlhan, Vlahovic