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Süper Lig'de liderlik randevusu: Beşiktaş deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler karşısına çıkıyor

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Süper Lig'de liderlik randevusu: Beşiktaş deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler karşısına çıkıyor

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren dev bir randevu sahne alıyor. Ligde son 3 maçını kazanarak müthiş bir seri yakalayan Beşiktaş, ligin yeni ekibi Amed Sportif Faaliyetler ile deplasmanda liderlik koltuğu için kozlarını paylaşacak.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile Diyarbakır'da karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.

Diyarbakır Stadı'nda oynanacak karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayımlanacak. Ligdeki son üç maçını kazanan siyah-beyazlılar, milli araya üç puan ve liderlik koltuğuyla girmeyi hedefliyor.

Süper Lig'de liderlik randevusu: Beşiktaş deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler karşısına çıkıyor - 1

AMED-BEŞİKTAŞ MAÇ BİLGİLERİ

Maç bilgisi Ayrıntı
Organizasyon Trendyol Süper Lig
Hafta 6. hafta
Karşılaşma Amed Sportif Faaliyetler-Beşiktaş
Stat Diyarbakır Stadı
Başlama saati 20.00
Hakem Ali Şansalan
Yayın kanalı beIN SPORTS 1

DİYARBAKIR'DA LİDERLİK DÜĞÜMÜ ÇÖZÜLECEK

Amed Sportif Faaliyetler ile Beşiktaş arasındaki karşılaşmanın sonucu, Süper Lig'deki liderlik yarışını doğrudan etkileyecek.

Mücadeleyi kazanan takım, 6. haftanın sonunda Süper Lig'in yeni lideri olacak. Karşılaşmanın beraberlikle tamamlanması halinde ise liderlik koltuğuna Beşiktaş oturacak.

Siyah-beyazlı ekip, son haftalardaki yükselişini Diyarbakır deplasmanında da sürdürerek milli araya zirvede girmek istiyor.

Süper Lig'de liderlik randevusu: Beşiktaş deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler karşısına çıkıyor - 2

MUHTEMEL 11'LER

Amed Sportif Faaliyetler: Lafont, Krasniqi, Dellova, Bates, Umut, Raveloson, Furkan, Ballet, Saba, Mohamed, Orban

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Ouattara, Salih, Cerny, Olaitan, Orkun, İlhan, Vlahovic

Süper Lig'de liderlik randevusu: Beşiktaş deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler karşısına çıkıyor - 3

TROSSARD KADRODA YOK

Beşiktaş'ın Amed Sportif Faaliyetler maçı kamp kadrosu açıklandı. Sakatlığı bulunan Leandro Trossard, Diyarbakır kafilesinde yer almadı.

Yasin Özcan, Semih Kılıçsoy ve Mustafa Erhan Hekimoğlu da kamp kadrosuna dahil edilmedi. Böylece siyah-beyazlılar deplasmana dört futbolcusundan yoksun gitti.

Süper Lig'de liderlik randevusu: Beşiktaş deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler karşısına çıkıyor - 4

Beşiktaş'ta kadroda olmayan futbolcular Durumu
Leandro Trossard Sakat
Yasin Özcan Kamp kadrosunda yok
Semih Kılıçsoy Kamp kadrosunda yok
Mustafa Erhan Hekimoğlu Kamp kadrosunda yok

BEŞİKTAŞ'IN AMED MAÇI KADROSU

Siyah-beyazlı ekibin Diyarbakır deplasmanına götürdüğü kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Alexander Nübel, Mehmet Tuğra Yeşilyurt, Doğan Alemdar, Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Milot Rashica, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeon-gyu Oh, Orkun Kökçü, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Junior Olaitan, Ernest Poku, Vaclav Cerny, Fabio Miretti, Taylan Bulut, Dusan Vlahovic, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu ve Amir Murillo.

Süper Lig'de liderlik randevusu: Beşiktaş deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler karşısına çıkıyor - 5

SÜPER LİG'DE İLK KEZ KARŞILAŞACAKLAR

Beşiktaş ile Amed Sportif Faaliyetler, Süper Lig tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek.

Bu sezon Süper Lig'e yükselen Diyarbakır temsilcisi, siyah-beyazlıları sahasında ağırlayacak. İki takım arasındaki ilk lig buluşması, aynı zamanda liderlik yarışının yönünü belirleyecek.

Süper Lig'de liderlik randevusu: Beşiktaş deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler karşısına çıkıyor - 6

BEŞİKTAŞ DÖRT MAÇTIR KAZANIYOR

Beşiktaş, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son dört karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'in 2. haftasında Alanyaspor'a, ardından UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kauno Zalgiris'e 1-0'lık skorlarla mağlup oldu. Bu iki yenilginin ardından çıkışa geçen Beşiktaş, dört maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Süper Lig'de Çorum FK, Fenerbahçe ve Erzurumspor FK'yi mağlup eden siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nde de Olimpik Marsilya karşısında galibiyete ulaştı. Beşiktaş, Amed Sportif Faaliyetler deplasmanından üç puanla dönerek serisini beş maça çıkarmayı amaçlıyor.

#Beşiktaş Amed Sportif Faaliyetler Maçı Muhtemel 11'ler #Leandro Trossard Sakatlık Durumu Beşiktaş
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