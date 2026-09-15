Mamadou Niang, Dolmabahçe'deki yüksek sesli tribün baskısını anlattı: "Marsilya savunması için zor gece olacak"
Beşiktaş-Marsilya karşılaşması öncesi açıklamalarda bulunan eski yıldız Mamadou Niang, iki kulübün taraftar gücü, saha atmosferi ve mücadeleye dair beklentilerini değerlendirirken dikkat çeken ifadeler kullandı.
Olympique Marsilya formasıyla çıktığı 227 maçta kaydettiği 100 golle Fransız ekibinin tarihindeki en golcü futbolcular arasında bulunan ve 2009-2010 sezonunda attığı 18 golle Ligue 1'de gol krallığı yaşayarak Fransız ekibini şampiyonluğa taşıyan eski futbolcu Mamadou Niang, Beşiktaş ile Marsilya arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'de Fenerbahçe'nin yanı sıra 2012-2013 sezonunda Beşiktaş'ta da forma giyen Niang; Dolmabahçe atmosferinden Beşiktaş'ın hücum hattına ve Marsilya'nın özellikle savunmada yapması gerekenlere kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.
"İKİSİ DE AVRUPA'NIN EN İYİSİ"
Marsilya ve Beşiktaş taraftarlarının oluşturduğu coşkuya değinerek sözlerine başlayan Mamadou Niang, "İki atmosferi gerçekten birbiriyle kıyaslayamam çünkü ikisi de inanılmaz. Benim için Marsilya ve Beşiktaş taraftarları, Fenerbahçe taraftarlarını da unutmamak gerek, Avrupa'daki en iyi atmosferlerden bazılarını oluşturuyor. Hatta Avrupa'nın en iyi taraftarları diyebilirim. Hem Marsilya hem de Beşiktaş taraftarlarıyla gerçekten inanılmaz anlar paylaştım. Beşiktaş'ta geçirdiğim dönemden geriye sadece muhteşem anılarım kaldı." dedi.
"BEŞİKTAŞ TARAFTARI..."
Dolmabahçe'deki baskının Marsilya üzerinde büyük etki oluşturabileceğine vurgu yapan efsane santrfor, "Dürüst olmak gerekirse Marsilya için çok zor olacak çünkü Beşiktaş taraftarları inanılmaz derecede yüksek sesli. Stadyumun içindeki atmosfer kesinlikle bir volkan gibi. Söylediğim gibi, onlar için kolay olmasa da Marsilya oyuncularının etraflarında olup biten her şeyi dışarıda bırakıp sadece oyuna ve rakiplerine odaklanmaları gerekecek. Türk taraftarlarını çok iyi tanıyorum, rakip üzerinde devasa bir baskı oluşturacaklardır." ifadelerini kullandı.