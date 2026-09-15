VLAHOVIC HAKKINDA Beşiktaş'ın bu sezon kurduğu hücum hattından da övgüyle bahseden Senegalli eski futbolcu, Marsilya savunmasını zor bir sınavın beklediğini dile getirdi. Niang, "Beşiktaş, özellikle hiç şüphesiz Avrupa'nın en iyi santrforlarından biri olan Vlahovic'in gelişiyle çok güçlü bir hücum hattına sahip oldu. Ancak aynı zamanda çok iyi bir oyuncu olan Hyeon-gyu Oh ve elbette Trossard'ın katılımı da var. Marsilya savunması için son derece zorlu bir sınav olacak ama kesinlikle imkansız değil. Beşiktaş'ın hücumuyla baş edebilmek için taktiksel olarak çok disiplinli olmaları ve takım halinde kompakt kalmaları gerekecek. Aksi takdirde Marsilya için işler karmaşıklaşabilir." şeklinde konuştu.

MARSİLYA'NIN ŞANSI Marsilya'nın bu sezonki Avrupa yolculuğuna ilişkin görüşlerini de aktaran Mamadou Niang, "Mesele sadece bu kulvarla ilgili değil, tüm sezon boyunca geçerli olan bir durum. En önemli şey her maçta her şeyi vermek, takım arkadaşlarınla ve takımla dayanışma göstermek ve her zaman kolektif yapıyı ilk sıraya koymaktır. Takım ruhu son derece önemli. Eğer Marsilya birlik kalabilir ve birbirini destekleyebilirse, bu turnuvada güçlü bir mücadele ortaya koymak için gereken tüm niteliklere sahip olduklarına inanıyorum." cümlelerine yer verdi.