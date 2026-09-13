Beşiktaş'a transferi "Tam zamanında" diyen Salih Özcan: "Almanya'da gördüğüm tecrübeyi şimdi göstermek istiyorum"
Beşiktaş orta sahasında sergilediği futbolla öne çıkan Salih Özcan, siyah-beyazlıların Erzurumspor'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Saçıklamalarda bulundu. Uzun süredir ismi Beşiktaş'la anılan Salih, transferin kendisi için en uygun dönemde gerçekleştiğini söylerken, "İyi ki olmuş" ifadesini kullandı. İşte açıklamanın tamamı...
Beşiktaş'ın orta sahasında gösterdiği performansla dikkat çeken Salih Özcan, 3-0 kazanılan Erzurumspor maçının ardından SABAH Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Yıllardır siyah-beyazlılarla adının anıldığını belirten Salih, transferinin doğru zamanda gerçekleştiğini söyledi ve Almanya'da kazandığı tecrübeyi Beşiktaş'a yansıtmak istediğini vurguladı.
"TAKIM OTURDU"
Beşiktaş'ın yeni transferi ve aynı zamanda Türkiye A Milli Takımı'nın oyuncusu Salih Özcan, "Takım oturdu gibi. Daha öz güvenli, kontrollü oynuyoruz. Antrenmanlarımızda sıkı çalışıyoruz ve sonuçlarını alıyoruz. Bunun için çok mutluyuz. Hocanın enerjisi bizi de çok olumlu etkiliyor. Gerçekten maçlara biz de o enerjiyle giriyoruz. Topa sahip olmaya bakıyoruz, onu da başarıyoruz. Bire bir oynuyoruz. İkili mücadelemizi kazanıyor, böyle de maçları alıyoruz."
"Sürekli çalışıyorum. Az oynarsam da çok oynarsam da durmak yok. Ben de daha elverişli yaştayım, öğrenecek çok şey var. O yüzden antrenörlerimizi de çok iyi dinliyorum. Onun da bana çok etkisi var. Şu an çok mutluyuz. İnşallah böyle devam eder. Milli araya girmeden iki maç oynayacağız, ikisini de kazanmak istiyoruz." şeklinde konuştu.
"İYİ Kİ ZAMANINDA OLMUŞ"
Beşiktaş ile anılması hakkında konuşan Özcan, "Yol gerçekten uzun. Düşüncemiz, maçtan maça bakmaya yönelik. Kaliteli oyuncular ve şampiyon olabilecek bir takımımız var ama biz haftadan haftaya bakmalıyız. Fenerbahçe derbisinden sonra Erzurumspor karşılaşmasına çok önem veriyorduk. Kazandık, böyle de devam edecek inşallah."
"Genç yaşımdan bu yana adım Beşiktaş ile anılıyordu. Neredeyse her sene adım geçti. İyi ki olmuş ve tam zamanında olmuş diyorum. Almanya'da tecrübe kazandım, Şampiyonlar Ligi finali gibi büyük şeyler gördüm. Tecrübemle Beşiktaş'a geldim ve şimdi bunu göstermek istiyorum." ifadelerini kullandı.