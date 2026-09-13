"TAKIM OTURDU"

Beşiktaş'ın yeni transferi ve aynı zamanda Türkiye A Milli Takımı'nın oyuncusu Salih Özcan, "Takım oturdu gibi. Daha öz güvenli, kontrollü oynuyoruz. Antrenmanlarımızda sıkı çalışıyoruz ve sonuçlarını alıyoruz. Bunun için çok mutluyuz. Hocanın enerjisi bizi de çok olumlu etkiliyor. Gerçekten maçlara biz de o enerjiyle giriyoruz. Topa sahip olmaya bakıyoruz, onu da başarıyoruz. Bire bir oynuyoruz. İkili mücadelemizi kazanıyor, böyle de maçları alıyoruz."

"Sürekli çalışıyorum. Az oynarsam da çok oynarsam da durmak yok. Ben de daha elverişli yaştayım, öğrenecek çok şey var. O yüzden antrenörlerimizi de çok iyi dinliyorum. Onun da bana çok etkisi var. Şu an çok mutluyuz. İnşallah böyle devam eder. Milli araya girmeden iki maç oynayacağız, ikisini de kazanmak istiyoruz." şeklinde konuştu.