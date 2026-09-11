Sezona İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde başlayan siyah-beyazlı ekip, ligin ilk haftasında Eyüpspor'u sahasında 1-0 mağlup etti. İkinci haftada Corendon Alanyaspor'a deplasmanda 1-0 yenilen Beşiktaş, üçüncü haftada da konuk ettiği Arca Çorum FK'yi 6-2 yendi. Siyah-beyazlılar, son olarak dış sahada Fenerbahçe ile karşılaştıkları derbiden 2-1 galip ayrıldı.

Geçtiğimiz hafta oynanan Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Beşiktaş'ın sol beki Rıdvan Yılmaz, Erzurumspor FK karşısında oynamayacak. Öte yandan Fenerbahçe derbisinde yaptığı hakaret nedeniyle 1 maç men cezası alan Vlahovic de bu maçta forma giyemeyecek.

Ligde 9 puan toplayan Beşiktaş, haftaya iddialı bir konumda girdi. (AA)

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 5 RANDEVU

Beşiktaş ile Erzurumspor FK, Süper Lig tarihinde 5. kez karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip, daha önce "Büyükşehir Belediye Erzurumspor" ismiyle Süper Lig'de yer alan rakibine karşı oynadığı 4 lig maçından 3 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı.



İki takımın ligde ilk kez karşılaştığı 2018-2019 sezonunda Beşiktaş, deplasmanda 3-1 yendiği rakibiyle iç sahada 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, 2020-2021 sezonunda ise rakibini İstanbul'da 4-0, dış sahada da 4-2 yendi. Söz konusu karşılaşmalarda rakibinin ağlarını 12 kez havalandıran Beşiktaş, 4 kalesinde gol gördü.