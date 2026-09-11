Beşiktaş seriyi sürdürmek istiyor! Sıradaki rakip Erzurumspor FK
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Erzurumspor FK'yi konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Rıdvan Yılmaz ile 1 maç men cezası alan Vlahovic, Erzurumspor FK karşısında forma giyemeyecek.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Erzurumspor FK'yi ağırlayacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Djalo, Ouattara, Salih, Olaitan, Orkun, Trossard, Poku, Oh.
Erzurumspor FK: Ertuğrul, Orhan, Gerxhaliu, Mustafa Yumlu, Mujakic, Giorbelidze, Sefa, Baiye, Mustafa Fettahoğlu, Rodriguez, Eren Tozlu.
BEŞİKTAŞ LİGE İYİ BAŞLADI
Sezona İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde başlayan siyah-beyazlı ekip, ligin ilk haftasında Eyüpspor'u sahasında 1-0 mağlup etti. İkinci haftada Corendon Alanyaspor'a deplasmanda 1-0 yenilen Beşiktaş, üçüncü haftada da konuk ettiği Arca Çorum FK'yi 6-2 yendi. Siyah-beyazlılar, son olarak dış sahada Fenerbahçe ile karşılaştıkları derbiden 2-1 galip ayrıldı.
Beşiktaş, ligin geride kalan bölümünde hanesine 9 puan yazdırdı. Erzurumspor FK ise 4 maçta 4 puan topladı.
KARTAL'DA 2 EKSİK
Geçtiğimiz hafta oynanan Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Beşiktaş'ın sol beki Rıdvan Yılmaz, Erzurumspor FK karşısında oynamayacak. Öte yandan Fenerbahçe derbisinde yaptığı hakaret nedeniyle 1 maç men cezası alan Vlahovic de bu maçta forma giyemeyecek.
İKİ TAKIM ARASINDAKİ 5 RANDEVU
Beşiktaş ile Erzurumspor FK, Süper Lig tarihinde 5. kez karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip, daha önce "Büyükşehir Belediye Erzurumspor" ismiyle Süper Lig'de yer alan rakibine karşı oynadığı 4 lig maçından 3 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı.
İki takımın ligde ilk kez karşılaştığı 2018-2019 sezonunda Beşiktaş, deplasmanda 3-1 yendiği rakibiyle iç sahada 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, 2020-2021 sezonunda ise rakibini İstanbul'da 4-0, dış sahada da 4-2 yendi. Söz konusu karşılaşmalarda rakibinin ağlarını 12 kez havalandıran Beşiktaş, 4 kalesinde gol gördü.