Trendyol Süper Lig 5. haftasında Beşiktaş, 11 Eylül Cuma günü saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda Erzurumspor FK'yı ağırlayacak. Siyah-beyazlılar ligde 3 galibiyet, 1 beraberlikle 9 puanla ikinci sırada; mavi-beyazlılar 4 puanla 15. basamakta.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile Erzurumspor FK, 11 Eylül Cuma günü saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda karşılaşacak. Ligde siyah-beyazlılar, 3 galibiyet, 1 beraberlik sonucunda topladığı 9 puan ve averajla lider Galatasaray'ın ardından ikinci sırada bulunuyor. Mavi-beyazlılar ise 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle aldığı 4 puanla 15. sırada yer alıyor.





İKİ TAKIM ARASINDA 5. BULUŞMA



Beşiktaş ile Erzurumspor FK, ligde daha önce 4 kez karşı karşıya geldi. Geride kalan maçlarda siyah-beyazlıların 3 kez galip gelirken, 1 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. Bu müsabakalarda Kartal, 12 kez rakip ağları havalandırırken, kalesinde de 4 gol gördü.



İki takım arasında 2020-2021 sezonunda ligde son oynanan mücadelede Beşiktaş, rakibini 4-2 mağlup etti.