Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı olağanüstü seçim kararı aldı: Yönetimde değişim hazırlığı
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Beşiktaş JK Başkanı Serdal Adalı, olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı. Yönetim kurulunda değişiklik yapacak olan Serdal Adalı, yeniden aday olacak. Söz konusu seçimin Ekim ayı içerisinde yapılması planlanıyor.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı. Yönetim kurulunda değişikliğe gitmeye hazırlanan Adalı'nın, gerçekleştirilecek seçimde yeniden başkanlığa aday olması bekleniyor.
Sabah'ın haberine göre olağanüstü seçimli genel kurulun ekim ayı içerisinde yapılmasının planlandığı öngörülüyor.