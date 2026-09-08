Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı olağanüstü seçim kararı aldı: Yönetimde değişim hazırlığı

Beşiktaş JK Başkanı Serdal Adalı, olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı. Yönetim kurulunda değişiklik yapacak olan Serdal Adalı, yeniden aday olacak. Söz konusu seçimin Ekim ayı içerisinde yapılması planlanıyor.