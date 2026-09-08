Beşiktaş'ta Nicolas Raskin transferinde açık kapı bıraktı: Siyah-beyazlılar ocak döneminde transferi bitirmek istiyor

Beşiktaş'ta Nicolas Raskin transferi yeniden gündemde. Transfer döneminin son günlerinde sonuç alınamayan Belçikalı orta saha için siyah-beyazlıların ocak ayında yeniden girişimde bulunması bekleniyor. Raskin, Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz'ın derbi sonrası paylaşımına da yorum yaptı.