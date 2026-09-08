Beşiktaş'ta Nicolas Raskin transferinde açık kapı bıraktı: Siyah-beyazlılar ocak döneminde transferi bitirmek istiyor
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Beşiktaş'ta Nicolas Raskin transferi yeniden gündemde. Transfer döneminin son günlerinde sonuç alınamayan Belçikalı orta saha için siyah-beyazlıların ocak ayında yeniden girişimde bulunması bekleniyor. Raskin, Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz'ın derbi sonrası paylaşımına da yorum yaptı.
Beşiktaş'ta transferin son günlerinde gündeme gelen ve olumsuz sonuçlanan Nicolas Raskin dosyası henüz kapanmadı. Siyah-beyazlılar, bu transferi ocak ayı transfer sezonunda gerçekleştirmeyi hedefliyor.
HENÜZ BİTMEDİ
Belçikalı orta saha, Beşiktaş- Fenerbahçe derbisi sonrası Glasgow Rangers'tan eski takım arkadaşı Rıdvan Yılmaz'ın gönderisine şu yorumu yaptı: "Olala Rıdvan. Seninle gurur duyuyorum."
Beşiktaş yönetiminin ocak döneminde Raskin transferine yönelik bir kez daha girişimde bulunması bekleniyor.