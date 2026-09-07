Dusan Vlahovic için PFDK iddiası: Fenerbahçe-Beşiktaş derbisindeki hareket sonrası 2 ila 5 maç men cezası gündemde
Dev derbide Milan Skriniar ile tartışırken yaptığı el hareketi kameralara yakalanan Beşiktaş'ın yıldızı Dusan Vlahovic, PFDK tehlikesiyle karşı karşıya. Gerilimin tırmandığı anlarda sergilediği el hareketi sebebiyle Sırp golcünün disipline sevk edilmesi bekleniyor.
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan zorlu derbi mücadelesinde, Dusan Vlahovic ile Milan Skriniar arasında yaşanan gerginlik maçın önüne geçti. Karşılaşma esnasında rakibiyle sert bir tartışma yaşayan ve bu sırada yaptığı el hareketi kameralara yansıyan siyah-beyazlıların yıldız oyuncusu Vlahovic'in, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilmesi bekleniyor.
CEZA KAPIDA!
Derbiye, Dusan Vlahovic ile Milan Skriniar arasında yaşanan tartışma ve Beşiktaşlı futbolcunun el hareketi damga vurmuştu.
Pozisyonu hakem görmese veya VAR müdahale etmese dahi, delil niteliği taşıyan yayıncı kuruluş görüntüleri üzerinden Sırp yıldıza ağır bir ceza verilebilir.
Salı günü PFDK'ye sevkinin gerçekleşmesi beklenen Vlahovic'in, 2 ile 5 maç arasında ceza alabileceği öğrenildi.
MEIRELES GEÇMİŞTE YAŞAMIŞTI
Geçmişte benzer bir ihlalde bulunan Raul Meireles, dört maç men cezasına çarptırılmıştı. Aynı eylemi gerçekleştiren Skriniar'ın da Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilmesi bekleniyor. Daha önce maç görüntülerini detaylıca inceleyen TFF Hukuk Müşavirliği, Jhon Duran ve Ederson hakkında da aynı gerekçeyle sevk kararı almıştı.