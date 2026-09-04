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Beşiktaş Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Beşiktaş Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı

Avrupa macerasında UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, avrupa kupalarında oynayacak geniş kadrosunu açıkladı. Siyah-beyazlılarda 2 önemli isim geniş kadroda kendine yer bulamadı. İşte Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği 32 kişilik listesi...

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş, 32 kişilik geniş kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Siyah-beyazlılarda; Milot Rashica ve Mustafa Hekimoğlu, açıklanan Avrupa Ligi kadrosunda bulunmuyor.

Son olarak UEFA Avrupa Ligi play-off mücadelesinde Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris'i iki maç toplamında 3-1'lik skorla mağlup eden Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde lig aşamasına katılma hakkını elde etmişti.

Siyah-beyazlıların Avrupa Ligi listesi şu şekilde;

Beşiktaş Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı - 1

LİSTENİN DIŞINDA KALANLAR

  • Milot Rashica
  • Mustafa Hekimoğlu

GENİŞ KADRO

  • Kaleciler: Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emir Yaşar

  • Savunmacılar: Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Michael Murillo

  • Orta sahalar: Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Fabio Miretti, İlhan Fakılı

  • Forvetler: Hyeon-gyu Oh, Ernest Poku, Dusan Vlahovic, Semih Kılıçsoy

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında 15 Eylül günü saat 22.00'da Marsilya'yı evinde konuk edecek.

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