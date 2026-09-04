Avrupa macerasında UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, avrupa kupalarında oynayacak geniş kadrosunu açıkladı. Siyah-beyazlılarda 2 önemli isim geniş kadroda kendine yer bulamadı. İşte Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği 32 kişilik listesi...

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş, 32 kişilik geniş kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Siyah-beyazlılarda; Milot Rashica ve Mustafa Hekimoğlu, açıklanan Avrupa Ligi kadrosunda bulunmuyor.

Son olarak UEFA Avrupa Ligi play-off mücadelesinde Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris'i iki maç toplamında 3-1'lik skorla mağlup eden Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde lig aşamasına katılma hakkını elde etmişti.

Siyah-beyazlıların Avrupa Ligi listesi şu şekilde;