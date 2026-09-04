Beşiktaş Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı
Avrupa macerasında UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, avrupa kupalarında oynayacak geniş kadrosunu açıkladı. Siyah-beyazlılarda 2 önemli isim geniş kadroda kendine yer bulamadı. İşte Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği 32 kişilik listesi...
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş, 32 kişilik geniş kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Siyah-beyazlılarda; Milot Rashica ve Mustafa Hekimoğlu, açıklanan Avrupa Ligi kadrosunda bulunmuyor.
Son olarak UEFA Avrupa Ligi play-off mücadelesinde Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris'i iki maç toplamında 3-1'lik skorla mağlup eden Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde lig aşamasına katılma hakkını elde etmişti.
Siyah-beyazlıların Avrupa Ligi listesi şu şekilde;
LİSTENİN DIŞINDA KALANLAR
- Milot Rashica
- Mustafa Hekimoğlu
GENİŞ KADRO
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Kaleciler: Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emir Yaşar
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Savunmacılar: Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Michael Murillo
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Orta sahalar: Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Fabio Miretti, İlhan Fakılı
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Forvetler: Hyeon-gyu Oh, Ernest Poku, Dusan Vlahovic, Semih Kılıçsoy
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında 15 Eylül günü saat 22.00'da Marsilya'yı evinde konuk edecek.