Beşiktaş'ın orta saha için yeni adayı genç Finli Matias Siltanen

Orta saha transferi için ilk önce Richard Rios'a yönelen siyah-beyazlılar Benfica'dan istediği yanıtı alamayınca rotasını İsveç'e çevirdi ve listenin ikinci sırasında bulunan Matias Siltanen için görüşmeleri yoğunlaştırdı. Beşiktaş, 19 yaşındaki genç yıldız için kulübü Djurgarden'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldığı öğrenildi.

Bu sezon etkili bir yaz transfer dönemi geçirerek yıldız isimleri kadrosuna katan Beşiktaş, orta saha hattını güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Beşiktaş, Benfica'nın deneyimli orta sahası Richard Rios için girişimde bulunmuş ve temaslara başlamıştı. Ancak siyah-beyazlılar, Portekiz temsilcisini 26 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu transferinde ikna edemeyince rotasını İsveç'e çevirdi ve listenin ikinci sırasındaki Matias Siltanen için resmi adımları attı. Gelen bilgilere göre Beşiktaş, 19 yaşındaki Finli orta saha oyuncusu için kulübü Djurgarden'la masaya oturarak satın alma opsiyonlu kiralama teklifini iletti.

DJURGARDEN TARAFI TRANSFERE OLUMLU

İsveç ekibiyle sözleşmesi Aralık 2027'de sonlanacak olan orta sahaya 1 milyon euro kiralama ve 12 milyon euro da opsiyonlu satına alma teklifi yapıldı. İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ederken, Djurgarden yönetiminin transfere olumlu baktığı ifade edildi. Ocak 2025'te bir başka Finlandiya temsilcisi KuPS'tan 1 milyon 200 bin euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Siltanen, Allsvenskan'da bu sezon 18 müsabakada boy gösterdi. Söz konusu karşılaşmalarda toplam 1 bin 544 dakika süre alan 19 yaşındaki Finli yetenek, rakip fileleri havalandıramasa da takımına 1 asistlik katkı sağladı. Genç oyuncu, ön libero mevkisinde de forma giyebiliyor.

İTALYA VE FRANSA'DAN TALİPLERİ VAR

Matias Siltanen için Beşiktaş'ın rakipleri de devrede. İsveç basınına göre, 19 yaşındaki orta sahayı İtalyan ekibi Udinese ve Fransız temsilcisi Toulouse'un da yakından takip ettiği belirtildi. Ancak tek somut teklifin Beşiktaş'tan geldiği ifade edildi.

TENİK DİREKTÖRLERİ ONAYLADI

İsveç medyasından gelen haberlere göre; Djurgarden'ın çalıştırıcısı Jani Honkavaara, Siltanen'in ayrılığını onayladı. Haberde; Honkavaara'nın yönetime; "Kulüp şartları neyi gerektiriyorsa onu yapabilirsiniz" dediği öğrenildi.