Hafta içinde takıma katılan ve lisansları çıkarılan iki futbolcunun maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

Beşiktaş'ın yeni transferleri Ernest Poku ve Fabio Miretti, Çorum FK karşısında görev verilmesi durumunda ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek.

POKU VE MIRETTI İLK MAÇ İÇİN GÖREV BEKLEYECEK

İKİ TAKIM ARASINDA İLK RANDEVU

Beşiktaş ile Çorum FK, kulüp tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek.

Bu sezon ilk kez Süper Lig'de mücadele etme hakkı elde eden Çorum FK, siyah-beyazlı takımın lig tarihinde karşılaştığı 77. ekip olacak.

Çorum FK, Galatasaray ve Kasımpaşa'nın ardından ligin 3. haftasında da İstanbul temsilcisi Beşiktaş ile karşılaşacak.