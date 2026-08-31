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Canlı anlatım: Beşiktaş - Çorum FK

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Canlı anlatım: Beşiktaş - Çorum FK

Beşiktaş ile Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında karşı karşıya geliyor. Tüpraş Stadı'ndaki mücadelede hakem Çağdaş Altay düdük çalıyor. Karşılaşmasının canlı takibi ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında ligin yeni ekiplerinden Arca Çorum FK'yi ağırlıyor. Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetiyor.

Canlı anlatım: Beşiktaş - Çorum FK - 1

BEŞİKTAŞ-ÇORUM FK MAÇININ İLK 11'LERİ

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic

Çorum FK: Felipe, Gökhan, Penetra, Andrei, Borza, Ramadani, Berat, Diomande, Serdar, Emircan, Ramirez

BEŞİKTAŞ DERBİ ÖNCESİ KAYIP İSTEMİYOR

Yeni sezona birer galibiyet ve yenilgiyle başlayan siyah-beyazlı takım, Çorum FK'yi mağlup ederek Fenerbahçe derbisine kayıpsız gitmeyi hedefliyor.

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ta sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor.

Canlı anlatım: Beşiktaş - Çorum FK - 2

ÇORUM FK'DE KYZIRIDIS FORMA GİYEMEYECEK

Kırmızı-siyahlı ekipte Alexandros Kyziridis, kırmızı kart cezası nedeniyle Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.

Kyziridis, ligin ilk haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynanan karşılaşmada kırmızı kart görmüştü.

İlk kez mücadele ettiği Süper Lig'in açılış maçında Galatasaray ile 2-2 berabere kalan Çorum FK, ikinci haftada konuk ettiği Kasımpaşa'ya 1-0 yenildi.

Kırmızı-siyahlı ekip, Beşiktaş deplasmanından puan alarak taraftarını mutlu etmek istiyor.

Canlı anlatım: Beşiktaş - Çorum FK - 3

POKU VE MIRETTI İLK MAÇ İÇİN GÖREV BEKLEYECEK

Beşiktaş'ın yeni transferleri Ernest Poku ve Fabio Miretti, Çorum FK karşısında görev verilmesi durumunda ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek.

Hafta içinde takıma katılan ve lisansları çıkarılan iki futbolcunun maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

Canlı anlatım: Beşiktaş - Çorum FK - 4

İKİ TAKIM ARASINDA İLK RANDEVU

Beşiktaş ile Çorum FK, kulüp tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek.

Bu sezon ilk kez Süper Lig'de mücadele etme hakkı elde eden Çorum FK, siyah-beyazlı takımın lig tarihinde karşılaştığı 77. ekip olacak.

Çorum FK, Galatasaray ve Kasımpaşa'nın ardından ligin 3. haftasında da İstanbul temsilcisi Beşiktaş ile karşılaşacak.

Canlı anlatım: Beşiktaş - Çorum FK - 5

BEŞİKTAŞ SON İKİ MAÇTA GOL ATAMADI

Siyah-beyazlı takım, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynadığı son iki karşılaşmada gol sevinci yaşayamadı.

Beşiktaş, bu sezon 6'sı Avrupa ve 2'si lig olmak üzere çıktığı 8 resmî maçta 9 gol attı.

Ligde Alanyaspor, Avrupa'da ise Kauno Zalgiris ağlarını havalandıramayan siyah-beyazlılar, Çorum FK karşısında bu seriyi sonlandırmaya çalışacak.

Canlı anlatım: Beşiktaş - Çorum FK - 6

RIDVAN YILMAZ "DALYA" PEŞİNDE

Beşiktaş'ın sol beki Rıdvan Yılmaz, Çorum FK maçında siyah-beyazlı formayla 100. karşılaşmasına çıkmaya hazırlanıyor.

25 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 79, Ziraat Türkiye Kupası'nda 11, Avrupa kupalarında 8 ve TFF Süper Kupa'da 1 olmak üzere toplam 99 karşılaşmada görev yaptı.

Rıdvan Yılmaz, bu maçlarda 4 kez gol sevinci yaşadı.

Canlı anlatım: Beşiktaş - Çorum FK - 7

İLK KEZ ŞENOL GÜNEŞ DÖNEMİNDE FORMA GİYDİ

Beşiktaş formasını ilk kez 2018-2019 sezonunda teknik direktör Şenol Güneş döneminde giyen Rıdvan Yılmaz, "dalya" demek için Çorum FK karşısında Vincenzo Italiano'dan görev bekleyecek.

Rıdvan, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kauno Zalgiris ile oynanan karşılaşmaya yedek kulübesinde başlamış ve süre almamıştı.

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