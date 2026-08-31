Canlı anlatım: Beşiktaş - Çorum FK
Beşiktaş ile Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında karşı karşıya geliyor. Tüpraş Stadı'ndaki mücadelede hakem Çağdaş Altay düdük çalıyor. Karşılaşmasının canlı takibi ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında ligin yeni ekiplerinden Arca Çorum FK'yi ağırlıyor. Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetiyor.
BEŞİKTAŞ-ÇORUM FK MAÇININ İLK 11'LERİ
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic
Çorum FK: Felipe, Gökhan, Penetra, Andrei, Borza, Ramadani, Berat, Diomande, Serdar, Emircan, Ramirez
BEŞİKTAŞ DERBİ ÖNCESİ KAYIP İSTEMİYOR
Yeni sezona birer galibiyet ve yenilgiyle başlayan siyah-beyazlı takım, Çorum FK'yi mağlup ederek Fenerbahçe derbisine kayıpsız gitmeyi hedefliyor.
Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ta sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor.
ÇORUM FK'DE KYZIRIDIS FORMA GİYEMEYECEK
Kırmızı-siyahlı ekipte Alexandros Kyziridis, kırmızı kart cezası nedeniyle Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.
Kyziridis, ligin ilk haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynanan karşılaşmada kırmızı kart görmüştü.
İlk kez mücadele ettiği Süper Lig'in açılış maçında Galatasaray ile 2-2 berabere kalan Çorum FK, ikinci haftada konuk ettiği Kasımpaşa'ya 1-0 yenildi.
Kırmızı-siyahlı ekip, Beşiktaş deplasmanından puan alarak taraftarını mutlu etmek istiyor.