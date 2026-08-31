Beşiktaş-Çorum FK maçında muhtemel 11’ler! Yeni transferler kadroda
Beşiktaş ile Arca Çorum FK Süper Lig maçında karşı karşıya gelecek. Çağdaş Altay tarafından yönetilen Beşiktaş-Arca Çorum FK maçı, Tüpraş Stadı'nda oynanacak. Beşiktaş-Arca Çorum FK maçının canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında ligin yeni ekiplerinden Arca Çorum FK'yi ağırlayacak.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.30'da başlayacak.
Müsabakayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Karşılaşma, beIN Sports 2 ekranlarından yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ DERBİ ÖNCESİ KAYIP İSTEMİYOR
Yeni sezona birer galibiyet ve yenilgiyle başlayan siyah-beyazlı takım, Çorum FK'yi mağlup ederek Fenerbahçe derbisine kayıpsız gitmeyi hedefliyor.
Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ta sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor.
ÇORUM FK'DE KYZIRIDIS FORMA GİYEMEYECEK
Kırmızı-siyahlı ekipte Alexandros Kyziridis, kırmızı kart cezası nedeniyle Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.
Kyziridis, ligin ilk haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynanan karşılaşmada kırmızı kart görmüştü.
İlk kez mücadele ettiği Süper Lig'in açılış maçında Galatasaray ile 2-2 berabere kalan Çorum FK, ikinci haftada konuk ettiği Kasımpaşa'ya 1-0 yenildi.
Kırmızı-siyahlı ekip, Beşiktaş deplasmanından puan alarak taraftarını mutlu etmek istiyor.