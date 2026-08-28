Fabio Miretti Beşiktaş'ta! Juventus ile satın alma opsiyonlu kiralık anlaşma: 23 yaşındaki orta saha resmen Kartal’da
Beşiktaş, Juventus forması giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Fabio Miretti’yi satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, orta saha hattına takviye yaptı.
Siyah-beyazlı kulüp, 23 yaşındaki İtalyan futbolcu Fabio Miretti'nin satın alma opsiyonuyla geçici transferi konusunda Juventus ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.
SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALANDI
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, Fabio Miretti'nin transfer modeliyle ilgili bilgi verildi.
Genç orta saha oyuncusunun satın alma opsiyonuyla kiralık olarak siyah-beyazlı kadroya katıldığı belirtildi.
BEŞİKTAŞ'TAN RESMÎ AÇIKLAMA
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcu Fabio Miretti'nin satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Juventus Kulübüyle anlaşmaya varılmıştır.
Fabio Miretti'ye şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."