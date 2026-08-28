Temsilcilerimizin Avrupa kupalarındaki rakipleri belli oldu

Bir yıl aradan sonra UEFA Avrupa Ligi’ne dönen Beşiktaş’ın lig aşamasındaki rakipleri belli oldu. Kara Kartal'ın ardından yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek temsilcimiz Trabzonspor'un grup aşamasındaki rakipleri belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu rövanş mücadeleleri oynandı. Eşleşmenin ilk maçında Kauno Zalgiris'i 3-0 yenen Beşiktaş, Litvanya deplasmanında 1-0 kaybetmesine rağmen adını lig aşamasına yazdırmayı başardı. Trabzonspor ise sahasında 1-0 kaybettiği mücadelenin rövanşında Ferencvaros'a 4-0 mağlup olarak yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.

BEŞİKTAŞ'IN RAKİPLERİ BELLİ OLDU

Beşiktaş'ın ilk rakibi Bayer Leverkusen oldu. Siyah-beyazlılar, Alman ekibi ile deplasmanda karşılaşacak. İşte Beşiktaş'ın rakipleri...

-Bayer Leverkusen (D)

-Marsilya (E)

-Celtic (D)

-Union SG (E)

-Crystal Palace (E)

-Omonia (D)

-H. Beer-Sheva (E)

-Hoffenheim (D)

8 MAÇLI YENİ FORMAT: 4 İÇ SAHA, 4 DEPLASMAN

36 takımın yer aldığı lig formatına göre siyah-beyazlılar, dört farklı torbanın her birinden ikişer rakiple eşleşti. Statü gereği Beşiktaş, her torbadan çekilen iki rakibin biriyle kendi sahasında, diğeriyle ise deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlılar, lig aşamasında toplam sekiz kritik müsabakaya çıkacak. Bu karşılaşmaların dördünü taraftarı önünde, dördünü ise deplasmanda oynayacak.

FİKSTÜR VE MAÇ TAKVİMİ

Kura çekiminin ardından Beşiktaş'ın karşılaşma tarihleri ile başlama saatlerini içeren ayrıntılı maç programının, en geç 30 Ağustos Pazar günü UEFA tarafından ilan edilmesi bekleniyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının ilk hafta müsabakaları 16-17 Eylül 2026 tarihlerinde oynanacak. Sekiz haftalık zorlu lig maratonu, 28 Ocak 2027'de sona erecek. Organizasyonun büyük finali ise 26 Mayıs 2027'de Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenecek.

TRABZONSPOR'UN RAKİPLERİ BELLİ OLDU

-Freiburg

-Kızılyıldız (D)

-KuPS (D)

-Hearts

-CSKA Sofia (D)

-Jablonec

İLK MAÇLAR 15 EKİM'DE BAŞLAYACAK

UEFA Konferans Ligi'nde toplam altı haftadan oluşan lig aşaması, 15 Ekim 2026'da oynanacak ilk hafta karşılaşmalarıyla başlayacak. Bordo-mavili temsilcimizin mücadele edeceği lig maratonu, 17 Aralık 2026'da oynanacak son maçlarla tamamlanacak.

STATÜ VE TUR ATLAMA ŞARTLARI

Lig aşamasındaki puan tablosunu ilk sekiz sırada tamamlayan takımlar, doğrudan son 16 turuna yükselecek.

Sıralamada 9 ile 24. basamaklar arasında yer alan ekipler ise son 16 turuna kalabilmek için play-off turunda mücadele edecek. İlk 24 sıranın dışında kalan takımların Avrupa macerası sona erecek.