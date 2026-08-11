ANLAŞMA SAĞLANDI! Avrupa'dan beklediği teklifleri alamayan Vlahovic, son olarak Arabistan'dan gelen teklifi de reddetmişti. İtalya basınında çıkan haberlere göre, Beşiktaş, Dusan Vlahovic ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

EDUARD GRAF ETKİSİ! Bu transferde Beşiktaş adına görüşmeleri yürüten Alman Sportif Direktör Eduard Graf, Sırbistan'a giderek oyuncu ve aynı zamanda menajeri ile birebir görüşmelerde bulundu. Siyah-Beyazlılar'ın 48 saattir yürüttüğü Vlahovic operasyonu, yoğun görüşmelerin ardından anlaşma sağlanarak mutlu sonla bitti.

SÖZLEŞME ŞARTLARI ORTAYA ÇIKTI Beşiktaş'ın Vlahovic'e sunduğu ve anlaşmanın sağlandığı sözleşme şartları da ortaya çıktı. Buna göre Beşiktaş, Vlahovic'le 3 yıllık anlaşmaya vardı.