Beşiktaş'ta golcü düğümü çözülüyor: Vlahovic'le anlaşma tamam! Geliş saati belli oldu
Uzun süredir forvet arayışında olan Beşiktaş, sonunda mutlu sona ulaştı. Siyah-Beyazlılar, Sırp golcü Dusan Vlahovic'le anlaşma sağladı. Kartal'ın bu transferde mutlu sona ulaşmasını sağlayan ismin sportif direktör Graf olduğu öğrenildi. Öte yandan oyuncu yarın 14.30'da İstanbul'da olacağı öğrenildi.
Bu sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, forvet hattını güçlendirmek için uzun süredir çalışmalarda bulunuyordu. Kara Kartal'ın transfer listesinin bir numarasında ise yıldız futbolcu Dusan Vlahovic vardı. Beşiktaş, yıldız futbolcu ile anlaşmaya vardı.
Güney Koreli Oh'un yanına yıldız bir forvet transferi yapmak isteyen Beşiktaş, Juventus'la sözleşmesi sona eren Dusan Vlahovic'le görüşmelere başlamıştı.
Öte yandan oyuncunun yarın 14.30'da İstanbul'da olması bekleniyor.
ITALIANO'NUN ESKİ ÖĞRENCİSİ
İlk hedefinin Avrupa'nın beş büyük ligi olduğunu belirten Sırp golcü, Siyah-Beyazlılar'la olan görüşmelerini sürekli ertelemişti. Fiorentina'dan Italiano'nun eski öğrencisi olan Vlahovic, tecrübeli hoca ile defalarca telefonda transfer görüşmesi yaptı.