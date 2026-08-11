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Beşiktaş'ta golcü düğümü çözülüyor: Vlahovic'le anlaşma tamam! Geliş saati belli oldu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Beşiktaş'ta golcü düğümü çözülüyor: Vlahovic'le anlaşma tamam! Geliş saati belli oldu

Uzun süredir forvet arayışında olan Beşiktaş, sonunda mutlu sona ulaştı. Siyah-Beyazlılar, Sırp golcü Dusan Vlahovic'le anlaşma sağladı. Kartal'ın bu transferde mutlu sona ulaşmasını sağlayan ismin sportif direktör Graf olduğu öğrenildi. Öte yandan oyuncu yarın 14.30'da İstanbul'da olacağı öğrenildi.

Bu sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, forvet hattını güçlendirmek için uzun süredir çalışmalarda bulunuyordu. Kara Kartal'ın transfer listesinin bir numarasında ise yıldız futbolcu Dusan Vlahovic vardı. Beşiktaş, yıldız futbolcu ile anlaşmaya vardı.

Beşiktaş'ta golcü düğümü çözülüyor: Vlahovic'le anlaşma tamam! Geliş saati belli oldu - 1

Güney Koreli Oh'un yanına yıldız bir forvet transferi yapmak isteyen Beşiktaş, Juventus'la sözleşmesi sona eren Dusan Vlahovic'le görüşmelere başlamıştı.

Öte yandan oyuncunun yarın 14.30'da İstanbul'da olması bekleniyor.

Beşiktaş'ta golcü düğümü çözülüyor: Vlahovic'le anlaşma tamam! Geliş saati belli oldu - 2

ITALIANO'NUN ESKİ ÖĞRENCİSİ

İlk hedefinin Avrupa'nın beş büyük ligi olduğunu belirten Sırp golcü, Siyah-Beyazlılar'la olan görüşmelerini sürekli ertelemişti. Fiorentina'dan Italiano'nun eski öğrencisi olan Vlahovic, tecrübeli hoca ile defalarca telefonda transfer görüşmesi yaptı.

Beşiktaş'ta golcü düğümü çözülüyor: Vlahovic'le anlaşma tamam! Geliş saati belli oldu - 3

ANLAŞMA SAĞLANDI!

Avrupa'dan beklediği teklifleri alamayan Vlahovic, son olarak Arabistan'dan gelen teklifi de reddetmişti. İtalya basınında çıkan haberlere göre, Beşiktaş, Dusan Vlahovic ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Beşiktaş'ta golcü düğümü çözülüyor: Vlahovic'le anlaşma tamam! Geliş saati belli oldu - 4

EDUARD GRAF ETKİSİ!

Bu transferde Beşiktaş adına görüşmeleri yürüten Alman Sportif Direktör Eduard Graf, Sırbistan'a giderek oyuncu ve aynı zamanda menajeri ile birebir görüşmelerde bulundu. Siyah-Beyazlılar'ın 48 saattir yürüttüğü Vlahovic operasyonu, yoğun görüşmelerin ardından anlaşma sağlanarak mutlu sonla bitti.

Beşiktaş'ta golcü düğümü çözülüyor: Vlahovic'le anlaşma tamam! Geliş saati belli oldu - 5

SÖZLEŞME ŞARTLARI ORTAYA ÇIKTI

Beşiktaş'ın Vlahovic'e sunduğu ve anlaşmanın sağlandığı sözleşme şartları da ortaya çıktı. Buna göre Beşiktaş, Vlahovic'le 3 yıllık anlaşmaya vardı.

Beşiktaş'ta golcü düğümü çözülüyor: Vlahovic'le anlaşma tamam! Geliş saati belli oldu - 6

Siyah-Beyazlılar, Sırp golcüye 10 milyon euro imza parası ödeyecek ve yıllık 10 milyon euro da yıllık ücret ödeyecek. Ayrıca yıldız golcünün sözleşmesinde gerçekleşmesi kolay ve zor bonusların da olacağı öğrenildi.

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