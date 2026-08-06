Kartal Avrupa'da avantaja uçtu! Tur kapısını araladı
UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Çekya ekibi Hradec Kralove ile karşı karşıya geldi. Maçı 10 kişi tamamlayan siyah-beyazlılar Semih Kılıçsoy'un attığı golle maçı kazanmayı bildi. Kara Kartal bu kritik mücadeleden avantajlı bir skorla ayrılarak sahasında oynayacağı rövanş maçı öncesi tur kapısını araladı.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında TSİ 20.00'de Çekya ekibi Hradec Kralove'ye konuk oldu.
Maçı 10 kişi tamamlayan siyah-beyazlılar Semih Kılıçsoy'un attığı golle maçı kazanmayı bildi. Kara Kartal bu kritik mücadeleden avantajlı bir skorla ayrılarak sahasında oynayacağı rövanş maçı öncesi tur kapısını araladı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
10. dakikada sol kanattan İlhan Fakılı'nın ortasında savunmanın ters vuruşunda top üst direğe çarparak kornere çıktı.
11. dakikada ceza yayında topla buluşan Sloncik'in vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
25. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren İlhan Fakılı'nın şutunda kaleci Zadrazil topu kontrol etti.
39. dakikada ceza yayına yakın bir noktadan Orkun Kökçü'nün şutunda top az farkla yandan dışarı çıktı.
41. dakikada Oh'un rakibini çalımlayarak ceza yayı çizgisinden şutunda top üst direğe çarparak auta gitti.
44. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Horak'ın şutunda Emirhan topu çizgiden kornere yolladı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
55. dakikada sağ kanattan Cerny'nin pasında ceza yayı üzerinden Orkun Kökçü'nün şutunda kaleci Zadrazil topu kornere çeldi.
65. dakikada Orkun Kökçü'nün pasında ceza sahası sağ çaprazdan Cerny'nin şutunda top kaleci Zadrazil'de kaldı.
70. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Umar'ın şutunda kaleci Nübel gole izin vermedi.
71. dakikada rakibine yaptığı faul sonrası Ouattara ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
80. dakikada Olaitan'ın pasında ceza sahası sağ kanadında topla buluşan Ndidi'nin ortasında savunmadan seken meşin yuvarlağı Semih Kılıçsoy kafayla boş ağlara gönderdi. 0-1