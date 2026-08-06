Kartal Avrupa'da avantaja uçtu! Tur kapısını araladı

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Çekya ekibi Hradec Kralove ile karşı karşıya geldi. Maçı 10 kişi tamamlayan siyah-beyazlılar Semih Kılıçsoy'un attığı golle maçı kazanmayı bildi. Kara Kartal bu kritik mücadeleden avantajlı bir skorla ayrılarak sahasında oynayacağı rövanş maçı öncesi tur kapısını araladı.