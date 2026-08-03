Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını aralıksız sürdüren Beşiktaş, hücum hattını dünyaca ünlü bir golcüyle güçlendirmek için harekete geçti. Siyah-beyazlıların, Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Hilal'de forma giyen Darwin Nunez'i kadrosuna katmaya hazırlandığı öne sürüldü.

AL-HİLAL TRANSFERE ONAY VERDİ

Gazeteci Sacha Tavolieri'nin aktardığı bilgilere göre Beşiktaş yönetimi, Darwin Nunez'in kiralanması konusunda Al-Hilal ile anlaşmaya vardı.

Suudi Arabistan temsilcisinin, 27 yaşındaki golcünün siyah-beyazlı takıma kiralık olarak transfer olmasına onay verdiği belirtildi. Beşiktaş ile futbolcu arasındaki görüşmelerin de anlaşmaya çok yakın olduğu kaydedildi.