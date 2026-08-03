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Beşiktaş’tan Darwin Nunez transferinde kritik hamle

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Beşiktaş’tan Darwin Nunez transferinde kritik hamle

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ın, Al-Hilal forması giyen Uruguaylı golcü Darwin Nunez’i kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlandığı iddia edildi. Suudi Arabistan ekibinin transfere onay verdiği belirtildi

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını aralıksız sürdüren Beşiktaş, hücum hattını dünyaca ünlü bir golcüyle güçlendirmek için harekete geçti. Siyah-beyazlıların, Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Hilal'de forma giyen Darwin Nunez'i kadrosuna katmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Belçika basınında yer alan habere göre Beşiktaş, Al-Hilal'den ayrılması beklenen Uruguaylı santrforun kiralık transferinde önemli mesafe kaydetti.

Beşiktaş’tan Darwin Nunez transferinde kritik hamle - 1

AL-HİLAL TRANSFERE ONAY VERDİ

Gazeteci Sacha Tavolieri'nin aktardığı bilgilere göre Beşiktaş yönetimi, Darwin Nunez'in kiralanması konusunda Al-Hilal ile anlaşmaya vardı.

Suudi Arabistan temsilcisinin, 27 yaşındaki golcünün siyah-beyazlı takıma kiralık olarak transfer olmasına onay verdiği belirtildi. Beşiktaş ile futbolcu arasındaki görüşmelerin de anlaşmaya çok yakın olduğu kaydedildi.

Beşiktaş’tan Darwin Nunez transferinde kritik hamle - 2

DARWIN NUNEZ'İN PERFORMANSI

Al-Hilal ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam eden Darwin Nunez, Suudi Arabistan temsilcisiyle çıktığı 24 karşılaşmada 9 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Uruguaylı forvet, 2025 yazında İngiliz ekibi Liverpool'dan 53 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Al-Hilal'e transfer olmuştu.

Beşiktaş’tan Darwin Nunez transferinde kritik hamle - 3

KARİYERİNE PENAROL'DE BAŞLADI

Futbola ülkesinin köklü kulüplerinden Penarol'ün altyapısında başlayan Nunez, profesyonel kariyerinde Almeria, Benfica, Liverpool ve Al-Hilal formalarını giydi.

Avrupa futbolunda özellikle Benfica'daki performansıyla dikkatleri üzerine çeken yıldız oyuncu, daha sonra yüksek bir bonservis bedeli karşılığında Liverpool'a transfer edildi.

Beşiktaş’tan Darwin Nunez transferinde kritik hamle - 4

PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen deneyimli santrfor, Uruguay Milli Takımı'nın formasını 41 karşılaşmada giydi. Nunez, bu müsabakalarda 13 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

Beşiktaş’tan Darwin Nunez transferinde kritik hamle - 5

Beşiktaş yönetiminin, Al-Hilal ile sağlanan anlaşmanın ardından Uruguaylı futbolcuyla yürütülen görüşmeleri kısa süre içinde tamamlamayı hedeflediği ifade edildi.

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