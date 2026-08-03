Beşiktaş’tan Darwin Nunez transferinde kritik hamle
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ın, Al-Hilal forması giyen Uruguaylı golcü Darwin Nunez’i kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlandığı iddia edildi. Suudi Arabistan ekibinin transfere onay verdiği belirtildi
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını aralıksız sürdüren Beşiktaş, hücum hattını dünyaca ünlü bir golcüyle güçlendirmek için harekete geçti. Siyah-beyazlıların, Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Hilal'de forma giyen Darwin Nunez'i kadrosuna katmaya hazırlandığı öne sürüldü.
Belçika basınında yer alan habere göre Beşiktaş, Al-Hilal'den ayrılması beklenen Uruguaylı santrforun kiralık transferinde önemli mesafe kaydetti.
AL-HİLAL TRANSFERE ONAY VERDİ
Gazeteci Sacha Tavolieri'nin aktardığı bilgilere göre Beşiktaş yönetimi, Darwin Nunez'in kiralanması konusunda Al-Hilal ile anlaşmaya vardı.
Suudi Arabistan temsilcisinin, 27 yaşındaki golcünün siyah-beyazlı takıma kiralık olarak transfer olmasına onay verdiği belirtildi. Beşiktaş ile futbolcu arasındaki görüşmelerin de anlaşmaya çok yakın olduğu kaydedildi.
DARWIN NUNEZ'İN PERFORMANSI
Al-Hilal ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam eden Darwin Nunez, Suudi Arabistan temsilcisiyle çıktığı 24 karşılaşmada 9 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
Uruguaylı forvet, 2025 yazında İngiliz ekibi Liverpool'dan 53 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Al-Hilal'e transfer olmuştu.