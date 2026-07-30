Avrupa’ya kartal pençesi! Beşiktaş Midtjylland engelini 2 golle geçti

İKİNİCİ YARI



49. dakikada sağ kanattan Cerny'nin ortasında arka direkte İlhan Fakılı'nın şutunda top farklı şekilde dışarı çıktı.



50. dakikada sağ kanattan Cerny'nin pasında ceza sahası dışından Oh'un sert şutunda kaleci Olafsson topu iki hamlede kontrol etti.



60. dakikada Oh'un ara pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Orkun'un şutunda top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.



70. dakikada Olaitan pasında ceza sahası içinde kaleci Olafsson ile karşı karşıya kalan Rashica'nın şutunda top ağlara gitti. 0-1



74. dakikada İlhan Fakılı, ceza sahası içinde Kristensen tarafından düşürülünce hakem Brooks, penaltı kararı verdi.



76. dakikada beyaz noktanın başına geçen Orkun Kökçü topu filelere gönderdi. 0-2



