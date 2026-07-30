Kartal Danimarka'da tur için sahada: Rakip Midtjylland

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında 20.00'de Danimarka temsilcisi Midtjylland'a konuk olacak. İlk maçı 1-0 kazanan siyah-beyazlılar, avantajını koruyarak 3. eleme turuna yükselmeyi hedefliyor. Beşiktaş'ta UEFA listesinde yer almayan Trossard'ın yanı sıra cezalı Felix Uduokhai ve sakat Wilfred Ndidi forma giyemeyecek.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında TSİ 20.00'de Danimarka ekibi Midtjylland'a konuk olacak. Geçtiğimiz hafta Tüpraş Stadyumu'nda oynanan ilk mücadeleyi 1-0 kazanan siyah-beyazlılar, turu geçerek İstanbul'a dönmeyi hedefliyor. MUHTEMEL 11'LER Midtjylland: Olafsson, Kristensen, Erlic, Bech, Osorio, Bravo, Andreasen, Billing, Jensen, Dju, Gue-Sung



Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan Topçu, Ouattara, Junior Olaitan, Salih Özcan, Cerny, Orkun Kökçü, İlhan Fakılı, Hyeon-Gyu Oh 259 MAÇTA 98 GALİBİYET Kartal, Midtjylland müsabakasıyla birlikte Avrupa kupalarında da 260. randevusuna çıkacak. Siyah-beyazlılar, geride kalan 259 mücadelede 98 galibiyet, 50 beraberlik ve 111 yenilgi aldı.



Beşiktaş, Avrupa kupalarında 349 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 395 gole engel olamadı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Danimarka'da Midtjylland'a konuk olacak (İHA)



AVRUPA'DA DEPLASMANDA 130. MAÇ



Beşiktaş, Midtjylland ile yapacağı maçla Avrupa kupalarında deplasmanda 130. karşılaşmasını oynayacak. Avrupa kupalarında, dış sahada bugüne dek 129 müsabaka oynayan siyah-beyazlılar, bu mücadelelerin 33'ünden galip geldi, 24'ünde berabere kaldı ve 72 mücadeleden ise yenilgiyle ayrıldı. Beşiktaş, söz konusu maçlarda rakip fileleri 148 kez havalandırırken, kalesinde 245 gol gördü.



AVRUPA LİGİ'NDE 135. MÜSABAKA



UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen organizasyonda Beşiktaş, bugüne kadar 134 defa boy gösterdi. Siyah-beyazlılar, söz konusu maçlarda 58 galibiyet, 25 beraberlik ve 51 mağlubiyet aldı. Kartal, oynadığı 134 karşılaşmada 210 kez gol sevinci yaşarken, 180 gol yedi.

Beşiktaş'ta UEFA listesinde yer almayan Trossard ile cezalı Felix Uduokhai ve sakat Wilfred Ndidi rövanş mücadelesinde forma giyemeyecek. (İHA)



HRADEC KRALOVE - TROMSO KARŞILAŞMASININ GALİBİYLE KARŞILAŞACAK Kartal, 3. eleme turuna kalması halinde Hradec Kralove (Çekya) - Tromso (Norveç) eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek. Çekya temsilcisi, ilk maçı deplasmanda 1-0 kazanarak avantaj sağladı.



İki takım arasında Çekya'nın Hradec Kralove şehrindeki Malsovicka Arena'da oynanacak rövanş 20.00'de başlayacak.



BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK



Siyah-beyazlı takımda bu maç öncesinde 3 eksik futbolcu bulunuyor. Midtjylland müsabakası özelinde UEFA listesine bildirilmeyen Trossard'ın yanı sıra kırmızı kart cezalısı Felix Uduokhai ile ayak bileğinde ligaman yaralanması saptanan Wilfred Ndidi de mücadelede forma giyemeyecek.