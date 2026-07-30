Kartal Danimarka'da tur için sahada: Rakip Midtjylland
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında 20.00'de Danimarka temsilcisi Midtjylland'a konuk olacak. İlk maçı 1-0 kazanan siyah-beyazlılar, avantajını koruyarak 3. eleme turuna yükselmeyi hedefliyor. Beşiktaş'ta UEFA listesinde yer almayan Trossard'ın yanı sıra cezalı Felix Uduokhai ve sakat Wilfred Ndidi forma giyemeyecek.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında TSİ 20.00'de Danimarka ekibi Midtjylland'a konuk olacak. Geçtiğimiz hafta Tüpraş Stadyumu'nda oynanan ilk mücadeleyi 1-0 kazanan siyah-beyazlılar, turu geçerek İstanbul'a dönmeyi hedefliyor.
MUHTEMEL 11'LER
Midtjylland: Olafsson, Kristensen, Erlic, Bech, Osorio, Bravo, Andreasen, Billing, Jensen, Dju, Gue-Sung
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan Topçu, Ouattara, Junior Olaitan, Salih Özcan, Cerny, Orkun Kökçü, İlhan Fakılı, Hyeon-Gyu Oh
259 MAÇTA 98 GALİBİYET
Kartal, Midtjylland müsabakasıyla birlikte Avrupa kupalarında da 260. randevusuna çıkacak. Siyah-beyazlılar, geride kalan 259 mücadelede 98 galibiyet, 50 beraberlik ve 111 yenilgi aldı.
Beşiktaş, Avrupa kupalarında 349 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 395 gole engel olamadı.
Kartal, 3. eleme turuna kalması halinde Hradec Kralove (Çekya) - Tromso (Norveç) eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek. Çekya temsilcisi, ilk maçı deplasmanda 1-0 kazanarak avantaj sağladı.
İki takım arasında Çekya'nın Hradec Kralove şehrindeki Malsovicka Arena'da oynanacak rövanş 20.00'de başlayacak.
BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK
Siyah-beyazlı takımda bu maç öncesinde 3 eksik futbolcu bulunuyor. Midtjylland müsabakası özelinde UEFA listesine bildirilmeyen Trossard'ın yanı sıra kırmızı kart cezalısı Felix Uduokhai ile ayak bileğinde ligaman yaralanması saptanan Wilfred Ndidi de mücadelede forma giyemeyecek.
BEŞİKTAŞ'IN UEFA LİSTESİ
"Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emre Bilgin, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Wilfred Ndidi, Amir Hadziahmetovic, Salih Özcan, Milot Rashica, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, İlhan Fakılı, Hyeon-Gyu Oh, Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Semih Kılıçsoy."