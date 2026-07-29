İşte Beşiktaş'ın Midtjylland maçı kamp kadrosu

Beşiktaş'ın Midtjylland maçı kamp kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın TSİ 20.00'de Danimarka temsilcisi Midtjylland'a konuk olacak.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarında deplasmanda Danimarka temsilcisi Midtjylland ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

KRİTİK RÖVANŞ DANİMARKDA'DA



Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın TSİ 20.00'de Midtjylland'a konuk olacak. Siyah-beyazlı ekip, kritik mücadele öncesindeki son antrenmanını sabah saatlerinde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Beşiktaş kafilesi, saat 15.00'te de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Danimarka'ya hareket edecek.



Öte yandan Beşiktaş'ın, Midtjylland maçı kamp kadrosu da açıklandı. Geçtiğimiz sezondan kırmızı kart cezası bulunan Felix Uduokhai ile sakatlığını yeni atlatan Wilfred Ndidi kafilede yer almadı.