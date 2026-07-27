Beşiktaş'ta Salah transferinde kriz! Menajerin istekleri sonrası Kartal resti çekti: Masadan kalkıyoruz

FORMA SATIŞINDAN PAY İSTEDİ 34 yaşındaki futbolcunun temsilcisi Ramy Abbas, menajerlik ücretini 7.5 milyon eurodan 5 milyon euroya düşürse de bu kez de imaj hakları ve forma satışı üzerinden istenilen pay konularında sıkıntı çıktı.

Beşiktaş'ın, transferi büyük çaba sarf ettiği Mohamed Salah ile yapılan görüşmelerde final aşamasına gelindiği öne sürüldü. Siyah beyazlıların, Mısırlı yıldıza son teklifini ilettiği ve beklemeye geçtiği belirtildi.

Beşiktaş'ın, transferi büyük çaba sarf ettiği Mohamed Salah ile yapılan görüşmelerde final aşamasına gelindiği öne sürüldü. Siyah beyazlıların, Mısırlı yıldıza son teklifini ilettiği ve beklemeye geçtiği belirtildi. FORMA SATIŞINDAN PAY İSTEDİ 34 yaşındaki futbolcunun temsilcisi Ramy Abbas, menajerlik ücretini 7.5 milyon eurodan 5 milyon euroya düşürse de bu kez de imaj hakları ve forma satışı üzerinden istenilen pay konularında sıkıntı çıktı.

NEREDEYSE MAAŞINI BULUYOR

İmaj hakkı ve forma satışından pay için beklentilerini yukarı çeken Abbas'ın bu talebi kabul görmedi. Yapılan hesaplara göre; talep edilen bu rakamlar, hedeflere ulaşılması halinde neredeyse maaş kadar tutacak.

20 MİLYON EURO MALİYET

Siyah beyazlı yönetimin Salah'a yaptığı son teklife de yer verilirken, maaş ve bonuslar dahil olmak üzere bu rakamın 20 milyon euroya yaklaştığı öne sürüldü.

BEŞİKTAŞ OLUMSUZ YANIT VERDİ