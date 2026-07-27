Beşiktaş'ta Salah transferinde kriz! Menajerin istekleri sonrası Kartal resti çekti: Masadan kalkıyoruz
Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, basın toplantısında açıklama yaptı. Özen yaptığı açıklamada "Beşiktaş, Salah transferinde şimdilik masadan kalktı! Salah gibi dünyanın en önemli oyuncuları arasında gösterilen bir dünya yıldızıyla temasa geçtik. Finansal açıdan ürünleştirme potansiyeli ile ilgili bir çalışma yürüttük ve kulübümüze cazip geldi ve görüşmeler başladı." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın, transferi büyük çaba sarf ettiği Mohamed Salah ile yapılan görüşmelerde final aşamasına gelindiği öne sürüldü. Siyah beyazlıların, Mısırlı yıldıza son teklifini ilettiği ve beklemeye geçtiği belirtildi. FORMA SATIŞINDAN PAY İSTEDİ
34 yaşındaki futbolcunun temsilcisi Ramy Abbas, menajerlik ücretini 7.5 milyon eurodan 5 milyon euroya düşürse de bu kez de imaj hakları ve forma satışı üzerinden istenilen pay konularında sıkıntı çıktı.
Beşiktaş'ın, transferi büyük çaba sarf ettiği Mohamed Salah ile yapılan görüşmelerde final aşamasına gelindiği öne sürüldü. Siyah beyazlıların, Mısırlı yıldıza son teklifini ilettiği ve beklemeye geçtiği belirtildi.
FORMA SATIŞINDAN PAY İSTEDİ
NEREDEYSE MAAŞINI BULUYOR
İmaj hakkı ve forma satışından pay için beklentilerini yukarı çeken Abbas'ın bu talebi kabul görmedi. Yapılan hesaplara göre; talep edilen bu rakamlar, hedeflere ulaşılması halinde neredeyse maaş kadar tutacak.
20 MİLYON EURO MALİYET
Siyah beyazlı yönetimin Salah'a yaptığı son teklife de yer verilirken, maaş ve bonuslar dahil olmak üzere bu rakamın 20 milyon euroya yaklaştığı öne sürüldü.
BEŞİKTAŞ OLUMSUZ YANIT VERDİ
Forma satışı ve reklam anlaşmaları gibi gelirlerle transferin maliyetini karşılamayı düşünen Beşiktaş'ın, bu nedenle Salah cephesinden bu kalemler için gelen talebe olumlu yanıt vermediği kaydedildi.
"MASADAN KALKTIK"
Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, basın toplantısında açıklama yaptı.
Özen yaptığı açıklamada "Beşiktaş, Salah transferinde şimdilik masadan kalktı! Salah gibi dünyanın en önemli oyuncuları arasında gösterilen bir dünya yıldızıyla temasa geçtik. Finansal açıdan ürünleştirme potansiyeli ile ilgili bir çalışma yürüttük ve kulübümüze cazip geldi ve görüşmeler başladı." ifadelerini kullandı.