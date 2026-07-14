Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’dan Trossard ve Salah açıklaması

"Onlar beğenmedikleri zaman futbolcuyu da hocayı da bizi de eleştiriyorlar ki haklarıdır. Ben de o tribünlerden gelen bir ağabeyleri, bir başkanları olarak geçen yıla dair bir tespitte bulundum, içimi döktüm. Bu sene de taraftarımız daha güçlü takımlarını destekleyebilsin diye kapasite artırımını da yapıyoruz. Biz bir aileyiz. Bizim aramıza kimse giremez. Beşiktaş tribünleri her zaman çok daha iyisini yapabilecek güçtedir ve bu sene bunu gösterecektir. Takımımız geçen seneki transferlerin üzerine koyarak daha da güçleniyor. Taraftarımızın da bu takımın arkasında eskiden olduğu gibi en büyük itici güç olmasını istiyorum, bunu yapacaklarından da eminim."

"Denetleme kurulu bunu düzgün bir şekilde raporda yazmalıydı. Biz banka borçlarını ödedik, 3-4 milyon avro faizden kurtardık. Erken ödeme ile indirim yapıldı. Bunun doğru izah edilmesi gerekiyordu. Bizim parayı kulüpte tutma gibi bir durumumuz yok. Zaten sürekli yöneticilerin hesabından para geliyor ve gidiyor."

Serdal Adalı, kulübün borcuyla ilgili ise şunları kaydetti:

"128 milyon avro ile banka borcunu devraldık, şu an 53 milyon avro. Ne bulduysak ona verdik, yöneticiler de bunun için verdi. Dikilitaş'tan 1,5 milyar lira geldi, toplamda ise 3 milyar lira para bankalara yattı."

Rakipleri ile farkı emlak projeleriyle kapatacaklarını anlatan başkan Adalı, "Emlak projelerinin önemine zaten dikkat çektik. Rakiplerimiz farkı böyle açtı. 'Biz de bunu yapmak zorundayız' dedik. O zaman ödemeyelim mi borçları, borçlar beklesin o zaman, ne zaman gelirse para o zaman ödeyelim. Faiz yükü de artarak devam etsin, böyle bir şey olur mu? Dikilitaş diye bir yer var mıydı? Yoktu, biz yaptık. Borçları da ödemek için yaptık. Kalanı da transfere harcayacağız. Yaptıklarımız da ortada." diye konuştu.