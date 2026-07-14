Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’dan Trossard ve Salah açıklaması
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı takımın Slovakya kampında basın mensuplarıyla bir araya gelerek önemli açıklamalarda bulundu. Belçikalı yıldız Leandro Trossard transferinden Salah dedikodularına, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun özel isteğiyle kadroya katılan Kassoum Ouattara'dan Dikilitaş projesinin mali detaylarına kadar detayları paylaşan Başkan Adalı, taraftara da "birlik" çağrısı yaptı.
Başkan Adalı, siyah-beyazlı takımın Slovakya'da gerçekleştirdiği sezon öncesi kampında basın mensuplarıyla sohbet toplantısı düzenledi.
TROSSARD VE SALAH AÇIKAMASI
Serdal Adalı, Belçikalı futbolcu Leandro Trossard ve kulübüyle transfer görüşmelerine ilişkin, "31 yaşındaki Trossard için bile Arsenal sonraki satıştan pay isteği koymak istiyor. Böyle bir oyuncuyu kadroya katmak istiyoruz. Trossard'ın da son kontratı olmayacak. Onu söyleyeyim. Dikilitaş olduğu için şu anda Trossard konuşuluyor. Doğru değil ama Salah dedikoduları ortaya atılıyor. Bu hep kaynak oluşturduğumuz için." ifadelerini kullandı.
Geride kalan sezonda da tecrübeli kanat oyuncusu ile ilgilendiklerini aktaran Adalı, "Geçen sene Trossard'a 25 milyon avro teklif ettim. 8 milyon avro maaş teklif ettim ama olmadı, bırakmadılar. Bu kez daha az maaşa alıyoruz." dedi.
Serdal Adalı, Fransız sol bek Kassoum Ouattara'yı teknik adam Vincenzo Italiano'nun çok istediğini vurgulayarak, "Sol bek için farklı isimlere de bakıyorduk. Ouattara'yı hoca çok istedi, gittik aldık." şeklinde konuştu.
"BU SEZON TEK İSTEĞİM TRİBÜNLERİN BİRLİK OLMASI"
Siyah-beyazlı kulübün başkanı, Beşiktaş taraftarına "birlik" çağrısında bulundu.
Adalı, tribünlerin parçalanmamasını istediğini anlatarak, "Taraftarın birlik olması tek isteğim. Tribünler parça parça olmasın. Birçok grup var ama sadece birkaçı sosyal medyada bir şeyler yazıyor. Bu sezon statta birlik olmasını istiyoruz. 3-5 kişi var ve onların derdi belli." diye konuştu.