Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı: 250 milyon TL alacağını bıraktı! Serkan Reçber de veda etti

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışından erken kopan ve sezonu 60 puanla dördüncü sırada tamamlayan, Türkiye Kupası hedefine de yarı finalde veda eden Beşiktaş'ta istikrarsız sonuçlar ayrılığı beraberinde getirdi.

YOLLAR AYRILDI

Başkan Serdal Adalı ve kurmaylarıyla Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelen Sergen Yalçın, karşılıklı anlaşarak görevinden ayrıldı.

KAP'A BİLDİRİLDİ

Beşiktaş, Sergen Yalçın'la yollarının karşılık anlaşma yoluyla ayrıldığını KAP'a bildirdi. Siyah-beyazlı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın'ın sözleşmesi 18.05.2026 tarihi itibariyle karşılıklı olarak sona erdirilmiştir.

Sergen Yalçın'a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

"BİZ BEŞİKTAŞLIYIZ BİZE YAKIŞMAZ"

Beşiktaş ile yolları ayrılan Sergen Yalçın "2021'de şartlar kötüyken kupalar kazandım. Giderken 1.5 milyon dolar bıraktım. Şimdi benim için 'Tazminat kovalıyor' diyorlar. Alacağım varsa da bırakacağım. Hâlâ Ole maaş alır, başka hoca alır ama biz almayız. Biz Beşiktaşlıyız, bize yakışmaz. Ben bu kulübe ne yaptım da bu taraftar bana bunları yapıyor? Beni sosyal medyada yalnız bıraktılar." dedi.

NEVZAT DEMİR TESİSLERİ'NDE KRİTİK SAATLER

Beşiktaş'ta ayrılığın resmiyet kazandığı dakikalarda tesislerdeki durumu aktaran A Spor Muhabiri Efecan Öztaş, "Sergen Yalçın yaklaşık yarım saat önce Nevzat Demir Tesisleri'nden ayrıldı. Sayın Başkan Serdar Adalı ve futbol komitesi şu an tesislerde kendi aralarında bir görüşme daha gerçekleştiriyorlar" ifadelerini kullandı. Öztaş, bu görüşmenin Yalçın sonrası dönemin planlaması üzerine olduğunu belirtti.