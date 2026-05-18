Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı: 250 milyon TL alacağını bıraktı! Serkan Reçber de veda etti

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışından erken kopan ve sezonu 60 puanla dördüncü sırada tamamlayan, Türkiye Kupası hedefine de yarı finalde veda eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı. A Spor Muhabiri Efecan Öztaş ayrılığın detaylarını aktarırken Yalçın'ın 250 milyon TL'lik alacağını bıraktığını belirtti. Öte yandan Kara Kartal'da A takımdan sorumlu Serkan Reçber'in de görevine son verildi.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışından erken kopan ve sezonu 60 puanla dördüncü sırada tamamlayan, Türkiye Kupası hedefine de yarı finalde veda eden Beşiktaş'ta istikrarsız sonuçlar ayrılığı beraberinde getirdi.

YOLLAR AYRILDI

Başkan Serdal Adalı ve kurmaylarıyla Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelen Sergen Yalçın, karşılıklı anlaşarak görevinden ayrıldı.

BEŞİKTAŞ'TA SERGEN YALÇIN DÖNEMİ SONA ERDİ

KAP'A BİLDİRİLDİ

Beşiktaş, Sergen Yalçın'la yollarının karşılık anlaşma yoluyla ayrıldığını KAP'a bildirdi. Siyah-beyazlı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın'ın sözleşmesi 18.05.2026 tarihi itibariyle karşılıklı olarak sona erdirilmiştir.

Sergen Yalçın'a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

"BİZ BEŞİKTAŞLIYIZ BİZE YAKIŞMAZ"

Beşiktaş ile yolları ayrılan Sergen Yalçın "2021'de şartlar kötüyken kupalar kazandım. Giderken 1.5 milyon dolar bıraktım. Şimdi benim için 'Tazminat kovalıyor' diyorlar. Alacağım varsa da bırakacağım. Hâlâ Ole maaş alır, başka hoca alır ama biz almayız. Biz Beşiktaşlıyız, bize yakışmaz. Ben bu kulübe ne yaptım da bu taraftar bana bunları yapıyor? Beni sosyal medyada yalnız bıraktılar." dedi.

NEVZAT DEMİR TESİSLERİ'NDE KRİTİK SAATLER

Beşiktaş'ta ayrılığın resmiyet kazandığı dakikalarda tesislerdeki durumu aktaran A Spor Muhabiri Efecan Öztaş, "Sergen Yalçın yaklaşık yarım saat önce Nevzat Demir Tesisleri'nden ayrıldı. Sayın Başkan Serdar Adalı ve futbol komitesi şu an tesislerde kendi aralarında bir görüşme daha gerçekleştiriyorlar" ifadelerini kullandı. Öztaş, bu görüşmenin Yalçın sonrası dönemin planlaması üzerine olduğunu belirtti.

250 MİLYON LİRALIK ALACAĞINI BIRAKTI

İstifanın detaylarına ve Yalçın'ın finansal fedakarlığına değinen Öztaş, "Beşiktaş'taki ikinci dönemi sona eren 52 yaşındaki teknik adam, 250 milyon liralık alacağını bırakarak görevinden istifa etti" sözleriyle maddi boyutu gözler önüne serdi. Yalçın'ın bu hamlesi, kulübe olan bağlılığının son bir göstergesi olarak yorumlandı.

"BU ORTAMDA DEVAM ETMEK DOĞRU DEĞİL"

Ayrılık kararının ardındaki temel sebebi açıklayan Efecan Öztaş, Sergen Yalçın'ın Başkan Serdar Adalı ile yaptığı görüşmedeki sözlerini, "Yalçın, taraftarın tepkisinin oldukça büyüdüğü bu ortamda göreve devam etmesinin doğru olmayacağını belirterek istifa etmek istediğini yönetime sundu. Sayın Başkan da bu kararı kabul etti ve yol ayrımı gerçekleşti" ifadeleriyle aktardı.

TEKNİK EKİP VE SERKAN REÇBER DE AYRILDI

Kulüpteki ayrılık dalgasının sadece teknik direktörle sınırlı kalmadığını belirten Öztaş, "Sergen Yalçın ile birlikte tüm teknik ekibiyle de yollar ayrıldı. Teknik ekipten hiçbir isim Beşiktaş'ta devam etmeyecek. Ayrıca teknik ekipte A takımdan sorumlu profesyonel olan Serkan Reçber'in de görevine an itibarıyla son verildi" şeklinde konuştu. Öztaş, siyah-beyazlılarda Sergen Yalçın sonrası koltuğa kimin oturacağının şimdiden tartışılmaya başlandığını da sözlerine ekledi.

İKİ ADAY DA YABANCI

Kulübün geleceğine yön verecek bu kritik ayrılık sonrasında idari katın vakit kaybetmeden alternatif isimlerle dirsek temasına geçtiği öğrenildi.

Siyah-beyazlıların teknik direktörlük koltuğu için gündemine aldığı ilk adayları canlı yayında paylaşan gazeteci Kartal Yiğit, kulislerde konuşulan en sıcak gelişmeleri aktardı. A Spor ekranlarında konuya dair önemli açıklamalarda bulunan Yiğit, "Dino Toppmöller, Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevi için en güçlü aday. Başka bir isim de Răzvan Lucescu." ifadelerini kullanarak yönetim kurulunun radarına giren yabancı çalıştırıcıları duyurdu.

NURİ ŞAHİN VE ŞENOL GÜNEŞ DE LİSTEDE

Teknik direktör seçiminde yabancıları öncelikli tutan Beşiktaş'ta Glasner de adaylar arasında yer alıyor. Yerli adaylar için ismi geçen iki isim var. Şenol Güneş ve Nuri Şahin, Beşiktaş'ın listesinde yer alıyor.

İKİNCİ DÖNEMİNDE 39 KARŞILAŞMADA GÖREV YAPTI

30 Ağustos 2025 tarihinde ikinci kez göreve gelen Sergen Yalçın, bu süreçte Beşiktaş'ın başında toplam 39 resmi maça çıktı. Yalçın yönetimindeki siyah-beyazlılar, bu karşılaşmalarda 20 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Maç başına 1.79 puan ortalaması yakalayan deneyimli çalıştırıcı, özellikle derbi maçlarda ve kritik virajlarda alınan sonuçlar nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

BEŞİKTAŞ'IN BAŞINDA 100. SÜPER LİG MAÇINA ÇIKTI

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Fatih Karagümrük maçıyla birlikte Yalçın, siyah-beyazlılarda teknik direktör olarak ligdeki 100. maçına çıktı. Başkan Serdal Adalı da Yalçın'ı kutlayarak plaket takdim etti.

TÜRKİYE KUPASI'NDA KONYASPOR ŞOKU

Beşiktaş'ın bu sezonki en büyük hedefi olan Türkiye Kupası macerası ise yarı finalde noktalandı. Taraftarın mutlak kupa şampiyonluğu beklediği sezonda siyah-beyazlılar, yarı finalde Konyaspor'a sahasında 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Avrupa kupalarına katılım yolunda büyük önem taşıyan bu mağlubiyet, Sergen Yalçın'ın taraftarın gözünde kredisini tüketen en önemli faktörlerden biri olarak kayıtlara geçti.

TARAFTARLAR İSTİFAYA DAVET ETTİ

Türkiye Kupası'na veda edilen Konyaspor maçı, taraftarlar ile Sergen Yalçın arasındaki bağları da kopardı. Söz konusu mücadelenin ardından siyah-beyazlı taraftarlar, Yalçın'ı istifaya davet etti. Bu tezahüratlar, ligde Dolmabahçe'de alınan Trabzonspor yenilgisiyle de hat safhaya ulaştı. Kupadaki hüsranın üzerine bir de bordo-mavililere karşı alınan mağlubiyet sonrası istifa tezahüratları Tüpraş Stadyumu'nda uzun süre devam etti.

41 YIL SONRA BÜYÜK MAÇ KAZANAMADI

Sergen Yalçın'ın takımı, ligde sezonu 41 yıl sonra büyük maç kazanamadan da tamamladı. Siyah beyazlılar, bu sezon oynadığı Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarından sadece 2 puan çıkarabildi. Fenerbahçe ile oynadığı mücadeleleri 3-2 ve 1-0'lık skorlarla kaybeden Beşiktaş, Galatasaray ile deplasmanda berabere kalıp, evinde 1-0 mağlup oldu. Ligin ilk yarısında Trabzon'da 3-3 berabere kaldığı Trabzonspor'a ise Kartal, sahasında 2-1 yenildi.

RAFA SİLVA KRİZİ PATLAK VERDİ

53 yaşındaki teknik adam, göreve gelmesinden kısa bir süre sonra Rafa Silva kriziyle de karşı karşıya kaldı. Yalçın, Kasım ayında yaptığı açıklamada Rafa Silva'nın mental olarak hazır olmadığını belirterek idmanlara çıkmayı reddettiğini ve maçlarda oynamak istemediğini kamuoyuyla paylaşmıştı. Yalçın o dönem yaptığı açıklamada, "Rafa direkt olarak idmanlara çıkmayacağını deklare etti, olay benim halledebileceğim boyutu geçti" ifadelerini kullanmıştı. Krizin ardından kadro dışı kalan ve bir süre tesislerde tek başına çalışan Silva, ara transfer döneminde eski takımı Benfica'ya transfer oldu.

NECİP UYSAL VE MERT GÜNOK KADRO DIŞI KALDI

Bu dönemde iki kadro dışı kararı da yaşandı. Siyah-beyazlı formayı 22 yıldır terleten Necip Uysal ile tecrübeli file bekçisi Mert Günok, kendilerine kulüp bulmaları istenilerek kadro dışı bırakıldı. Mert, eski takımı Fenerbahçe'ye transfer olurken, Necip ise sezon sonunda futbolu bırakacağını açıkladı.

9 YENİ TRANSFERLER

Sergen Yalçın'ın ikinci döneminde Beşiktaş kadrosuna yaz ve ara transfer döneminde toplam 9 oyuncu dahil edildi. Sezon başında kendisi göreve gelmesinin ardından Cengiz Ünder ve Gökhan Sazdağı hamlelerini yapan Yalçın, devre arasında ise kadroyu baştan aşağı yeniledi. Yalçın döneminde devre arasında Emmanuel Agbadou, Hyeon-gyu Oh, Vaclav Cerny, Junior Olaitan, Amir Murillo, Jota Silva, Kristjan Asllani, Davis Vazquez, Yasin Özcan transfer edildi.

