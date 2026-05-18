Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı: 250 milyon TL alacağını bıraktı! Serkan Reçber de veda etti
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışından erken kopan ve sezonu 60 puanla dördüncü sırada tamamlayan, Türkiye Kupası hedefine de yarı finalde veda eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı. A Spor Muhabiri Efecan Öztaş ayrılığın detaylarını aktarırken Yalçın'ın 250 milyon TL'lik alacağını bıraktığını belirtti. Öte yandan Kara Kartal'da A takımdan sorumlu Serkan Reçber'in de görevine son verildi.
YOLLAR AYRILDI
Başkan Serdal Adalı ve kurmaylarıyla Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelen Sergen Yalçın, karşılıklı anlaşarak görevinden ayrıldı.
KAP'A BİLDİRİLDİ
Beşiktaş, Sergen Yalçın'la yollarının karşılık anlaşma yoluyla ayrıldığını KAP'a bildirdi. Siyah-beyazlı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle:
"Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın'ın sözleşmesi 18.05.2026 tarihi itibariyle karşılıklı olarak sona erdirilmiştir.
Sergen Yalçın'a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
"BİZ BEŞİKTAŞLIYIZ BİZE YAKIŞMAZ"
Beşiktaş ile yolları ayrılan Sergen Yalçın "2021'de şartlar kötüyken kupalar kazandım. Giderken 1.5 milyon dolar bıraktım. Şimdi benim için 'Tazminat kovalıyor' diyorlar. Alacağım varsa da bırakacağım. Hâlâ Ole maaş alır, başka hoca alır ama biz almayız. Biz Beşiktaşlıyız, bize yakışmaz. Ben bu kulübe ne yaptım da bu taraftar bana bunları yapıyor? Beni sosyal medyada yalnız bıraktılar." dedi.
NEVZAT DEMİR TESİSLERİ'NDE KRİTİK SAATLER
Beşiktaş'ta ayrılığın resmiyet kazandığı dakikalarda tesislerdeki durumu aktaran A Spor Muhabiri Efecan Öztaş, "Sergen Yalçın yaklaşık yarım saat önce Nevzat Demir Tesisleri'nden ayrıldı. Sayın Başkan Serdar Adalı ve futbol komitesi şu an tesislerde kendi aralarında bir görüşme daha gerçekleştiriyorlar" ifadelerini kullandı. Öztaş, bu görüşmenin Yalçın sonrası dönemin planlaması üzerine olduğunu belirtti.
250 MİLYON LİRALIK ALACAĞINI BIRAKTI
İstifanın detaylarına ve Yalçın'ın finansal fedakarlığına değinen Öztaş, "Beşiktaş'taki ikinci dönemi sona eren 52 yaşındaki teknik adam, 250 milyon liralık alacağını bırakarak görevinden istifa etti" sözleriyle maddi boyutu gözler önüne serdi. Yalçın'ın bu hamlesi, kulübe olan bağlılığının son bir göstergesi olarak yorumlandı.
"BU ORTAMDA DEVAM ETMEK DOĞRU DEĞİL"
Ayrılık kararının ardındaki temel sebebi açıklayan Efecan Öztaş, Sergen Yalçın'ın Başkan Serdar Adalı ile yaptığı görüşmedeki sözlerini, "Yalçın, taraftarın tepkisinin oldukça büyüdüğü bu ortamda göreve devam etmesinin doğru olmayacağını belirterek istifa etmek istediğini yönetime sundu. Sayın Başkan da bu kararı kabul etti ve yol ayrımı gerçekleşti" ifadeleriyle aktardı.
TEKNİK EKİP VE SERKAN REÇBER DE AYRILDI
Kulüpteki ayrılık dalgasının sadece teknik direktörle sınırlı kalmadığını belirten Öztaş, "Sergen Yalçın ile birlikte tüm teknik ekibiyle de yollar ayrıldı. Teknik ekipten hiçbir isim Beşiktaş'ta devam etmeyecek. Ayrıca teknik ekipte A takımdan sorumlu profesyonel olan Serkan Reçber'in de görevine an itibarıyla son verildi" şeklinde konuştu. Öztaş, siyah-beyazlılarda Sergen Yalçın sonrası koltuğa kimin oturacağının şimdiden tartışılmaya başlandığını da sözlerine ekledi.
İKİ ADAY DA YABANCI
Kulübün geleceğine yön verecek bu kritik ayrılık sonrasında idari katın vakit kaybetmeden alternatif isimlerle dirsek temasına geçtiği öğrenildi.
Siyah-beyazlıların teknik direktörlük koltuğu için gündemine aldığı ilk adayları canlı yayında paylaşan gazeteci Kartal Yiğit, kulislerde konuşulan en sıcak gelişmeleri aktardı. A Spor ekranlarında konuya dair önemli açıklamalarda bulunan Yiğit, "Dino Toppmöller, Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevi için en güçlü aday. Başka bir isim de Răzvan Lucescu." ifadelerini kullanarak yönetim kurulunun radarına giren yabancı çalıştırıcıları duyurdu.