Beşiktaş’ta kritik zirve! Serdal Adalı yönetimi topladı: Masada Sergen Yalçın var

Beşiktaş JK’ta sezonun tamamlanmasının ardından hareketli saatler yaşanıyor. Süper Lig’i dördüncü sırada bitiren ve Türkiye Kupası’na erken veda eden siyah-beyazlı ekipte, alınan sonuçların ardından camiada eleştiriler yükselmeye başladı. Yaşanan gelişmeler sonrası Başkan Serdal Adalı’nın yönetim kurulunu olağanüstü toplantıya çağırdığı öğrenildi. Kulüp binasında gerçekleştirilen kritik zirvede, teknik direktör Sergen Yalçın’ın durumu başta olmak üzere yeni sezon kadro planlaması ve atılacak adımların detaylı şekilde değerlendirildiği belirtildi.

Süper Lig'i dördüncü sırada tamamlayan ve Türkiye Kupası'na yarı finalde veda eden siyah-beyazlı ekipte alınan sonuçlar, taraftarların büyük tepkisini çekti.

Tribünlerden hem yönetime hem de teknik direktör Sergen Yalçın'a yönelik istifa çağrıları yükselirken, yaşanan gelişmeler sonrası Başkan Serdal Adalı'nın sezon bitimiyle birlikte harekete geçtiği öğrenildi.

KULÜP BİNASINDA TRANSFER VE TEKNİK DİREKTÖR ZİRVESİ

A Spor'un aktardığı bilgilere göre; Beşiktaş JK Başkanı Serdal Adalı, planlanan takvimin dışında yönetim kurulu üyeleriyle kritik bir toplantıda bir araya geldi.

Olağanüstü gerçekleştirilen zirvede, takımın ligdeki genel performansı ve transfer sürecinin nasıl şekilleneceği detaylı şekilde ele alındı. Toplantının en önemli gündem maddesini ise teknik direktör Sergen Yalçın ile yola devam edilip edilmeyeceği konusu oluşturdu.

Siyah-beyazlı yönetimin, camiadaki huzursuzluğu azaltmak adına yeni sezon için kapsamlı bir yol haritası üzerinde durduğu öğrenildi.

RİZESPOR MAÇI SONRASI TEPKİLER ARTTI

Beşiktaş'ta hem yönetime hem de teknik heyete yönelik eleştirilerin, Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından daha da yükseldiği belirtildi.

Tribünlerden gelen istifa çağrılarının ardından gözler yönetimin atacağı adımlara çevrilirken, yaşanan gelişmeler siyah-beyazlı camiada gündemin ilk sırasına yerleşti. Karşılaşma sonrası oluşan atmosferin ardından yönetimin teknik direktör konusunda nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu.

FUTBOL KOMİTESİNDEN DEVAM GÖRÜŞÜ

Yönetim içerisinde teknik direktör konusundaki değerlendirmeler sürerken, kulübün futbol komitesinin mevcut teknik heyetle devam edilmesi yönünde görüş bildirdiği öğrenildi.

Komite üyelerinin, yeni sezon planlamasının istikrar çerçevesinde şekillenmesi gerektiğini savunduğu ve transfer çalışmalarının da bu doğrultuda yürütülmesini istediği ifade edildi.

Başkan Serdal Adalı ve yönetim kurulunun, futbol komitesinin görüşünü değerlendirerek nihai kararını kısa süre içinde vermesi bekleniyor.

