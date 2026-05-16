Beşiktaş’ta kritik zirve! Serdal Adalı yönetimi topladı: Masada Sergen Yalçın var
Beşiktaş JK’ta sezonun tamamlanmasının ardından hareketli saatler yaşanıyor. Süper Lig’i dördüncü sırada bitiren ve Türkiye Kupası’na erken veda eden siyah-beyazlı ekipte, alınan sonuçların ardından camiada eleştiriler yükselmeye başladı. Yaşanan gelişmeler sonrası Başkan Serdal Adalı’nın yönetim kurulunu olağanüstü toplantıya çağırdığı öğrenildi. Kulüp binasında gerçekleştirilen kritik zirvede, teknik direktör Sergen Yalçın’ın durumu başta olmak üzere yeni sezon kadro planlaması ve atılacak adımların detaylı şekilde değerlendirildiği belirtildi.
Beşiktaş'ta sezonun tamamlanmasının ardından sular durulmuyor.
Süper Lig'i dördüncü sırada tamamlayan ve Türkiye Kupası'na yarı finalde veda eden siyah-beyazlı ekipte alınan sonuçlar, taraftarların büyük tepkisini çekti.
Tribünlerden hem yönetime hem de teknik direktör Sergen Yalçın'a yönelik istifa çağrıları yükselirken, yaşanan gelişmeler sonrası Başkan Serdal Adalı'nın sezon bitimiyle birlikte harekete geçtiği öğrenildi.
KULÜP BİNASINDA TRANSFER VE TEKNİK DİREKTÖR ZİRVESİ
A Spor'un aktardığı bilgilere göre; Beşiktaş JK Başkanı Serdal Adalı, planlanan takvimin dışında yönetim kurulu üyeleriyle kritik bir toplantıda bir araya geldi.
Olağanüstü gerçekleştirilen zirvede, takımın ligdeki genel performansı ve transfer sürecinin nasıl şekilleneceği detaylı şekilde ele alındı. Toplantının en önemli gündem maddesini ise teknik direktör Sergen Yalçın ile yola devam edilip edilmeyeceği konusu oluşturdu.
Siyah-beyazlı yönetimin, camiadaki huzursuzluğu azaltmak adına yeni sezon için kapsamlı bir yol haritası üzerinde durduğu öğrenildi.