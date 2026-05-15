Kartal sezonu beraberlikle kapattı! Rize’de 4 gollü düello

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Kartal sezonu beraberlikle kapattı! Rize'de 4 gollü düello

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’de sezonun son maçında deplasmanda Çaykur Rizespor’a konuk oldu. Siyah-beyazlı ekip, 2-0 geriye düştüğü mücadelede geri dönerek sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı ve sezonu beraberlikle kapattı. İşte karşılaşmada yaşananlar...

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında sahasında Beşiktaş'ı ağırladı.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Asen Albayrak düdük çaldı. Albayrak'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ile Murat Şener üstlenirken, VAR'da Turgut Doman, AVAR'da ise Emre Malok görev yaptı.

Ev sahibi Rizespor'un gollerini 18 ve 31. dakikalarda Ali Sowe kaydederken, Beşiktaş'a beraberliği getiren goller 55. dakikada Jota Silva ve 62. dakikada Vaclav Cerny'den geldi.

Bu sonucun ardından siyah-beyazlı ekip puanını 60'a yükselterek sezonu 4'üncü sırada tamamladı. Recep Uçar yönetimindeki Çaykur Rizespor ise ligi 41 puanla kapattı.

İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)

5. dakikada Beşiktaş atağında topla buluşan Orkun Kökçü'nün ceza sahasının sol çaprazından şutunda kaleci Fofana, gole izin vermedi.

6. dakikada kullanılan kornerde topla buluşan Çaykur Rizesporlu Hojer'in vuruşunda meşin yuvarlak kale direğine çarparak auta çıktı.

18. dakikada ev sahibi ekip, öne geçti. Ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Sowe, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

20. dakikada Cengiz Ünder'in ceza yayından şutunda topla buluşan Orkun Kökçü'nün gelişine vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan sekti.

31. dakikada yeşil-mavili ekip, farkı ikiye çıkardı. Olawoyin'in pasında ceza sahasının sağ çaprazında Sowe, kafayla topuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.

34. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Orkun Kökçü'nün pasında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Murillo'nun vuruşunda kaleci Fofana, topu kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Çaykur Rizespor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

(İKİNCİ YARI)

55 dakikada Orkun'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Jota'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

62. dakikada Olaitan'nın pasında Cerny'nin ceza sahasının dışından şutunda top meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-2

90+2. dakikada sağ kanattan Mithat'ın ortasında Halil İbrahim Dervişoğlu kafayla topu ağlara gönderdi. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Asen Albayrak ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

MAÇTAN NOTLAR

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ligin 33. haftasında oynanan Trabzonspor maçına göre ilk 11'de 1'i zorunlu 5 değişikliğe gitti.

Siyah-beyazlı takım karşılaşmaya Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Ndidi, Cengiz Ünder, Asllani, Orkun Kökçü, Toure, Mustafa Hekimoğlu, ilk 11'i ile başladı.

Beşiktaşta, Hyeon-gyu Oh sakatlığı nedeniyle kadroda yer almazken Tiago Dijalo, Rıdvan Yılmaz, Junior Olaitan ve Vaclav Cerny, kulübede görev bekledi.

Beşiktaş'ta Kartal Kayra Yılmaz, Milot Rashica, Felix Uduokhai, Gökhan Sazdağı ve Necip Uysal da kadroya alınmadı.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasındaki Trabzonspor maçında sağlık sorunları nedeniyle forma giyemeyen Emirhan Topçu ise ilk 11'de görev yaptı.

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Devis Vasquez, Emre Bilgin, Salih Uçan, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Taylan Bulut, Jota Silva, Rıdvan Yılmaz, Tiago Dijalo, Devrim Şahin'i yedekler listesine yazdı.

Maçı kazanıp, ligi 8. bitirmek isteyen teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki Çaykur Rizespor ise sahaya, Fofana, Mithat Pala, Mocsi, Sagnan, Hojer, Taylan Antalyalı, Olawoyin, Mebude, Laçi, Mihaila, Sowe'dan oluşan 11 ile çıktı.

Yeşil-mavili ekipte Zeqiri ve Samet Akaydin, kadroya dahil edilmedi.

RİZE TRİBÜNLERİNDE "TEŞEKKÜRLER BAŞKAN" MESAJI

Çaykur Rizespor taraftarları, kulüp başkanı İbrahim Turgut'un fotoğrafının yer aldığı "Teşekkürler Başkan" yazılı poster açtı.

Yeşil-beyazlı futbolcular sahaya "Köklü geçmiş, güçlü gelecek Jandarma 187 yaşında" pankartıyla çıktı. Maç öncesi Çaykur Rizespor'un Kulüp Başkanı Turgut sahaya inerek, taraftarı selamladı.

Beşiktaş taraftarları kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu. Sİyah-beyazlılar sahaya çıkarken "Sigorta ile iş güvende, işçi güvende gelecek güvende" yazılı pankart taşıdı.

