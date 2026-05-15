Kartal sezonu beraberlikle kapattı! Rize’de 4 gollü düello
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’de sezonun son maçında deplasmanda Çaykur Rizespor’a konuk oldu. Siyah-beyazlı ekip, 2-0 geriye düştüğü mücadelede geri dönerek sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı ve sezonu beraberlikle kapattı. İşte karşılaşmada yaşananlar...
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında sahasında Beşiktaş'ı ağırladı.
Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Asen Albayrak düdük çaldı. Albayrak'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ile Murat Şener üstlenirken, VAR'da Turgut Doman, AVAR'da ise Emre Malok görev yaptı.
Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sona erdi.
Ev sahibi Rizespor'un gollerini 18 ve 31. dakikalarda Ali Sowe kaydederken, Beşiktaş'a beraberliği getiren goller 55. dakikada Jota Silva ve 62. dakikada Vaclav Cerny'den geldi.
Bu sonucun ardından siyah-beyazlı ekip puanını 60'a yükselterek sezonu 4'üncü sırada tamamladı. Recep Uçar yönetimindeki Çaykur Rizespor ise ligi 41 puanla kapattı.
İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)
5. dakikada Beşiktaş atağında topla buluşan Orkun Kökçü'nün ceza sahasının sol çaprazından şutunda kaleci Fofana, gole izin vermedi.
6. dakikada kullanılan kornerde topla buluşan Çaykur Rizesporlu Hojer'in vuruşunda meşin yuvarlak kale direğine çarparak auta çıktı.
18. dakikada ev sahibi ekip, öne geçti. Ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Sowe, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.