Dolmabahçe’de protesto! Taraftar takıma sırtını döndü
Trendyol Süper Lig’in son derbisi Dolmabahçe’de sahne oldu. Beşiktaş, sahasında Trabzonspor’u ağırlarken siyah-beyazlı taraftarlar, geçtiğimiz hafta Ziraat Türkiye Kupası’nda Konyaspor karşısında alınan mağlubiyetin ardından yönetime tepkisini sürdürdü. Beşiktaşlı taraftarlar, Trabzonspor karşılaşmasında sahaya sırtını dönerek takımı protesto etti.
Siyah-beyazlı camiada geçtiğimiz hafta yaşanan Ziraat Türkiye Kupası vedasının yankıları sürüyor.
Konyaspor karşısında alınan mağlubiyetin ardından tribünlerden "Yönetim istifa" tezahüratları yükselirken, maç sonunda teknik direktör Sergen Yalçın'a su şişesi atılması dikkat çekmişti.
Yaşanan gelişmelerin ardından Beşiktaş-Trabzonspor derbisinde tansiyon daha da yükseldi.
Karşılaşmanın başlama düdüğüyle birlikte tribünleri dolduran binlerce siyah-beyazlı taraftar, aynı anda sahaya sırtını dönerek yönetime olan tepkisini gösterdi. Taraftarların bu protestosu, Dolmabahçe'de geceye damga vurdu.