Beşiktaş’ta hedef değişti: Rota Türkiye Kupası

"TÜRKİYE KUPASI BİZİM DEĞERLİ"

Ligde bir hedefleri kalmayan Yalçın, "Derbiden sonra artık ligde hedef koymamız zor. Eğer derbiyi kazansaydık, ilk üç içine girme ihtimalimiz yüzde 90'dı. Ligde sadece kendi pozisyonumuzu korumaya çalışıyoruz. Üst sıralara çıkmak için başkasının ayağına bakmak gerekiyor. Beşiktaş kalan 7 maçın hepsini de kazanmak ister. Türkiye Kupası bizim değerli. Avrupa'ya kolay yoldan çıkış bileti. Orası bizim için daha önemli duruma geçti şu anda." değerlendirmesinde bulundu.

Hakem yönetimlerinden bu sezon şikayetçi olduklarını kaydeden tecrübeli teknik adam, "Hakemleri konuşmak istemiyorum. Maalesef işler pek iç açıcı değil hakem yönetimi konusunda. Bugün de memnun olmadığımız bir hakem yönetimi vardı. Derbide yaşananlar, verilmeyen kartlar, kuralların uygulanmaması... Kuralların herkese uygulanması gerekiyor. Kimseden ekstra bir şey istemiyoruz. Sezon başından beri ciddi problemler yaşıyoruz hakemlerle ilgili. Beşiktaş camiası olarak bu konudan dertliyiz. önümüzdeki sene umarım böyle olmaz. Bizim bir geleceğimiz planlarımız var. Onlar için bu işi yapıyoruz. Hakem arkadaşlara güvenimiz tam olsun, dürüstçe maç yönetsinler istiyoruz." ifadelerini kullandı.