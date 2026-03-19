Beşiktaş Kasımpaşa engelini aştı! Kartal milli araya kayıpsız girdi

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa ile kozlarını paylaştı. Tüpraş Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi Batuhan Kolak yönetti. Orkun Kökçü ve Oh’un golleriyle rakibini 2-1 mağlup eden Beşiktaş, milli araya galibiyetle girerek büyük bir avantaj yakaladı. İşte maçta yaşananlar...

Beşiktaş ile Kasımpaşa, Süper Lig'in 27. haftasında Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Maçı Batuhan Kolak yönetti.

Siyah-beyazlılar, 11. dakikada Hyeon-Gyu Oh ve 45+2. dakikada Orkun Kökçü'nün golleriyle rakibini 2-0 öne geçirdi. Kasımpaşa'nın tek sayısı ise 57. dakikada Adrian Benedyczak'ın penaltıdan kaydettiği golle geldi ve mücadele 2-1 Beşiktaş üstünlüğüyle tamamlandı.

Üst üste ikinci galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 52'ye yükseltirken, Kasımpaşa 24 puanda kaldı. Milli aranın ardından Beşiktaş, Fenerbahçe'ye konuk olacak; Kasımpaşa ise Kayserispor deplasmanına gidecek.

İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)

9. dakikada Ben Ouanes'in indirdiği topu ceza sahası dışından bekletmeden kaleye gönderen Cafu'nun sert şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

11. dakikada Beşiktaş öne geçti. Orkun Kökçü'nün sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya ön direkte savunmadan önce dokunan Oh, meşin yuvarlağı yakın köşeden filelere gönderdi: 1-0.

22. dakikada soldan kullanılan kornerde Cafu'nun kale önüne yaptığı ortayı kaleci Ersin Destanoğlu, son anda çelmeyi başardı.

45+2. dakikada Beşiktaş ikinci golü buldu. Sağ kanattan Murillo'nun ceza sahasına yaptığı ortaya penaltı noktasının gerisinde top yere değmeden havada ayak içiyle dokunan Orkun Kökçü, meşin yuvarlağı kalecinin üzerinden ağlarla buluşturdu: 2-0.

Beşiktaş, maçın ilk yarısını 2-0 önde kapattı.

(İKİNCİ YARI)

53. dakikada Claudio Winck'in ceza sahası dışı sağ tarafından kullandığı serbest vuruşta arka direkte Amir Murillo'nun, Adem Arous'a yaptığı hareketten dolayı maçın hakemi Batuhan Kolak penaltı noktasını gösterdi.

57. dakikada penaltıda topun başına geçen Adrian Benedyczak'ın vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Ersin Destanoğlu'nun sol tarafından ağlara gitti. 2-1

79. dakikada Milot Rashica'nın sol taraftan ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta defanstan seken topu kale önünce Cengiz Ünder tamamladı fakat kaleci Andreas Gianniotis meşin yuvarlağı kornere çeldi.

81. dakikada orta sahadan atılan uzun topta defansın arkasına sarkan Cengiz Ünder'in ceza sahası içinde bekletmeden vuruşunda kaleci Andreas Gianniotis meşin yuvarlağı çeldi.

BEŞİKTAŞ-KASIMPAŞA MAÇINDAN NOTLAR

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, son oynadıkları Gençlerbirliği karşılaşmasının ilk 11'ine göre tek değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakaya Ersin Destanoğlu, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Kristjan Asllani, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny, Junior Olaitan ve Hyeon-gyu Oh ilk 11'i ile başladı.

Beşiktaş'ın yedek kulübesinde ise Devis Vasquez, Milot Rashica, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Tiago Djalo, Yasin Özcan ve Mustafa Erhan Hekimoğlu yer aldı.

Deneyimli teknik adam, ligde geçen hafta oynanan maçta savunmada şans verdiği Djalo'yu kulübeye çekerken, oyuncunun yerine Uduokhai şans buldu.

Sergen Yalçın, ligin 25. haftasında oynanan Galatasaray derbisinde sahaya sürdüğü ilk 11'i Kasımpaşa maçında yeniden görevlendirdi.

İLBER ORTAYLI UNUTULMADI

Geçtiğimiz günlerde vefat eden tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı, Tüpraş Stadı'nda unutulmadı.

Beşiktaşlı kimliğiyle de bilinen Ortaylı için karşılaşmadan önce stadyumda anons yapıldı ve 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Ortaylı ailesi, Kasımpaşa mücadelesini başkan Serdal Adalı ile beraber izledi. İlber Ortaylı'nın torunu da seremoniye siyah-beyazlı takımla çıktı.

Öte yandan siyah-beyazlı taraftarlar, güney tribününde Ortaylı ile ilgili "Bir de Çarşı'yı seviyorum. Onlar farklı." pankartını açtı.

KÜÇÜK ÖMER KAĞAN'IN HAYALİ GERÇEKLEŞTİ

Beşiktaş taraftarı küçük Ömer Kağan Karakurt'un "balon" hayali Kasımpaşa maçı öncesinde gerçekleşti.

Geçtiğimiz günlerde amansız hastalığı yenmeyi başaran Ömer Kağan'ın en büyük isteği Tüpraş Stadı'nda balon uçurmaktı.

Verdiği zorlu mücadeleyi büyük bir cesaretle tamamlayan Ömer Kağan, maç öncesinde orta yuvarlakta kaptan Orkun Kökçü ve Salih Uçan ile bir araya gelerek siyah, beyaz ve kırmızı renkteki balonları havaya bıraktı.

Ayrıca Ömer Kağan'ın seremoniye ise siyah-beyazlı futbolcu Vaclav Cerny ile çıktığı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ TRİBÜNLERİDEN TFF'YE TEPKİ

Siyah-beyazlı tribünler, karşılaşma öncesinde açtıkları pankart ile Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) tepki gösterdi.

Doğu tribünde Beşiktaş efsanelerinden Hakkı Yeten'in fotoğrafının olduğu pankartta "Hak yiyenler değil, Hakkı Yeten'ler kazanacak!" ifadelerine yer verildi.

KASIMPAŞA İLK 11'İ

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa ise şu ilk 11 ile sahaya dizildi:

Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Rodrigo Becao, Adam Arous, Kamil Ahmet Çörekçi, Cafu, Andri Baldursson, Jim Allevinah, Fousseni Diabate, Mortadha Ben Ouanes, Adrian Benedyczak.

