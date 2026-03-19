Beşiktaş Kasımpaşa engelini aştı! Kartal milli araya kayıpsız girdi
Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa ile kozlarını paylaştı. Tüpraş Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi Batuhan Kolak yönetti. Orkun Kökçü ve Oh’un golleriyle rakibini 2-1 mağlup eden Beşiktaş, milli araya galibiyetle girerek büyük bir avantaj yakaladı. İşte maçta yaşananlar...
Siyah-beyazlılar, 11. dakikada Hyeon-Gyu Oh ve 45+2. dakikada Orkun Kökçü'nün golleriyle rakibini 2-0 öne geçirdi. Kasımpaşa'nın tek sayısı ise 57. dakikada Adrian Benedyczak'ın penaltıdan kaydettiği golle geldi ve mücadele 2-1 Beşiktaş üstünlüğüyle tamamlandı.
Üst üste ikinci galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 52'ye yükseltirken, Kasımpaşa 24 puanda kaldı. Milli aranın ardından Beşiktaş, Fenerbahçe'ye konuk olacak; Kasımpaşa ise Kayserispor deplasmanına gidecek.
İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)
9. dakikada Ben Ouanes'in indirdiği topu ceza sahası dışından bekletmeden kaleye gönderen Cafu'nun sert şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
11. dakikada Beşiktaş öne geçti. Orkun Kökçü'nün sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya ön direkte savunmadan önce dokunan Oh, meşin yuvarlağı yakın köşeden filelere gönderdi: 1-0.
22. dakikada soldan kullanılan kornerde Cafu'nun kale önüne yaptığı ortayı kaleci Ersin Destanoğlu, son anda çelmeyi başardı.
45+2. dakikada Beşiktaş ikinci golü buldu. Sağ kanattan Murillo'nun ceza sahasına yaptığı ortaya penaltı noktasının gerisinde top yere değmeden havada ayak içiyle dokunan Orkun Kökçü, meşin yuvarlağı kalecinin üzerinden ağlarla buluşturdu: 2-0.
Beşiktaş, maçın ilk yarısını 2-0 önde kapattı.
(İKİNCİ YARI)
53. dakikada Claudio Winck'in ceza sahası dışı sağ tarafından kullandığı serbest vuruşta arka direkte Amir Murillo'nun, Adem Arous'a yaptığı hareketten dolayı maçın hakemi Batuhan Kolak penaltı noktasını gösterdi.
57. dakikada penaltıda topun başına geçen Adrian Benedyczak'ın vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Ersin Destanoğlu'nun sol tarafından ağlara gitti. 2-1
79. dakikada Milot Rashica'nın sol taraftan ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta defanstan seken topu kale önünce Cengiz Ünder tamamladı fakat kaleci Andreas Gianniotis meşin yuvarlağı kornere çeldi.
81. dakikada orta sahadan atılan uzun topta defansın arkasına sarkan Cengiz Ünder'in ceza sahası içinde bekletmeden vuruşunda kaleci Andreas Gianniotis meşin yuvarlağı çeldi.