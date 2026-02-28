Kara Kartal kritik deplasmanda! Kocaelispor-Beşiktaş maçında 11'ler belli oldu
Süper Lig'in 24. haftasında Kocaelispor ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor. Cihan Aydın’ın düdük çalacağı kritik mücadele, Turka Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak. Dev karşılaşmanın canlı anlatımı ve anlık gelişmeleri ahaber.com.tr üzerinden takip edilebilecek.
Trendyol Süper Lig 24. Hafta Kocaelispor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında kozlarını paylaşacak.
📅 Tarih: 28 Şubat Cumartesi
⏰ Saat: 16.00
🏟️ Stadyum: Turka Kocaeli Stadyumu
🎙️ Hakem: Cihan Aydın
📺 Yayın: beIN Sports 1
Siyah-beyazlılar 43 puanla 4. sırada yer alırken, Körfez temsilcisi 30 puanla 8. basamakta bulunuyor.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ
Kocaelispor: Gökhan – Ahmet – Balogh – Smolcic – Muharrem – Keita – Show – Linetty – Agyei – Churlinov – Petkovic
Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Cengiz, Cerny, Olaitan, Oh.
|Takım
|O
|G
|B
|M
|Puan
|Sıra
|Beşiktaş
|23
|12
|7
|4
|43
|4
|Kocaelispor
|23
|8
|6
|9
|30
|8
- Beşiktaş son 15 resmi maçta yenilmedi.
- Kocaelispor iç sahada 21 puan topladı.
|Sıra
|Takım
|Puan
|1
|Galatasaray
|-
|2
|Fenerbahçe
|-
|3
|-
|-
|4
|Beşiktaş
|43
|5
|-
|-
|6
|-
|-
|7
|-
|-
|8
|Kocaelispor
|30
(Beşiktaş derbi öncesi hata yapmak istemiyor.)
🚑 EKSİKLER VE CEZA SINIRI
Beşiktaş'ta Eksikler
- Orkun Kökçü (cezalı)
- Emirhan Topçu (sakat)
- El Bilal Toure (sakat)
🟡 Ceza sınırında: Salih Uçan
Teknik direktör Sergen Yalçın kart cezası nedeniyle kulübede olmayacak.
KOCAELİSPOR'DA EKSİKLER
- Mateusz Wieteska (sakat)
- Massadio Haidara (cezalı)
- Aleksandar Jovanovic (durumu maç saatinde netleşecek)
Teknik direktör: Selçuk İnan
🔥 FORMDA İSİM: HYEON-GYU OH
Hyeon-gyu Oh, son 3 maçta 3 gol attı. Devre arasında takıma katılan Güney Koreli forvet, Beşiktaş'ın en önemli hücum silahı konumunda.
|İstatistik
|Toplam
|Oynanan Maç
|41
|Beşiktaş Galibiyet
|24
|Kocaelispor Galibiyet
|5
|Beraberlik
|12
|Beşiktaş Gol
|82
|Kocaelispor Gol
|40
📍 KOCAELİ'DE OYNANAN MAÇLAR:
- Beşiktaş: 10 galibiyet
- Kocaelispor: 3 galibiyet
- 7 beraberlik
Kocaelispor'un son galibiyeti 6 Mart 1999'da geldi.
🎯 KRİTİK BAŞLIKLAR
- Beşiktaş 16 sezon sonra Kocaeli deplasmanında
- Siyah-beyazlılar 4 aydır yenilmiyor
- Derbi öncesi moral arıyor
- Kocaelispor iç saha avantajına güveniyor
❓ SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)
Kocaelispor - Beşiktaş maçı saat kaçta?
- 28 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da.
Hangi kanalda yayınlanacak?
- beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Beşiktaş'ta kizler eksik?
- Orkun Kökçü (cezalı), Emirhan Topçu ve El Bilal Toure (sakat).
Son maçta kim kazandı?
- Sezonun ilk yarısındaki maçı Beşiktaş 3-1 kazandı.