CANLI YAYIN

Kara Kartal kritik deplasmanda! Kocaelispor-Beşiktaş maçında 11'ler belli oldu

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Kara Kartal kritik deplasmanda! Kocaelispor-Beşiktaş maçında 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 24. haftasında Kocaelispor ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor. Cihan Aydın’ın düdük çalacağı kritik mücadele, Turka Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak. Dev karşılaşmanın canlı anlatımı ve anlık gelişmeleri ahaber.com.tr üzerinden takip edilebilecek.

Trendyol Süper Lig 24. Hafta Kocaelispor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında kozlarını paylaşacak.

Kara Kartal kritik deplasmanda! Kocaelispor-Beşiktaş maçında 11'ler belli oldu - 1

📅 Tarih: 28 Şubat Cumartesi

⏰ Saat: 16.00

🏟️ Stadyum: Turka Kocaeli Stadyumu

🎙️ Hakem: Cihan Aydın

📺 Yayın: beIN Sports 1

Siyah-beyazlılar 43 puanla 4. sırada yer alırken, Körfez temsilcisi 30 puanla 8. basamakta bulunuyor.

Kara Kartal kritik deplasmanda! Kocaelispor-Beşiktaş maçında 11'ler belli oldu - 1

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Kocaelispor: Gökhan – Ahmet – Balogh – Smolcic – Muharrem – Keita – Show – Linetty – Agyei – Churlinov – Petkovic

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Cengiz, Cerny, Olaitan, Oh.

Takım O G B M Puan Sıra
Beşiktaş 23 12 7 4 43 4
Kocaelispor 23 8 6 9 30 8
  • Beşiktaş son 15 resmi maçta yenilmedi.
  • Kocaelispor iç sahada 21 puan topladı.
Sıra Takım Puan
1 Galatasaray -
2 Fenerbahçe -
3 - -
4 Beşiktaş 43
5 - -
6 - -
7 - -
8 Kocaelispor 30

(Beşiktaş derbi öncesi hata yapmak istemiyor.)

🚑 EKSİKLER VE CEZA SINIRI

Beşiktaş'ta Eksikler

  • Orkun Kökçü (cezalı)
  • Emirhan Topçu (sakat)
  • El Bilal Toure (sakat)

🟡 Ceza sınırında: Salih Uçan

Teknik direktör Sergen Yalçın kart cezası nedeniyle kulübede olmayacak.

KOCAELİSPOR'DA EKSİKLER

  • Mateusz Wieteska (sakat)
  • Massadio Haidara (cezalı)
  • Aleksandar Jovanovic (durumu maç saatinde netleşecek)

Teknik direktör: Selçuk İnan

🔥 FORMDA İSİM: HYEON-GYU OH

Hyeon-gyu Oh, son 3 maçta 3 gol attı. Devre arasında takıma katılan Güney Koreli forvet, Beşiktaş'ın en önemli hücum silahı konumunda.

İstatistik Toplam
Oynanan Maç 41
Beşiktaş Galibiyet 24
Kocaelispor Galibiyet 5
Beraberlik 12
Beşiktaş Gol 82
Kocaelispor Gol 40

📍 KOCAELİ'DE OYNANAN MAÇLAR:

  • Beşiktaş: 10 galibiyet
  • Kocaelispor: 3 galibiyet
  • 7 beraberlik

Kocaelispor'un son galibiyeti 6 Mart 1999'da geldi.

🎯 KRİTİK BAŞLIKLAR

  • Beşiktaş 16 sezon sonra Kocaeli deplasmanında
  • Siyah-beyazlılar 4 aydır yenilmiyor
  • Derbi öncesi moral arıyor
  • Kocaelispor iç saha avantajına güveniyor

❓ SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

Kocaelispor - Beşiktaş maçı saat kaçta?

  • 28 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da.

Hangi kanalda yayınlanacak?

  • beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Beşiktaş'ta kizler eksik?

  • Orkun Kökçü (cezalı), Emirhan Topçu ve El Bilal Toure (sakat).

Son maçta kim kazandı?

  • Sezonun ilk yarısındaki maçı Beşiktaş 3-1 kazandı.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın