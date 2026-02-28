CANLI | Beşiktaş - Kocaelispor

KOCAELİSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇINDAN NOTLAR
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kocaelispor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, son oynadıkları maça göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.
Siyah-beyazlı futbol takımı, Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'ndaki müsabakaya, Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Asllani, Ndidi, Cengiz Ünder, Cerny, Olaitan ve Hyeon-gyu Oh ilk 11'i ile başladı.
Beşiktaş'ta yedek kulübesinde Vasquez, Rashica, Salih Uçan, Kartal Yılmaz, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Djalo, Devrim Şahin,Yasin Özcan, Mustafa Hekimoğlu görev bekledi.
Teknik direktör Sergen Yalçın, geçen hafta Göztepe'yi 4-0 yendikleri maça göre ilk 11'de zorunlu 2 değişikliğe gitti. Yalçın, sakatlığı nedeniyle Emirhan Topçu yerine Uduokhai'yi, kart cezalısı Orkun Kökçü yerine ise Cengiz Ünder'i görevlendirdi.
Sarı kart cezalısı olan teknik direktör Sergen Yalçın, Kocaelispor karşısında yedek kulübesinde yer alamadı.
KOCAELİSPOR'DA 4 DEĞİŞİKLİK
Kocaelispor ise Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Balogh, Smolcic, Dijksteel, Show, Keita, Linetty, Tayfur Bingöl, Agyei, Serdar Dursun 11'i ile sahaya çıktı.
Yeşil-siyahlı ekipte yedek kulübesinde Serhat Öztaşdelen, Muharrem Cinan, Ahmet Sağat, Deniz Ceylan, Churlinov, Furkan Gedik,Samet Yalçın, Can Keleş, Nonge ve Rivas yer aldı.
Teknik direktör Selçuk İnan, geçen hafta Çaykur Rizespor'a 2-0 kaybettikleri müsabakaya göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı. İnan, sakatlığı bulunan Petkovic'in yerine Serdar Dursun'u, kart cezalısı Haidara'nın yerine Dijksteel'i sahaya sürerken, Rivas'ın yerine Keita'yı, ileri uçta ise Churlinov'un yerine Tayfur Bingöl'ü tercih etti.
CANDAN DUMANLI İÇİN SAYGI DURUŞU
Karşılaşma öncesinde, vefat eden A Milli Takım ile MKE Ankaragücü'nün eski futbolcusu ve teknik direktör Candan Dumanlı için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Takımlar sahaya "1-7 Mart Yeşilay Haftası" ve "Geleceğin garantisi vergilerinizdir. Vergi Haftası kutlu olsun" pankartlarıyla çıktı.
📅 Tarih: 28 Şubat Cumartesi
⏰ Saat: 16.00
🏟️ Stadyum: Turka Kocaeli Stadyumu
🎙️ Hakem: Cihan Aydın
📺 Yayın: beIN Sports 1
Siyah-beyazlılar 43 puanla 4. sırada yer alırken, Körfez temsilcisi 30 puanla 8. basamakta bulunuyor.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ
Kocaelispor: Gökhan, Ahmet, Balogh, Smolcic, Dijksteel, Show, Linetty, Keita, Tayfur, Agyei, Serdar.
Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Cengiz, Cerny, Olaitan, Oh.
- Beşiktaş son 15 resmi maçta yenilmedi.
- Kocaelispor iç sahada 21 puan topladı.
(Beşiktaş derbi öncesi hata yapmak istemiyor.)
🚑 EKSİKLER VE CEZA SINIRI
Beşiktaş'ta Eksikler
- Orkun Kökçü (cezalı)
- Emirhan Topçu (sakat)
- El Bilal Toure (sakat)
🟡 Ceza sınırında: Salih Uçan
Teknik direktör Sergen Yalçın kart cezası nedeniyle kulübede olmayacak.
KOCAELİSPOR'DA EKSİKLER
- Mateusz Wieteska (sakat)
- Massadio Haidara (cezalı)
- Aleksandar Jovanovic (durumu maç saatinde netleşecek)
Teknik direktör: Selçuk İnan
🔥 FORMDA İSİM: HYEON-GYU OH
Hyeon-gyu Oh, son 3 maçta 3 gol attı. Devre arasında takıma katılan Güney Koreli forvet, Beşiktaş'ın en önemli hücum silahı konumunda.
|İstatistik
|Toplam
|Oynanan Maç
|41
|Beşiktaş Galibiyet
|24
|Kocaelispor Galibiyet
|5
|Beraberlik
|12
|Beşiktaş Gol
|82
|Kocaelispor Gol
|40
📍 KOCAELİ'DE OYNANAN MAÇLAR:
- Beşiktaş: 10 galibiyet
- Kocaelispor: 3 galibiyet
- 7 beraberlik
Kocaelispor'un son galibiyeti 6 Mart 1999'da geldi.
🎯 KRİTİK BAŞLIKLAR
- Beşiktaş 16 sezon sonra Kocaeli deplasmanında
- Siyah-beyazlılar 4 aydır yenilmiyor
- Derbi öncesi moral arıyor
- Kocaelispor iç saha avantajına güveniyor
❓ SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)
Kocaelispor - Beşiktaş maçı saat kaçta?
- 28 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da.
Hangi kanalda yayınlanacak?
- beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Beşiktaş'ta kimler? eksik?
- Orkun Kökçü (cezalı), Emirhan Topçu ve El Bilal Toure (sakat).
Son maçta kim kazandı?
- Sezonun ilk yarısındaki maçı Beşiktaş 3-1 kazandı.