Sergen Yalçın tarih vererek müjdeyi duyurdu: O bölgelere takviye geliyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın (AA)

"ZOR BİR OYUN OLDU"

İyi savunma yapan bir takıma karşı zor bir oyun oynadıklarına değinen Yalçın, "Final bölümünde kazanmak sevincin maksimum olmasına sebep oluyor. Zor bir oyun oldu. İyi savunma yapan, hızlı atağa çıkan bir takıma karşı oynadık. Biz de ön alan baskısıyla pozisyon bulmaya çalıştık. Oyunu önde oynamaya çalıştık. Zor bir maçtı ama sonunda Bilal'in attığı kafa vuruşu sevinç yumağı oluşturdu. Hücumda iyi oyandık. Çok güzel mücadele ettik. Oyuncular kazanmak için her şeyini sahada verdi. Gol de son dakikada geldi. 1. dakikada da 95. dakikada da gol atabilirsiniz. Bugün kazanmak bizim için çok değerliydi. Maçtan sonra soyunma odasında çok sevindiler, çok mücadele ettiler. Bunun neticesinde 3 puan almak hepimizi mutlu etti" şeklinde konuştu.

"BU KADAR KÖTÜ MAÇ YÖNETEN HAKEMLERLE NASIL MAÇ OYNAYACAĞIZ?"

Bugünkü hakem yönetimini de eleştiren Sergen Yalçın, "Oyuncunun direğin önünden eliyle kornere attığı pozisyonda VAR'ın devreye girmedi. Herhalde deniz tarafında buralarda VAR çalışmıyor. Oyuncu eliyle topu kornere attı, nedense VAR devreye girmedi. Diğer maçlarda devreye giriyor ama bizim maçlarda sıkıntılı. Bu kadar kötü maç yöneten hakemlerle nasıl maç oynayacağız? Bizim maçlardaki yönetimler olağanüstü kötü" cümlelerine yer verdi.

"ELİMİZDEKİ SEÇENEKLERDEN EN DOĞRUSUNU YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"

53 yaşındaki teknik adam, kadronun kısıtlı olduğu yönündeki yorumlara katılmadığını dile getirerek, "Gayet oyuncularımız var. Oyunun son bölümünde yaptığımız hamleler var. Transferin sürekli gündemde olması bizi rahatsız ediyor. Transfer yapmak istiyoruz ama doğru transfer yapmak istiyoruz. Direkt katkı verecek, bizi değerli hissettirecek oyuncular almak istiyoruz. Laf olsun diye yapmak istemiyoruz. Şu ana kadar 6-7 oyuncu alabilirdik. Ama eski dönemlerde alınan oyuncuları gördük. Kendi istediğimizi almak için uğraşıyoruz. Bu da devre arasında zor. Çok ciddi rakamlarla teklif yaptığımız oyuncular var. Haber bekliyoruz. Elimizdeki seçeneklerden en doğrusunu yapmaya çalışıyoruz. Taraftarı, takımı mutlu edecek, oyunumuzu geliştirecek oyuncular almak istiyoruz. Transfer 'ha' deyince olmuyor. Zamana ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.