Kartal uzatmalarda hayat buldu! Beşiktaş tek golle 3 puanın sahibi oldu

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasının kapanış maçında Beşiktaş, Kayserispor’u Tüpraş Stadı’nda konuk etti. Karşılaşmada her iki takım da net gol pozisyonları yakalasa da uzun süre skor değişmedi. Mücadelenin uzatma dakikalarında sahneye çıkan El Bilal Touré, 90+5’te kafa vuruşuyla ağları havalandırarak Beşiktaş’a galibiyeti getirdi. Siyah-beyazlılar bu golle sahadan 3 puanla ayrıldı. İşte mücadelede yaşananlar…

Süper Lig'in 18'inci haftasında Beşiktaş sahasına Zecorner Kayserispor'u konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmada Ozan Ergün düdük çaldı. Ergün'ün yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Bahtiyar Birinci üstlendi. Karşılaşmanın ilk 20 dakikalık bölümde topun sahibi daha çok Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar, Abrahm ve Toure ile gole yaklaşsa da sonuç alamadı. Beşiktaş ilk yarıda ataklarına devam ederken, 36'ncı dakikada Toure ve 42'nci dakikada Cerny ile girdiği pozisyonlarda kaleci Bilal'i geçemedi ve ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

Fotoğraf (İHA) Karşılaşmanın ikinci yarısı daha yüksek tempoda başlarken ilk net gol pozisyonunu konuk Kayserispor yakaladı. 54'üncü dakikada Mane'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Mendes'in vuruşunda kaleci Ersin gole izin vermedi. 70'nci dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Sağ kanattan Rashica'nın ortasında oluşan karambolde Orkun şutunu çekti. Kaleci Bilal'in müdahale ettiği topu Kayserispor savunması son anda çizgiden çıkarttı. Beşiktaş aradığı golü 90+5'inci dakikada buldu. Kısa paslarla rakip sahaya yerleşen siyah-beyazlılarda sağ kanatta topla buluşan Orkun Kökçü ortasını yaptı. Penaltı noktasının hemen önünde iyi yükselen El Bilal Toure'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bilal'in müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-0. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Kayserispor'u 1-0 mağlup etti.