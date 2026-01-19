CANLI YAYIN

Kartal uzatmalarda hayat buldu! Beşiktaş tek golle 3 puanın sahibi oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Trendyol Süper Lig’in 18. haftasının kapanış maçında Beşiktaş, Kayserispor’u Tüpraş Stadı’nda konuk etti. Karşılaşmada her iki takım da net gol pozisyonları yakalasa da uzun süre skor değişmedi. Mücadelenin uzatma dakikalarında sahneye çıkan El Bilal Touré, 90+5’te kafa vuruşuyla ağları havalandırarak Beşiktaş’a galibiyeti getirdi. Siyah-beyazlılar bu golle sahadan 3 puanla ayrıldı. İşte mücadelede yaşananlar…

Süper Lig'in 18'inci haftasında Beşiktaş sahasına Zecorner Kayserispor'u konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmada Ozan Ergün düdük çaldı. Ergün'ün yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Bahtiyar Birinci üstlendi.

Karşılaşmanın ilk 20 dakikalık bölümde topun sahibi daha çok Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar, Abrahm ve Toure ile gole yaklaşsa da sonuç alamadı. Beşiktaş ilk yarıda ataklarına devam ederken, 36'ncı dakikada Toure ve 42'nci dakikada Cerny ile girdiği pozisyonlarda kaleci Bilal'i geçemedi ve ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

Fotoğraf (İHA)Fotoğraf (İHA)

Karşılaşmanın ikinci yarısı daha yüksek tempoda başlarken ilk net gol pozisyonunu konuk Kayserispor yakaladı. 54'üncü dakikada Mane'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Mendes'in vuruşunda kaleci Ersin gole izin vermedi.

70'nci dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Sağ kanattan Rashica'nın ortasında oluşan karambolde Orkun şutunu çekti. Kaleci Bilal'in müdahale ettiği topu Kayserispor savunması son anda çizgiden çıkarttı. Beşiktaş aradığı golü 90+5'inci dakikada buldu.

Kısa paslarla rakip sahaya yerleşen siyah-beyazlılarda sağ kanatta topla buluşan Orkun Kökçü ortasını yaptı. Penaltı noktasının hemen önünde iyi yükselen El Bilal Toure'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bilal'in müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-0.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Kayserispor'u 1-0 mağlup etti.

Fotoğraf (İHA)Fotoğraf (İHA)

SERGEN YALÇIN'DAN 2'Sİ ZORUNLU 3 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Türkiye Kupası'nda Ankara Keçiörengücü ile oynanan karşılaşmanın 11'inde 2'si zorunlu 3 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam; sarı kart cezalısı Djalo, hastalığı olan Demir Ege Tıknaz ve Taylan Bulut'un yerlerine Gökhan Sazdağı, Orkun Kökçü ve Emirhan Topçu'yu ilk 11'de görevlendirdi.

2 İSİM İLK KEZ MAÇ KADROSUNDA YER BULDU

Siyah-beyazlı ekibin Kayserispor'u konuk ettiği karşılaşmada iki genç futbolcu Süper Lig'de ilk kez maç kadrosunda yer aldı. Genç futbolcular Ali Sami Bircan ve Ali Pağda, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Ali Sami Bircan, kupada oynanan Ankara Keçiörengücü maçının ikinci yarısında oyuna dahil olmuştu.

Fotoğraf (İHA)Fotoğraf (İHA)

MAÇA İLGİ AZ

Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmaya siyah-beyazlı taraftarların ilgisi az oldu. Tribünlerde büyük boşluklar gözlemlenirken, deplasman tribününde de az sayıda Kayserispor taraftarı yerini aldı.

Fotoğraf (İHA)Fotoğraf (İHA)

İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)

21. dakikada Orkun Kökçü'nün pasında topla buluşan Abraham, ceza sahası çizgisi üzerinde sağına dönüp yaptığı vuruşta kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı kurtardı.

36. dakikada pasla kullanılan kornerde sağ taraftan Cerny'nin yaptığı ortada arka direkte El Bilal Toure'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bilal Bayazıt'da kaldı.

42. dakikada sağ kanattan Gözhan Sazdağı'nın ortasında ceza sahası içinde Cerny topu kontrol etti. Bu oyuncunun altıpasın sağından yaptığı vuruşta savunmadan seken top El Bilal Toure'ye çarpıp kaleye yönelirken kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

43. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Furkan Soyalp'in yaptığı vuruşta kaleci Ersin Destanoğlu kurtarışı sonrası meşin yuvarlak kornere gitti.

45+1. dakikada Orkun'un sağ kanattan ortasında Abraham göğsüyle topu El Bilal Toure'ye indirdi. Bu oyuncunun penaltı noktası üzerinden yaptığı sert vuruşta top az farkla dışarı gitti.

Fotoğraf (İHA)Fotoğraf (İHA)

(İKİNCİ YARI)

54. dakikada Mendes'in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Mane'nin penaltı noktası gerisinden yaptığı vuruşta kaleci Ersin Destanoğlu ayaklarıyla meşin yuvarlağı kurtardı.

58. dakikada orta alanda topla buluşan Cardoso, topu sürerek ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı uzak kale direğinin yanından auta gönderdi.

64. dakikada Mendes'in pasında topla buluşan Cardoso, ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

70. dakikada sağ taraftan Rashica'nın yaptığı ortada kaleci Bilal Bayazıt'ın uzaklaştıramadığı topa ceza sahası içinde Orkun Kökçü vurdu. Bilal Bayazıt'ın kurtarışının ardından çizgi üzerinde savunmada Benasser meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.

86. dakikada sol taraftan Orkun Kökçü'nün sol taraftan kullandığı kornerde Onugkha'nın ters kafa vuruşunda top az farkla üstten dışarı çıktı.

90+5. dakikada sağ taraftan Orkun Kökçü'nün yaptığı ortada, altıpasın gerisinde iyi yükselen El Bilal Touré'nin kafa vuruşunda üst direğe de çarpan top ağlara gitti. 1-0

