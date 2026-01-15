Beşiktaş kupada doludizgin! Kartal evinde 3 puanı 3 golle aldı
Turkuvaz Medya’nın sponsoru olduğu Ziraat Türkiye Kupası’nda Beşiktaş ile Ankara Keçiörengücü, C Grubu ikinci hafta maçında karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, Tammy Abraham, El Bilal Touré ve Kartal Yılmaz ile kaydettiği gollerle Ankara temsilcisini mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. İşte mücadelede yaşananlar…
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında Beşiktaş sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayan karşılaşmada hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çaldı. Taşkınsoy'un yardımcılıklarını Murat Altan ve Ali Can Alp üstlendi.
Karşılaşmanın ilk dakikalarında topa daha çok sahip olan Beşiktaş, 15'inci dakikada öne geçti. Kısa paslarla rakip sahaya yerleşen Beşiktaş'ta sol kanatta topla buluşan Rıdvan Yılmaz'ın ortasında ceza sahası içinde Abraham yaptığı kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi: 1-0. Karşılaşmanın ilk yarısı siyah-beyazlı ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Beşiktaş ikinci yarıda da oyundaki etkinliğini sürdürdü. Siyah-beyazlılarda 55'inci dakikada sağ kanatta topla buluşan Taylan ortaladı. Ceza sahası içinde El-Bilal Toure, uçarak yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-0. 87'nci dakikada Beşiktaş bir gol daha buldu. Salih Uçan'ın yaptığı ortada ceza sahası sağ çaprazında dar açıda Kartal Kayra Yılmaz, gelişine yaptığı vole vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-0. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Ankara Keçiörengücü'nü 3-0 mağlup etti.
NECİP UYSAL'A DESTEK
Siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşmanın ikinci yarısında eski takım kaptanı Necip Uysal'a destek oldu. Taraftarlar, takımdan ayrılması istenen ve sezon sonunda futbolu bırakacağını açıklayan Necip Uysal lehine bir süre tezahüratlarda bulundu. 'Beşiktaş'ın çocuğu Necip Uysal' tribünlerde bir süre tezahüratla yapıldı.
BAŞKAN SERDAL ADALI'YA TRANSFER TEPKİSİ
Beşiktaşlı taraftarlar, başkan Serdal Adalı'ya da tepki gösterdi. Devre arası transfer döneminde henüz transfer yapmayan siyah-beyazlılarda taraftarlar, 'Transfer nerede, transfer nerede, Serdal Adalı transfer nerede' şeklinde bir süre tezahüratlarda bulundu. Taraftarlar, takımın üçüncü golünün ardından da tezahüratlarına devam etti.
İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)
15. dakikada sol taraftan Rıdvan'ın ortasında ceza sahası sol çaprazında Abraham yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
19. dakikada ceza yayında topu alan Kartal Kayra, pasını ceza yayı solundaki Toure'ye aktardı. Toure'nin uzak direğe bekletmeden şutunda kaleci Emre meşin yuvarlağı kornere çeldi.
(İKİNCİ YARI)
55. dakikada sağ taraftan Taylan'ın ortasında kale önünde kafayla vuruşunu yapan El Bilal Toure meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0
65. dakikada sağ taraftan Taylan'ın pasında Cerny, ceza sahası dışı sağ çaprazından şutunu çekti ancak kaleci Emre meşin yuvarlağı kontrol etti.
72. dakikada Fernandes'in ara pasında topla buluşan İbrahim Akdağ'ın ceza yayı önünden sert şutunda kaleci Ersin meşin yuvarlağı kornere çeldi.
74. dakikada Orkun'un ara pasında Jota ceza sahası sol tarafından çizgiye inip pasını kale önündeki Cerny'ye aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda kaleci Emre meşin yuvarlağı ayağıyla kurtardı.
87. dakikada Salih'in sol taraftan uzak direğe ortasında Kartal Kayra, voleyle meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-0
GOL | Beşiktaş 1-0 Ankara Keçiörengücü İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GOL | Beşiktaş 2-0 Ankara Keçiörengücü İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GOL | Beşiktaş 3-0 Ankara Keçiörengücü İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
