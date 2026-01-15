Beşiktaş kupada doludizgin! Kartal evinde 3 puanı 3 golle aldı

Fotoğraf (İHA)

NECİP UYSAL'A DESTEK

Siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşmanın ikinci yarısında eski takım kaptanı Necip Uysal'a destek oldu. Taraftarlar, takımdan ayrılması istenen ve sezon sonunda futbolu bırakacağını açıklayan Necip Uysal lehine bir süre tezahüratlarda bulundu. 'Beşiktaş'ın çocuğu Necip Uysal' tribünlerde bir süre tezahüratla yapıldı.

BAŞKAN SERDAL ADALI'YA TRANSFER TEPKİSİ

Beşiktaşlı taraftarlar, başkan Serdal Adalı'ya da tepki gösterdi. Devre arası transfer döneminde henüz transfer yapmayan siyah-beyazlılarda taraftarlar, 'Transfer nerede, transfer nerede, Serdal Adalı transfer nerede' şeklinde bir süre tezahüratlarda bulundu. Taraftarlar, takımın üçüncü golünün ardından da tezahüratlarına devam etti.